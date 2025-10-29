Медведев без борьбы вышел в третий круг Парижа. Он поспорит с итальянцем за 1/4 финала

В среду, 29 октября, на «Мастерсе» в Париже проходили заключительные матчи второго круга. Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под 11-м номером, должен был сразиться с представителем Болгарии Григором Димитровым, для которого турнир в столице Франции стал первым после восстановления от тяжёлой травмы, полученной на Уимблдоне-2025.

«Это был другой этап, но он оказался полезен. Мне было важно побыть некоторое время без тенниса. Это было невероятное лето. Я наконец вернулся домой, чтобы провести лето впервые за 20 лет, так что мне очень понравилось. Больше нечего сказать, кроме того, что я ни о чём не беспокоился. Моей целью было отключиться от всего. Это было похоже на отпуск, всё прошло хорошо. Это нормально — быть травмированным, нормально не играть каждую неделю, но я рад вернуться», — так высказался Димитров в интервью Tennis Sweet Spot о процессе реабилитации.

После первой победы в Париже над французом Джованни Мпетчи Перрикаром он также рассказал о своём текущем состоянии: «Со мной такого никогда не происходило, поэтому, думаю, всё ещё пытаюсь осознать всё это время вдали от корта. Это никогда не было легко. Знал, что выйти на соревнования будет сложно. Просто хотел выйти и проверить себя, дать шанс. Независимо от победы или поражения сегодня, всё равно почувствовал бы, что выложился на все 100. Конечно, очень трудно адаптироваться, особенно играя против такого соперника, как он. Нужно быть внимательным всё время и сохранять концентрацию.

Неважно, сколько у тебя опыта. Всегда есть дополнительный стресс, особенно после многих месяцев отсутствия. Но это хорошая ночь. Принимаю это и сейчас живу одним днём», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.

С Медведевым Григор не пересекался ни разу в этом году. Последний матч теннисистов, который состоялся на Уимблдоне-2024, остался за Даниилом — тогда болгарин снялся из-за травмы, проигрывая по ходу первого сета 3:5. Всего спортсмены провели 11 очных встреч, восемь из которых остались за россиянином.

История встреч Даниила Медведева и Григора Димитрова

Турнир Результат 1 Лондон-2017, четвертьфинал 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Димитрова 2 Вашингтон-2017, третий круг 6:4, 6:2 в пользу Медведева 3 US Open – 2019, полуфинал 7:6, 6:4, 6:3 в пользу Медведева 4 Цинциннати-2021, третий круг 6:3, 6:3 в пользу Медведева 5 Индиан-Уэллс-2021, четвёртый круг 4:6, 6:4, 6:3 в пользу Димитрова 6 Вена-2022, полуфинал 6:4, 6:2 в пользу Медведева 7 Роттердам-2023, полуфинал 6:1, 6:2 в пользу Медведева 8 Вена-2023, второй круг 3:6, 6:2, 6:4 в пользу Медведева 9 Париж-2023, второй круг 6:3, 6:7, 7:6 в пользу Димитрова 10 Индиан-Уэллс-2024, четвёртый круг 6:4, 6:4 в пользу Медведева 11 Уимблдон-2024, четвёртый круг 5:3 (отказ) в пользу Медведева 12 Париж-2025, второй круг отказ

Даниил после своей первой победы на текущем «Мастерсе» в Париже отметил, что с Димитровым у него было много непростых встреч: «Мы с ним очень много играли, было очень много разных матчей, очень много тяжёлых встреч. Поэтому в любом случае матч будет тяжёлым. Он вроде бы хорошо вчера играл по тому, что я видел. Будем бегать, будем бороться», – сказал Медведев в интервью «Больше!».

В стартовом круге россиянин одолел в двух сетах испанца Хауме Мунара со счётом 6:1, 6:3. «Был крутой матч. На самом деле подготовка была так себе – не сама подготовка, мы тренировались, но не получалось играть. Уставший был, уже конец сезона, поэтому думал: «Ну если не пойдёт, ничего страшного. Проиграю, полечу отдыхать». Но рад в любом случае. Когда я на корте, я стараюсь побеждать, поэтому был крутой матч. Классно играл и рад, что так получилось.

