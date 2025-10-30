Медведев — в четвертьфинале Парижа! На Итоговом осталось всего одно место

В четверг, 30 октября, на «Мастерсе» в Париже (Франция) проходили матчи третьего круга. Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный под 12-м номером, вышел на корт с американцем Беном Шелтоном (5). Рублёв в первых двух играх на турнире без потери сетов прошёл Джейкоба Фирнли и Лёнера Тьена, а Шелтон, имевший bye в первом круге, во втором круге справился с Флавио Коболли (7:6 (7:4), 6:3).

Впервые Андрей и Бен встретились в четвертьфинале Базеля год назад, и тогда американец одержал сложную победу — 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Сегодня россиянин не взял ни одной партии.

В первом сете теннисисты подавали первым мячом примерно в одном случае из двух; у Шелтона по итогам партии этот показатель вырос до 63%. Американец славится подачей, и девять эйсов за сет в его исполнении удивлять не должны. Рублёв четырежды подал навылет, и у него, как и у его оппонента, не было ни одной двойной ошибки. Теннисисты в целом смотрелись неплохо (форхенд у обоих работал шикарно), причём на приёме больше очков брал Бен. Но если кто и должен был добираться до брейк-пойнтов, так это Андрей. Однако его соперник в седьмом гейме вовремя вспомнил о своей подаче и спасся с 0:30.

Закономерным итогом стал тай-брейк, который лучше начал Шелтон. Когда американец повёл 5:2 с двумя мини-брейками, казалось, Рублёву уже не отыграться. У Бена при 6:3 был тройной сетбол, однако Андрей отыграл все три мяча — 6:6! К сожалению, следующие два розыгрыша забрал его соперник. На четвёртом сетболе американский теннисист каким-то чудом попал в заднюю линию (см. фото ниже), пробив из угла площадки форхендом, — 7:6 (8:6) за 55 минут.

Бен Шелтон реализовал сетбол Фото: Кадр из трансляции

А Рублёв, проиграв сет, с досады врезал по спонсорской табличке.

Андрей Рублёв Фото: Кадр из трансляции

Во второй партии Шелтон подавал ещё лучше: аж 91% попадания первым мячом. Рублёв лишь однажды смог осложнить ему жизнь, в восьмом гейме. Но к тому моменту Андрей уже уступал с брейком. В седьмом гейме Бен взял его подачу, потом подтвердил брейк, хотя у россиянина дважды было «ровно», после чего принял на матч, использовав третий матчбол, — 7:6 (8:6), 6:3 за 1 час 37 минут.

Для Рублёва этот поединок стал последним в сезоне. Ни на Афины, ни на Метц он не заявлен. А Шелтон благодаря этой победе (40-й в сезоне) впервые в карьере квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP. В четвертьфинале Бен сразится с Янником Синнером, одолевшим Франсиско Серундоло — 7:5, 6:1. Синнер одержал уже 50-ю победу в сезоне и впервые в карьере сыграет в 1/4 финала парижского «Мастерса».

Карен Хачанов (10) противостоял Алексу де Минору (6). Оба теннисиста провели сложные матчи на предыдущей стадии: Хачанов одолел Жоао Фонсеку (6:1, 3:6, 6:3), а де Минор прошёл Габриэля Диалло (7:6 (10:8), 4:6, 6:3). В предыдущих трёх встречах с австралийцем россиянин одержал две победы, последнюю — в полуфинале Вены год назад (6:2, 6:4). Сегодня Карен уступил.

Де Минор лучше вошёл в игру, а Хачанов ошибался чуть чаще, чем было допустимо. Австралиец уже во втором гейме добился брейка, воспользовавшись неточностями соперника, после чего подтвердил его — 3:0. В пятом гейме Карен постарался отыграться, вышел на брейк-пойнт, однако Алекс был начеку. Большего он сопернику не позволял, а в восьмом гейме отдал одно очко на приёме и выиграл партию — 6:2 за 35 минут.

По той же схеме проходил и второй сет, только брейк де Минор сделал в четвёртом гейме, а не во втором. Как и в предыдущем случае, Хачанов не смог восстановить равенство, упустив два брейк-пойнта в пятом гейме. В концовке австралиец сделал ещё один брейк — 6:2, 6:2 за 1 час 10 минут. Вероятно, неудачная игра Карена, который не смог защитить очки за прошлогодний полуфинал и после турнира в лучшем случае будет 18-й ракеткой мира, объясняется сложным матчем с Жоао Фонсекой на предыдущей стадии. Ну а Алекс привычно был хорош на приёме — по этому параметру он вообще идёт третьим во всём туре, уступая лишь Синнеру и Алькарасу.

Де Минор тоже квалифицировался на Итоговый турнир — второй раз подряд. В 1/4 финала Алекс сразится с Александром Бубликом, который выбил четвёртую ракетку мира Тейлора Фрица — 7:6 (7:5), 6:2.

