Дуэт МиДи дебютирует в Эр-Рияде. Андреева и Шнайдер — самая молодая пара на Итоговом

Мирра не попала в финальную восьмерку в одиночке, но вместе с Дианой готова побороться за чемпионский титул и солидные призовые.

В ближайшие выходные в Эр-Рияде стартует Итоговый турнир WTA. Не так давно стал известен окончательный состав всех участниц в одиночном и парном разрядах. В одиночке выступят Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Елена Рыбакина и Жасмин Паолини, а за трофей в парах поборются следующие теннисистки:

Андреева и Шнайдер впервые в карьере примут участие в Итоговом турнире. В гонке за попадание в восьмёрку в одиночном разряде Мирру в последний момент обошла Елена Рыбакина — сместила россиянку на девятую строчку в рейтинге. Однако в паре МиДи квалифицировались уверенно.

Чуть больше чем за год Диана и Мирра неплохо сыгрались. До лета 2024-го они никогда не выступали вместе в паре. Несмотря на это, россиянки сразу же взяли серебро на Олимпиаде в Париже, уступив в финале практически непобедимому итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини со счётом 6:2, 1:6, [7:10]. За это достижение Минспорта России в апреле 2025 года присвоило Диане Шнайдер и Мирре Андреевой звания «Заслуженный мастер спорта России».

В этом сезоне Мирра и Диана завоевали два совместных титула. Они начали год с победной серии из восьми матчей, выиграв трофей в Брисбене и выйдя в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Теннисистки также взяли в Майами свой первый «тысячник» и добавили к этому второй крупный полуфинал — на «Ролан Гаррос». До финалов «Шлемов» наш тандем пока не добирался, однако в целом девушки стабильно выступали на мэйджорах.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева после победы на WTA-1000 в Майами Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Склонность Шнайдер к успешной игре в парном разряде проявилась ещё во время юниорской карьеры, когда она завоевала три главных титула с тремя разными партнёршами. Женский парный разряд традиционно является прерогативой более опытных теннисисток, но в этом году 18-летняя Мирра и 21-летняя Диана изменили ситуацию. Это самая молодая пара (по общему возрасту), которая квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA со времён 20-летней Мартины Хингис и 19-летней Анны Курниковой в 2000 году.

Из всех участниц турнира Андреева и Шнайдер чаще всего пересекались с дуэтом ЭрраниПаолини.

История встреч Мирры Андреевой/Дианы Шнайдер с Сарой Эррани/Жасмин Паолини

Турнир Результат 1 Олимпиада-2024, финал 2:6, 6:1, [10:7] — Эррани/Паолини 2 Australian Open – 2025, второй круг 7:5, 7:5 – Андреева/Шнайдер 3 Доха-2025, полуфинал 4:6, 7:6, [11:9] — Эррани/Паолини 4 Рим-2025, полуфинал 6:4, 6:4 — Эррани/Паолини 5 «Ролан Гаррос» – 2025, полуфинал 6:0, 6:1 – Эррани/Паолини

С парами Тэйлор Таунсенд/Катержина Синякова, Тимя Бабош/Луиза Стефани и Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова россиянки встречались по разу и не добились ни одной победы. А вот с Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф счёт по личным встречам – 2-0 в пользу Мирры и Дианы.

Поздно вечером во вторник, 28 октября, прошла жеребьёвка Итогового турнира, и стало известно, что Мирра с Дианой точно не пересекутся с Эррани и Паолини на групповой стадии.

Группа Мартины Навратиловой

Группа Лизель Хубер

В парном разряде пять побед в пяти матчах принесут победительницам $ 1,139 млн.

Вот так Андреева высказывается об игре со Шнайдер: «Мне очень нравится играть с ней пару. По-моему, у нас отличная «химия» на корте, мы играем с удовольствием. Так что продолжим выступать на крупных турнирах и будем смотреть, на каких турнирах решим отдохнуть или сосредоточиться на одиночке. Конечно, я надеюсь, что ей тоже нравится со мной играть».

Диана, в свою очередь, отмечает большую поддержку со стороны Мирры во время трудных матчей: «В одиночке я более зажатая, чем в паре. Всё-таки есть партнёр — Мирра, которая меня поддерживает, смешит, я чувствую себя увереннее. У нас очень хорошая связь – как на корте, так и за его пределами. Играть стало намного легче. Я знаю, что она собирается делать на корте, а она знает, что буду делать я. В эмоциональном плане мне легче играть пару, потому что там в лице Мирры есть партнёр, который меня поддерживает и не даёт уйти в какие-то негативные эмоции».

Девушки уже успели завоевать любовь болельщиков, которые прозвали их МиДи по первым буквам имён. «Мы обсуждали это с Миррой, видели футболки, которые вы сделали на финал Олимпиады. Ей тоже очень понравилось. На самом деле, все названия для нашей пары классные. Просто МиДи – самое краткое, легче произносить всем», — говорила Шнайдер в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Финалистка «Ролан Гаррос» – 2012 в парном разряде Надежда Петрова объясняет, почему МиДи – такая сильная пара: «Они очень хорошо дополняют друг друга. Мирра замечательно держит заднюю линию, у неё мощная подача, хороший приём, длинные рычаги у сетки. Её обвести там очень сложно.

У Дианы Шнайдер леворукая подача, которую она и в тело направляет, и по уходящей. И она любит у сетки перебегать, у неё много движения. У Дианы хорошо получаются переводы с левой руки – резкие такие, по линии.

И чем дольше они играют, тем больше на внутреннем уровне понимают и чувствуют, кто и что будет делать. У них уже есть уверенность друг в друге, и они играют так непринужденно, так легко. И когда выходят на матчи, у них есть уверенность, что доведут дело до конца».

Итоговый чемпионат WTA пройдёт в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».