Скорее сложно, чем легко, игнорировать общую усталость, потому что немножко где-то что-то болит у всех, все снимаются. Когда это в начале сезона – ничего страшного, когда в конце – ты уже столько там терпишь, что тяжелее. Однако на корте себя чувствовал хорошо, поэтому был приятно удивлён. И во время матча все больше было радости, что круто играю и хорошо себя чувствую. Надеюсь, что в следующих матчах будет только лучше», – заявил тогда Даниил.

Ему предстояло провести матч с Григором на таком же высоком уровне. Однако болгарин за несколько часов до начала встречи снялся. Ну а Медведев прошёл дальше без борьбы.

Вот так Даниил Медведев впервые с 2021 года добрался до третьего круга «тысячника» в Париже. Он мог стать пятым игроком в туре, кто одержал 30 побед на харде в этом сезоне, но придётся этот маленький юбилей отложить. В следующем круге россиянин встретится с победителем поединка двух итальянцев — Лоренцо Музетти — Лоренцо Сонего.

Параллельно с «Мастерсом» в столице Франции у женщин проходят три турнира категории WTA-250. Один из них — Цзюцзян (Китай), в основную сетку которого попали пять россиянок — Алина Корнеева, Анастасия Захарова, Анна Блинкова, Полина Кудерметова и Елена Приданкина. С 2014 по 2023 год этот турнир проводился в Наньчане, и наши девушки пока не доходили здесь до финальной стадии. Действующей чемпионкой является Виктория Голубич, которая в прошлогоднем финале одолела Ребекку Шрамкову (6:3, 7:5).

Во второй круг, матчи которого начались 29 октября, пробились Блинкова, Захарова и Приданкина. Елена играла с представительницей Швейцарии и по совместительству чемпионкой турнира Викторией Голубич. В первом сете россиянка сразу получила «баранку» от соперницы, затем собралась во второй партии, но в решающем сете не смогла ничего противопоставить Голубич, хотя вела 5:3 и подавала на матч. Встреча завершилась со счётом 6:0, 4:6, 7:5 в пользу швейцарки и продолжалась 2 часа 43 минуты. За это время Приданкина выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 29. А вот на счету Голубич пять эйсов и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Анна Блинкова и Анастасия Захарова проведут матчи второго круга 30 октября.

В Индии наконец-то начался турнир в Ченнае, который с 2003 по 2008 год проводился сначала в Хайдарабаде, а потом в – Бангалоре. В 2007 году чемпионкой стала Ярослава Шведова, выступавшая тогда за Россию (впоследствии спортсменка перешла под флаг Казахстана), а в 2008-м — Серена Уильямс.

На него были заявлены всего три представительницы России — Алина Чараева, Полина Яценко и Татьяна Прозорова. Все они проводили свои первые матчи лишь в среду, 29 октября, так как в первые два игровых дня из-за дождя не удалось организовать ни одной встречи.

Яценко и Чараева сражались в дерби. Полина уверенно взяла первый сет — 6:3, а во втором Алина, проигрывая по ходу 0:5, снялась. Так Яценко прошла в следующий круг на отказе соперницы. Для 21-летней теннисистки эта победа стала первой на уровне WTA-тура в её дебютном турнире подобного уровня. Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Полина выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Чараевой три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге Полина Яценко встретится с полькой Катажиной Кавой.

Татьяна Прозорова выходила на корт с лидером посева турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез. Неважно начала встречу россиянка, сразу же упустила 4 стартовых гейма — 0:4. Однако смогла собраться и отыграться до 4:4. Соперница не давала нашей теннисистке вырваться вперёд, и в итоге в первом сете Прозорова уступила 5:7. Вторую партию она начал гораздо бодрее. Татьяна добилась двух брейков, повела — 3:1, но у неё не получилось удержать преимущество. Сёнмез выиграла 4 гейма подряд — 5:3. Россиянка взяла только одну свою следующую подачу. Так, Зейнеп завершила сет и матч со счётом 7:5, 6:4 за 1 час 38 минут.

Эти турниры завершатся 2 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».