Даниил Медведев (11), которому не пришлось играть во втором круге ввиду снятия Григора Димитрова, сражался с итальянцем Лоренцо Сонего, 45-й ракеткой мира. Сонего во втором круге неожиданно одолел соотечественника Лоренцо Музетти — 3:6, 6:3, 6:1. В предыдущих трёх матчах с Сонего Медведев одержал три победы. В этот раз он тоже выиграл, но пришлось здорово побороться.

Сонего, несмотря на неудачную статистику личных встреч, нисколько не стушевался и поначалу во всём превосходил Медведева. Даниилу, у которого к тому же ещё и первая подача не пошла, понадобилось время, чтобы вкатиться в матч. Итальянец быстро взял свою подачу, потом сделал брейк, в третьем гейме подтвердил его, отыграв брейк-пойнт, — 3:0.

Больше возможностей спасти сет у россиянина не было. Сонего в дальнейшем чётко держал подачу, проиграв лишь одно очко за три гейма. Медведев свои геймы тоже забирал, однако этого было мало. В девятом гейме Лоренцо, взявший на первой подаче 90% мячей (18 из 20), подал на партию — 6:3 за 39 минут. Активно выигранных очков у него оказалось ровно вдвое больше — 14 против семи.

Во втором сете Медведев попытался восстановить статус-кво. Россиянин подтянул подачу и принялся под ноль забирать свои геймы, а в четвёртом гейме добился брейка. Активность Сонего в этот раз ничего не дала итальянцу: то Даниил его свечой перебросит, то сам Лоренцо ошибётся у сетки. А на брейк-пойнте Медведев удачно вышел к сетке и сделал брейк.

Даниил тут же едва не упустил с таким трудом добытое преимущество, но сумел отыграть двойной брейк-пойнт и оторвался в счёте — 4:1. А вот в седьмом гейме он только и делал, что ошибался, и подарил сопернику брейк, после чего тот сравнял счёт — 4:4. Медведев был близок к победе в партии, однако в 10-м гейме упустил сетбол на приёме — у Сонего вовремя сработала подача. А в 11-м гейме, по ходу которого россиянин допустил две двойные ошибки, итальянец не использовал ни одного брейк-пойнта из трёх и потому лишился возможности подавать на матч. На одном из брейк-пойнтов Даниил чудом попал в линию:

На тай-брейке все карты в руках были у Сонего. Итальянец при 4:4 обвёл неудачно сыгравшего у сетки Медведева и оказался в двух мячах от выхода в четвертьфинал. Однако оба следующих розыгрыша Лоренцо уступил, при том что подавал именно он, а вот Даниил на своём сетболе не сплоховал и перевёл матч в третий сет — 7:6 (7:5) за 1 час 9 минут.

Решающую партию Медведев начал с брейка. В этом гейме Даниил не всегда успешно применял обводящие, однако в решающий момент всё сработало как надо. В пятом гейме россиянин мог ещё раз взять чужую подачу, но на втором брейк-пойнте Сонего невольно помогла судья на вышке Орели Турт. Ему засчитали касание уже после второго отскока, однако на повторе выяснилось, что итальянец всё-таки по правилам достал мяч, и потому розыгрыш, который в реальности легко взял пошедший к сетке Медведев, пришлось переиграть. Гейм этот Лоренцо в итоге удержал, и вместо 4:1 в пользу Даниила стало 3:2 — по-прежнему с брейком, впрочем.

Ошибка судьи тем не менее не повлияла на исход встречи. В своих геймах Медведев не дарил оппоненту брейк-пойнтов и в 10-м гейме подал на матч — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 за 2 часа 41 минуту.

Так Медведев в 25-й раз в карьере вышел в 1/4 финала на «Мастерсе». Столько же выходов в восьмёрку на ATP-1000 у Стефаноса Циципаса, а больше из действующих игроков только у Александра Зверева (34) и Новака Джоковича (97).

На Итоговый чемпионат ATP отобрались уже семь теннисистов: Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Зверев, Новак Джокович, Бен Шелтон, Тейлор Фриц и Алекс де Минор. На момент публикации материала за восьмую строчку сражаются Лоренцо Музетти (3685 очков; уже проиграл в Париже), Феликс Оже-Альяссим (3395), Даниил Медведев (2760), Александр Бублик (2670) и Алехандро Давидович-Фокина (2635). На неделе после Парижа будут сыграны два турнира ATP-250, которые примут Афины и Метц. В Метц заявлены Оже-Альяссим и Бублик, но нельзя исключать, что кто-то из других участников Гонки на Итоговый может запросить уайлд-кард. Кроме того, следует держать в уме, что проходной в теории может стать и девятая строчка — если, к примеру, Джокович примет решение не играть на Итоговом.

