Итоговый турнир WTA, Эр-Рияд-2025: расписание субботы 1 ноября, Кудерметова, Рыбакина, Швёнтек, трансляции, сетки, где смотреть

4 топ-матча субботы в теннисе: Кудерметова, Рыбакина и Швёнтек на Итоговом турнире WTA
Даниил Сальников
Итоговый турнир WTA, расписание субботы 1 ноября
Аудио-версия:
Комментарии
За кем следить 1 ноября на супертурнире в Эр-Рияде.

Посмотреть все события 1 ноября в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 15:30*: Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 1) — Айша Мухаммад/Деми Схурс (США/Нидерланды, 8), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Мартины Навратиловой
01 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Айша Мухаммад
США
Айша Мухаммад
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
А. Мухаммад Д. Схурс

Интрига: как начнут турнир олимпийские чемпионки?

Олимпийские чемпионки Парижа-2024 Сара Эррани и Жасмин Паолини проводят лучший сезон в карьере. Они защитили титул на «Ролан Гаррос», а также выиграли три «тысячника» за год — Доху, Рим и Пекин. Противостоять им в 1-м туре группового этапа будет пара, попавшая на Итоговый турнир WTA последней по рейтингу — Айша Мухаммад/Деми Схурс. Победительницы этого матча во втором круге сразятся с лучшей парой из другого поединка стартового круга в группе Мартины Навратиловой. А проигравшие — с проигравшими. В любом случае никто пока не потеряет шансы выйти в плей-офф.

Итоговый чемпионат WTA - 2025. Пары. Сетка
Эррани и Паолини остановили в Париже дуэт МиДи:
Опять эти итальянки… Мирра и Диана взяли лишь один гейм в битве за финал «Ролан Гаррос»
Опять эти итальянки… Мирра и Диана взяли лишь один гейм в битве за финал «Ролан Гаррос»

🎾 18:00*: Ига Швёнтек (Польша, 2) — Мэдисон Киз (США, 7), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
01 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Интрига: сумеет ли Швёнтек поквитаться за Australian Open?

Ига Швёнтек участвует в Итоговом чемпионате WTA пятый сезон подряд. Она была чемпионкой-2023 в Канкуне и полуфиналисткой-2022 — в Форт-Уэрте. Противостоять польской теннисистке будет Мэдисон Киз из США, которая до этого выступала на Итоговом лишь раз — в Сингапуре-2016 — и из группы выбраться не сумела. Теннисистки до этого встречались семь раз, и счёт пока 5-2 в пользу Иги. При этом девушки дважды пересекались на корте в сезоне-2025 и обменялись победами. Киз была сильнее в полуфинале Australian Open, а Швёнтек — в четвертьфинале Мадрида. Напомним, польской теннисистке до «Карьерного шлема» не хватает титула только в Мельбурне.

Итоговый чемпионат WTA - 2025. Сетка
Всё готово к старту Итогового чемпионата WTA в Эр-Рияде:
Соболенко — в адской группе, у 3 россиянок есть шанс на титул. Жеребьёвка Итогового-2025
Соболенко — в адской группе, у 3 россиянок есть шанс на титул. Жеребьёвка Итогового-2025

🎾 19:30*: Аманда Анисимова (США, 4) — Елена Рыбакина (Казахстан, 6), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: выберется ли Рыбакина впервые из группы на Итоговом?

Елена Рыбакина из Казахстана совершила успешный рывок в концовке года и сумела вытеснить из восьмёрки сильнейших Мирру Андрееву. При этом Елена ни разу не пробилась за сезон в финал крупного турнира — категорий «Большой шлем» или WTA-1000. Рыбакина третий год подряд оказалась на Итоговом, но пока не смогла выбраться из группы. Соотношение побед и поражений у неё пока 2-4. Противостоять ей в 1-м туре группового этапа-2025 будет дебютантка соревнований Аманда Анисимова. Любопытно, что между собой теннисистки ещё не пересекались на корте.

Итоговый чемпионат WTA - 2025. Сетка
Представительница Казахстана не играла ни в одном крупном финале-2025:
«Когда Лена в форме, её трудно обыграть». Рыбакина запрыгнула в последний вагон на Эр-Рияд
«Когда Лена в форме, её трудно обыграть». Рыбакина запрыгнула в последний вагон на Эр-Рияд

🎾 21:00*: Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова (Бельгия/Россия, 4) — Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия, 6), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Мартины Навратиловой
01 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко

Интрига: как чемпионки Итогового-2022 проведут нынешний турнир?

Чемпионки Итогового турнира — 2022 Элисе Мертенс и Вероника Кудерметова снова объединились в пару и сумели по результатам сезона отобраться в восьмёрку сильнейших. Их первыми соперницами на групповом этапе будут хорошо знакомые Се Шувэй и Елена Остапенко. Именно их бельгийка и россиянка обыграли в финале Уимблдона-2025 и завоевали трофей, а также остановили в парном разряде Рима-2025. Как сложится новый матч?

Итоговый чемпионат WTA - 2025. Пары. Сетка
В парном разряде Эр-Рияда выступят три россиянки:
Повторят ли Кудерметова и Мертенс триумф на Итоговом? В 2022-м они уже выигрывали турнир
Повторят ли Кудерметова и Мертенс триумф на Итоговом? В 2022-м они уже выигрывали турнир
Комментарии
