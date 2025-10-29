«Его худший матч». Алькарас не смог подстроиться под более медленный корт в Париже

Когда Янник Синнер говорил, что в этом году уже не сможет стать первой ракеткой мира, он вряд ли подозревал, что Карлос Алькарас провалится на «Мастерсе» в Париже. Однако именно это и произошло. Хард в зале до сих пор остаётся покрытием, на котором Алькарас далеко не всегда уверенно себя чувствует. И как тут не вспомнить, что Рафаэль Надаль, с кем ранее часто сравнивали Карлоса (в последнее время эти разговоры поутихли — слишком уж разные они теннисисты), за всю свою долгую и славную карьеру выиграл всего один титул на крытом харде! Для Алькараса же ситуация в этот раз усугубилась тем, что «Мастерс» в Париже переехал на новое место, а корты изрядно замедлили.

Алькарас был сам не свой в матче с 31-й ракеткой мира Кэмероном Норри. Испанец допустил 54 невынужденные ошибки — провальный показатель даже для теннисиста из середины первой сотни, не говоря уже о первом номере — и проиграл со счётом 6:4, 3:6, 4:6. «Я не чувствую корт. Совсем! Я ничего не чувствую. Это хуже, чем в Монте-Карло. Спасает только подача», — говорил он по ходу матча Хуан-Карлосу Ферреро, своему тренеру.

Ферреро: Посмотри, что ты делаешь хорошо, и исправь ситуацию.

Алькарас: Я всё делаю неправильно.

Ферреро: Всё?!

На пресс-конференции после матча Карлос признал, что такой уровень игры никуда не годится. «У меня было много тренировок здесь, чувствовал себя отлично, прекрасно двигался по корту, хорошо попадал по мячу. Все идеи и цели были ясны. Но сегодня даже в первом сете, который я выиграл, чувствовал, что могу сделать гораздо больше, чем сделал.

Во втором сете пытался играть лучше, однако получилось совсем наоборот. Чувствовал себя даже хуже. Думаю, надо отдать должное Кэму, потому что он не дал мне вернуться в матч. У меня было несколько брейк-пойнтов, которые мне бы очень помогли, но я не воспользовался ими из-за простых ошибок. Очень разочарован своим уровнем сегодня, однако что есть, то есть. Конечно, буду тренироваться и готовиться. Постараюсь не допустить повторения такого состояния.

Я выбрал неправильную стратегию игры для такого медленного корта. Всё сложилось не в мою пользу. Это один из худших матчей в году. В Майами была проблема физического характера (тогда Алькарас в первом же матче сенсационно проиграл Давиду Гоффену. — Прим. «Чемпионата»), здесь же всё было иначе. Я всё время плохо чувствовал мяч. Это турнир, на котором мне действительно сложно хорошо играть. Но я разберусь», — сказал теннисист.

Карлос Алькарас Фото: Julian Finney/Getty Images

Таким образом, теория заговора, что организаторы нарочно-де замедляют корты, чтобы повысить и без того большие шансы Алькараса и Синнера в противостоянии с другими теннисистами, получила большую пробоину. Первым такое мнение высказал Роджер Федерер, Александр Зверев подхватил — и понеслось… Корты в Париже в этом году действительно медленнее, факт. Однако одним из пострадавших оказался как раз Алькарас.

Скорость кортов на «Мастерсе» в Париже

Сезон 2021 2022 2023 2024 2025 Скорость 37,1 37,1 40,3 46,6 35,1

Директор парижского «Мастерса» Седрик Пьолин, двукратный финалист ТБШ, подтвердил, что покрытие намеренно замедлили. «Мы хотели снизить скорость кортов, потому что нам сказали, что в прошлом году они были слишком быстрыми. Полного консенсуса достичь невозможно, однако мы стремимся к максимально широкому охвату», — приводит его слова Tennis Majors.

«Для меня эти корты, наверное, самый медленный индор, на котором я играл», — говорил Александр Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

А вот у Андрея Рублёва иное мнение. «Когда я тренировался, для меня они были не особо медленные. Они всё равно быстроваты для меня. Но пока матч не сыграешь, по-настоящему не поймёшь, потому что, когда там на адреналине, на нервах и так далее, совсем по-другому всё воспринимается. Со стороны кажется, что медленно как будто, однако когда начинаешь играть, то уже не такие медленные», — говорил он в интервью «Чемпионату».

Андрей Рублёв Фото: Julian Finney/Getty Images

Алькарас же впервые с того злополучного Майами проиграл раньше финала. Так оборвалась его серия из девяти титульных матчей. «Безусловно, его худшее выступление в этом году», — так прокомментировал результат Карлоса журналист Жозе Моргаду в соцсети X.

«Без сомнения, это был худший матч Карлитоса за весь 2025 год. На этом покрытии ему необходимо отточить подачу и форхенд», — вторит ему журналист Хосе Морон. Теперь у Алькараса на «Мастерсе» в Париже одна победа и целых три поражения в четырёх матчах с леворукими теннисистами.

В третий раз в истории «Мастерса» в Париже лидер мирового рейтинга покидает турнир после первого же матча. В 1996 году Пит Сампрас проиграл Марку Россе, а в 2009-м Роджер Федерер уступил Жюльену Беннето. И лишь во второй раз в этом сезоне теннисист, лидирующий в рейтинге ATP, уступил игроку, находящемуся за пределами первой пятёрки. Первый подобный случай был зафиксирован в июне, когда Янник Синнер в Галле не справился с Александром Бубликом.

А 30-летний Норри установил большое достижение. Он стал вторым самым возрастным теннисистом с 1986 года, который на «Мастерсе» в Париже победил первую ракетку мира. Старше был лишь 31-летний Давид Феррер в 2013-м — тогда испанец одолел своего знаменитого соотечественника Рафаэля Надаля.

Задача для Синнера теперь упростилась. Чтобы вновь стать первой ракеткой мира, итальянцу необходимо завоевать титул на «Мастерсе» в Париже. Янник уже больше 20 матчей подряд не проигрывает на крытом харде. Эта серия началась в финале Кубка Дэвиса в 2023 году. Ещё интереснее, что Синнер может опередить Алькараса и по итогам года. В случае завоевания титула в Париже у Янника будет ровно 10 000 очков в гонке, а у Карлоса остаётся 11 050, то есть на 1050 больше, при том что на Итоговом можно заработать 1500 очков. Справится?