Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс: Итоговый чемпионат WTA в Эр-Рияде-2025, статистика, расписание, результаты, где смотреть

Повторят ли Кудерметова и Мертенс триумф на Итоговом? В 2022-м они уже выигрывали турнир
Анна Агапова
Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс
Аудио-версия:
Комментарии
Помимо Мирры и Дианы, в числе россиянок в Эр-Рияде выступит Вероника в паре с бельгийкой. В этом сезоне они завоевали титул на Уимблдоне.

В ближайшие выходные в Эр-Рияде стартует Итоговый турнир WTA. Не так давно стал известен окончательный состав всех участниц в одиночном и парном разрядах. В одиночке выступят Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Елена Рыбакина и Жасмин Паолини, а за трофей в парах поборются следующие теннисистки:

  1. Сара Эррани/Жасмин Паолини (обе — Италия).
  2. Тэйлор Таунсенд (США)/Катержина Синякова (Чехия).
  3. Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
  4. Элисе Мертенс (Бельгия)/Вероника Кудерметова (Россия).
  5. Диана Шнайдер/Мирра Андреева (обе — Россия).
  6. Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Елена Остапенко (Латвия).
  7. Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия).
  8. Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды).

Помимо пары Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, на Итоговом выступит ещё одна россиянка — Вероника Кудерметова, только в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс. Кудерметова и Мертенс оказались четвёртой парой, обеспечившей себе путёвку в Эр-Рияд.

Девушки давно знакомы друг с другом. Они играли в паре ещё в сезонах-2021 и 2022 и тогда взяли Итоговый турнир (2022) и два титула на уровне WTA. После этого теннисистки стали менять напарниц, а вновь объединились в дуэт только в Мадриде в этом году. С того момента Вероника и Элисе сыграли в финалах двух «тысячников» — как раз в столице Испании, а затем — в Риме, но до трофеев на них пока так и не добрались.

Тем не менее они стали победительницами Уимблдона-2025. Мертенс брала парный турнир «Большого шлема» до этого четырежды, а вот для Кудерметовой он стал дебютным. В финале они оказались сильнее пары Се Шувэй/Елена Остапенко — 3:6, 6:2, 6:4.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

«Я сейчас не чувствую, что стала чемпионкой Уимблдона в паре. Но, может, вечером или завтра осознаю это. Однако, когда матч закончился, было столько эмоций, я даже немного заплакала. Но потом увидела Элисе, как она плачет, и сказала себе: так, надо сдерживать эмоции. Моей целью было выиграть «Шлем», но не ожидала, что выиграю этот. Мы с Элисе играли на «Ролан Гаррос», против Эррани и Жасмин, и в итоге они взяли турнир. Когда начался Уимблдон, я сказала: ладно, может, это наш шанс? Я буду стараться делать всё возможное, и посмотрим», — вот так отреагировала россиянка на свой первый титул ТБШ.

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс после победы на Уимблдоне-2025

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс после победы на Уимблдоне-2025

Фото: Julian Finney/Getty Images

Остапенко и Шувэй также примут участие в парном Итоговом турнире WTA. Поздно вечером во вторник, 28 октября, прошла жеребьёвка, и стало известно, что Вероника и Элисе снова пересекутся с Еленой и Се, только на групповой стадии.

Группа Мартины Навратиловой:

Группа Лизель Хубер:

  • Тэйлор Таунсенд/Катержина Синякова;
  • Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф;
  • Мирра Андреева/Диана Шнайдер;
  • Тимя Бабош/Луиза Стефани.

В парном разряде пять побед в пяти матчах принесут победительницам $ 1,139 млн.

Теннисистки также встретятся с сильной и сыгранной парой итальянок — Сарой Эррани и Жасмин Паолини. С ними у россиянки и бельгийки самая богатая история встреч.

История встреч пар Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс и Сара Эррани/Жасмин Паолини

ТурнирРезультат
1Мадрид-2025, второй круг6:1, 6:3 в пользу Кудерметовой/Мертенс
2Рим-2025, финал6:4, 7:5 в пользу Эррани/Паолини
3«Ролан Гаррос» – 2025, 1/4 финала6:2, 6:3 в пользу Эррани/Паолини
4Итоговый турнир WTA – 2025, групповой этап?

Со всеми остальными тандемами, попавшими на Итоговый в Эр-Рияд, Вероника и Элисе пересекались всего лишь по разу. Тимю Бабош и Луизу Стефани, Айшу Мухаммад и Деми Схурс, Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф, Диану Шнайдер и Мирру Андрееву они уже побеждали, а вот Катержину Синякову и Тэйлор Таунсенд — нет.

«Я очень рада, что мы вместе. Мы уже раньше играли вместе, у нас были отличные результаты. Мы с первого матча чувствовали, что являемся хорошей командой, можем доверять друг другу и расти вместе», — так говорит Мертенс о совместных выступлениях с Кудерметовой.

А Вероника, в свою очередь, отмечает, что вне корта с напарницей она почти не общается, но, несмотря на это, им комфортно играть друг с другом: «У нас уже был опыт совместной игры, мы играли несколько турниров вместе в 2022 году. Тогда не всегда было всё здорово в плане коммуникации, но сейчас мы обе повзрослели, стали действовать более грамотно, прибавили в теннисном плане, так что нам всем комфортно.

Коммуникация на корте хорошая, вне корта особо не общаемся. Каждый занят своими делами, да и позиционируем себя больше как одиночные спортсмены, не как парники. На корте всё хорошо, в жизни в рабочих пределах тоже всё в порядке. А дальше – каждый сам по себе.

Нам комфортно играть друг с другом, продолжать совместные выступления, у нас получается показывать результат. Всего лишь пятый совместный турнир, но ни одного провала, мы в Риме и Мадриде в финале были, на «Ролан Гаррос» дошли до четвертьфинала. Всеми результатами мы довольны, проходим далеко, и ради результата стоит продолжать», – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» после победы на Уимблдоне-2025.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что дуэт спортсменок довольно гармоничен: «Они друг другу подходят и друг друга дополняют в паре. Если они будут продолжать вместе играть, пара может быть первой по рейтингу».

Вероника и Элисе уже выигрывали Итоговый турнир в 2022 году. В этом сезоне после сенсации на Уимблдоне у них есть все шансы сделать это снова.

Итоговый чемпионат WTA - 2025. Парный разряд. Сетка

Итоговый чемпионат WTA пройдёт в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

