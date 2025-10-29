Все расклады: как Синнеру обойти Алькараса и что нужно Карлосу, чтобы остаться 1-м в мире

Ещё во вторник днём казалось, что особой интриги в борьбе за первую строчку в рейтинге ATP не предвидится. В последней редакции мировой классификации, опубликованной 27 октября, разрыв между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером, занимающими первые две строчки, составляет 840 очков в пользу испанца. У Алькараса 11 340 очков, у Синнера — 10 500.

Всё изменилось после сенсационного поражения Карлоса во втором круге «Мастерса» в Париже. Год назад испанский теннисист дошёл до третьего круга в столице Франции и получил за это 100 очков. В этот раз Алькарас уступил во втором круге, но получил за это не 50 очков, а всего 10 — в соответствии с правилом, которое гласит, что если теннисист, имевший bye в первом круге, проигрывает во втором круге, то получает очки не как за второй круг, а как за первый. Таким образом, в лайв-рейтинге на 3 ноября у шестикратного чемпиона ТБШ стало на 90 очков меньше:

11 340 – 100 + 10 = 11 250.

Синнер вполне может воспользоваться провалом главного конкурента. Год назад итальянец пропустил «Мастерс» в Париже, так что сейчас у него ничего не сгорает. И его количество очков в рейтинге на 3 ноября может только увеличиться. Янник ещё не начал свой путь на турнире. Само собой, как и Алькарас, он стартует со второго круга, то есть с 1/16 финала. Сколько же очков он может заработать?

Возможные очки Янника Синнера по итогам «Мастерса» в Париже (52 недели)

Результат Второй круг Третий круг 1/4 финала 1/2 финала Финал Титул Очки 10 510 10 600 10 700 10 900 11 150 11 500

Таким образом, Синнер может вернуть себе звание первой ракетки мира уже 3 ноября, но лишь в том случае, если завоюет титул в Париже. При любых других раскладах Алькарас останется на вершине.

Ещё интереснее выяснить, что нужно Алькарасу и Синнеру для того, чтобы закончить на первом месте в рейтинге сезон. Здесь задача Янника усложняется, ведь в этом случае у него уже не будут учитываться очки за прошлогодний Итоговый турнир. Тогда итальянец показал максимальный результат, выиграв все пять матчей (три – в группе и два – в плей-офф), и заработал за это 1500 очков. А Алькарас одержал всего одну победу на групповой стадии, за что получил 200 очков, и не вышел в полуфинал.

Если вычесть у них эти очки уже сейчас, то получим, что у Алькараса 11 050 очков, а у Синнера — 9010. Уточним: это лайв-рейтинг на момент публикации материала, то есть после поражения испанца в Париже и до старта итальянца на турнире. Собственно, это как раз и есть текущие очки Карлоса и Янника в Чемпионской гонке.

Возможные очки Янника Синнера по итогам «Мастерса» в Париже (Чемпионская гонка)

Результат Второй круг Третий круг 1/4 финала 1/2 финала Финал Титул Очки 9010 9100 9200 9400 9650 10 000

Что отсюда следует? А то, что если Синнер не выйдет в финал в Париже, то никак не сможет обойти Алькараса по итогам года, даже если вновь выиграет Итоговый, а Карлос провалится и проиграет все три матча в группе. Если итальянец проиграет в полуфинале «Мастерса», то в гонке у него будет 9400 очков — у испанца, напомним, уже есть 11 050 очков, то есть на 1650 очков больше. А на Итоговом можно заработать максимум 1500.

Если Синнер выйдет в финал в Париже и проиграет там, то в гонке у него будет 9650 очков — на 1400 очков меньше, чем уже есть у Алькараса. В этом случае всё довольно просто: итальянец вернётся на первую строчку, если выиграет Итоговый с максимальным результатом, а испанец проиграет все три матча в группе. Если же Карлос выиграет хотя бы одну встречу, то Янник уже никак не достанет его, даже если возьмёт все 1500 очков на Итоговом.

Но всё это, повторимся, возможно, если Синнер проиграет в финале в Париже. А если выиграет? Это самый вероятный расклад — после вылета Алькараса итальянец с его серией побед на крытом харде стал безоговорочным фаворитом турнира — и самый интересный, поскольку вариантов для обоих участников становится гораздо больше. В этом случае разрыв в Чемпионской гонке сокращается до 1050 очков.

Очки на Итоговом начисляются по простой схеме: 200 очков дают за победу в группе, 400 — за победу в полуфинале, 500 — в финале. Но разнообразие вариантов возникает из-за того, что из группы можно выйти и с одним поражением, и даже с двумя. Основываясь на этом, составим сводную таблицу всех возможных исходов — при том условии, разумеется, что Янник взял титул в Париже.

Возможные очки Алькараса и Синнера по итогам сезона (при условии титула Янника в Париже)

Результат на Итоговом Группа*** Группа** Группа* 1/2 финала** 1/2 финала* 1/2 финала Финал** Финал* Финал Титул** Титул* Титул Алькарас 11 050 11 250 11 450 11 250 11 450 11 650 11 650 11 850 12 050 12 150 12 350 12 550 Синнер 10 000 10 200 10 400 10 200 10 400 10 600 10 600 10 800 11 000 11 100 11 300 11 500

* Одно поражение в группе.

** Два поражения в группе.

*** Три поражения в группе.

Таким образом, даже титул в Париже означает, что Синнеру затем нужно будет брать ещё и Итоговый, чтобы опередить Алькараса по итогам года, — даже выход в финал в Турине и поражение в нём Янника никак не устроят!

Если итальянец выиграет Итоговый с двумя поражениями в группе (11 100 очков), то испанцу по-прежнему достаточно будет выиграть хотя бы один матч на групповой стадии, чтобы остаться на вершине. Если Синнер станет чемпионом Итогового с одним поражением в группе (11 300 очков), то Алькарасу надо будет выигрывать уже два матча: либо оба в группе, либо один в группе, а второй в полуфинале (если, конечно, повезёт туда выйти с результатом 1-2 в группе). Наконец, если Янник выиграет все пять матчей на Итоговом, то Карлосу надо будет либо брать все три встречи в группе, либо выходить в финал — в этом случае соотношение побед и поражений на групповом этапе уже не будет иметь значения в разрезе положения в рейтинге.