В четвертьфинале Медведев сразится с победителем встречи Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 15) — Александр Зверев (Германия, 3).

На турнире WTA-250 в Гонконге завершились матчи второго круга. 35-я ракетка мира Анна Калинская, посеянная шестой, противостояла 36-летней китаянке Чжан Шуай, 107-й ракетке мира. В этой встрече Калинской удалось избежать игровых проблем, несмотря на то что по ходу матча ей пришлось брать медицинский перерыв — из-за проблем с левым коленом. Россиянка отдала всего два гейма за всю игру. В первом сете Анна не подарила сопернице ни одного брейк-пойнта, а сама сделала три брейка. Во втором сете она однажды отдала подачу, зато взяла все остальные геймы — 6:1, 6:1 всего за 51 минуту.

В четвертьфинале Калинскую ожидает поединок с 19-летней Викторией Мбоко — 21-я ракетка мира одержала волевую победу над Александрой Эалой (3:6, 6:3, 6:4).

В Цзюцзяне также состоялись встречи второго круга. 99-й номер рейтинга WTA Анастасия Захарова (8) сражалась с чешкой Доминикой Шальковой, занимающей 151-ю строчку в мировой классификации. В первом сете Захарова трижды вела с брейком, однако соперница всякий раз отыгрывалась. В 10-м гейме Шалькова упустила три сетбола на приёме, но на тай-брейке была сильнее — 7:6 (7:4) за 1 час.

Во второй партии россиянка после третьего гейма стала уступать 1:2 с брейком, однако после этого забрала пять геймов подряд — 6:2 за 32 минуты. В решающей партии словачка повела 3:0 с двумя брейками, и вернуться в борьбу Захарова уже не смогла. Один брейк Анастасия отыграла сразу же, но потом ещё раз отдала подачу, а в восьмом гейме Шалькова ушла с двух брейк-пойнтов и подала на матч — 7:6 (7:4), 2:6, 6:2 за 2 часа 8 минут.

95-я ракетка мира Анна Блинкова вышла на корт с венгерской теннисисткой Анной Бондарь (6), располагающейся на 74-м месте в рейтинге WTA. Однажды эти спортсменки уже играли друг с другом: в Чарльстоне два с половиной года назад Блинкова победила со счётом 7:6 (9:7), 6:2. В этот раз россиянка тоже не отдала ни сета.

В первой половине стартовой партии преимущество было у Бондарь, которая свои геймы забирала без брейк-пойнтов, а в пятом гейме взяла подачу соперницы. Несмотря на это, россиянка смогла спасти сет. Венгерка при 5:4 не подала на партию, и инициатива перешла к Блинковой. В 12-м гейме она не реализовала сетбол на приёме, после чего дожала Бондарь на тай-брейке — 7:6 (7:3) за 1 час 4 минуты.

Во втором сете обе теннисистки неудачно проводили свои геймы и до 5:5 дошли, сделав по четыре брейка. Блинкова регулярно вырывалась вперёд, но Бондарь с завидным постоянством отыгрывалась. А вот на пятый брейк россиянки, сделанный в 11-м гейме, венгерка ответить уже не смогла. В 12-м гейме Блинкова закончила матч — 7:6 (7:3), 7:5 за 2 часа 4 минуты.

В четвертьфинале Блинкова сразится с 65-й ракеткой мира американкой Алисией Паркс, третьей сеяной.

Состоялся второй круг и в Ченнае. 181-я ракетка мира Полина Яценко, которая на этой неделе дебютировала в основной сетке на уровне WTA, сражалась с полькой Катажиной Кавой, 126-м номером мирового рейтинга. Первая партия началась с парада брейков, победительницей из которого вышла Яценко. В шестом гейме россиянка ушла с брейк-пойнта и вышла вперёд — 4:2. После этого Полина сделала четвёртый брейк подряд, а затем подала на сет — 6:2 за 39 минут.

Во второй партии Яценко также почти всё время вела в счёте, несмотря на то что дважды отдавала подачу. Кава продолжала проигрывать свои геймы и потому не смогла составить конкуренции. В восьмом гейме был скользкий момент, когда Полина, ведя 4:3, отыграла все три брейк-пойнта. Россиянка удержала перевес в один брейк, после чего под ноль приняла на матч — 6:3, 6:3 за 1 час 36 минут.

Таким образом, Яценко с первой попытки вышла в 1/4 финала турнира WTA. Там её ожидает 171-я ракетка мира Ланлана Тараруди, обыгравшая первую сеяную Зейнеп Сёнмез (73-е место в рейтинге) — 2:6, 6:3, 6:3.

«Мастерс» в Париже, турниры в Гонконге, Цзюцзяне и Ченнае закончатся 2 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».