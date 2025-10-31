4 топ-матча субботы в теннисе: Кудерметова, Рыбакина и Швёнтек на Итоговом турнире WTA

За кем следить 1 ноября на супертурнире в Эр-Рияде.

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 15:30*: Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 1) — Айша Мухаммад/Деми Схурс (США/Нидерланды, 8), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как начнут турнир олимпийские чемпионки?

Олимпийские чемпионки Парижа-2024 Сара Эррани и Жасмин Паолини проводят лучший сезон в карьере. Они защитили титул на «Ролан Гаррос», а также выиграли три «тысячника» за год — Доху, Рим и Пекин. Противостоять им в 1-м туре группового этапа будет пара, попавшая на Итоговый турнир WTA последней по рейтингу — Айша Мухаммад/Деми Схурс. Победительницы этого матча во втором круге сразятся с лучшей парой из другого поединка стартового круга в группе Мартины Навратиловой. А проигравшие — с проигравшими. В любом случае никто пока не потеряет шансы выйти в плей-офф.

🎾 18:00*: Ига Швёнтек (Польша, 2) — Мэдисон Киз (США, 7), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Швёнтек поквитаться за Australian Open?

Ига Швёнтек участвует в Итоговом чемпионате WTA пятый сезон подряд. Она была чемпионкой-2023 в Канкуне и полуфиналисткой-2022 — в Форт-Уэрте. Противостоять польской теннисистке будет Мэдисон Киз из США, которая до этого выступала на Итоговом лишь раз — в Сингапуре-2016 — и из группы выбраться не сумела. Теннисистки до этого встречались семь раз, и счёт пока 5-2 в пользу Иги. При этом девушки дважды пересекались на корте в сезоне-2025 и обменялись победами. Киз была сильнее в полуфинале Australian Open, а Швёнтек — в четвертьфинале Мадрида. Напомним, польской теннисистке до «Карьерного шлема» не хватает титула только в Мельбурне.

🎾 19:30*: Аманда Анисимова (США, 4) — Елена Рыбакина (Казахстан, 6), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выберется ли Рыбакина впервые из группы на Итоговом?

Елена Рыбакина из Казахстана совершила успешный рывок в концовке года и сумела вытеснить из восьмёрки сильнейших Мирру Андрееву. При этом Елена ни разу не пробилась за сезон в финал крупного турнира — категорий «Большой шлем» или WTA-1000. Рыбакина третий год подряд оказалась на Итоговом, но пока не смогла выбраться из группы. Соотношение побед и поражений у неё пока 2-4. Противостоять ей в 1-м туре группового этапа-2025 будет дебютантка соревнований Аманда Анисимова. Любопытно, что между собой теннисистки ещё не пересекались на корте.

🎾 21:00*: Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова (Бельгия/Россия, 4) — Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия, 6), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как чемпионки Итогового-2022 проведут нынешний турнир?

Чемпионки Итогового турнира — 2022 Элисе Мертенс и Вероника Кудерметова снова объединились в пару и сумели по результатам сезона отобраться в восьмёрку сильнейших. Их первыми соперницами на групповом этапе будут хорошо знакомые Се Шувэй и Елена Остапенко. Именно их бельгийка и россиянка обыграли в финале Уимблдона-2025 и завоевали трофей, а также остановили в парном разряде Рима-2025. Как сложится новый матч?