Перед финальным турниром года спортсменки сменили форму на дизайнерские платья, приняли участие в фотосессии и потренировались.

Лучшие теннисистки мира в вечерних нарядах! Всё готово к битве на Итоговом в Эр-Рияде

1 ноября в Эр-Рияде стартует Итоговый турнир WTA. В этом году в одиночке выступят Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Елена Рыбакина и Жасмин Паолини, а за трофей в парах поборются следующие теннисистки, в числе которых три россиянки:

Сара Эррани/Жасмин Паолини (обе — Италия). Тэйлор Таунсенд (США)/Катержина Синякова (Чехия). Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Элисе Мертенс (Бельгия)/Вероника Кудерметова (Россия). Диана Шнайдер/Мирра Андреева (обе — Россия). Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Елена Остапенко (Латвия). Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия). Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды).

Все они уже прибыли в столицу Саудовской Аравии и даже успели потренироваться. В социальных сетях набирает обороты шуточное видео Tennis Channel с подписью «When your partner does all the work», где Мирра Андреева в одиночку забирает розыгрыш, хотя стоит в паре с Дианой Шнайдер. Сама Мирра оставила такой комментарий: «Всё, что мне остаётся — это с головой погрузиться в наш следующий матч», что говорит о серьёзном настрое российской пары.

Тренировка МиДи Фото: Кадр из видео

Для девушек это будет дебютный Итоговый. Свой первый матч на групповой стадии они проведут в воскресенье, 2 ноября, против Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф.

Первая ракетка мира Арина Соболенко практиковалась на корте с девятилетней спортсменкой. Сама Аль-Бакр — юная звёздочка из Саудовской Аравии, которая за свои заслуги была выбрана в партнёры белорусской теннисистке на тренировке. Арина восхитилась талантом девочки и даже отметила, что у неё в девять лет не было такой классной техники.

Тренировка Арины Соболенко Фото: Кадр из видео

А Елена Рыбакина, которая в последний момент обошла Мирру Андрееву в гонке за путёвку в Эр-Рияд — сместила её на девятую строчку Чемпионской гонки WTA и лишила возможности попасть в топ-8 в одиночке по результатам сезона, сосредоточилась на контроле мяча и тренировалась одна. Это её уже третий Итоговый турнир (до этого она участвовала в 2023-м и 2024-м). Спортсменка за два года ни разу не выходила из группы, но, может быть, будучи сейчас в хорошей форме, наконец сможет это сделать. Первый её матч состоится с американкой Амандой Анисимовой 1 ноября.

Тренировка Елены Рыбакиной Фото: Кадр из видео

Турнир в Саудовской Аравии отличается не только статусом заключительного в сезоне, но и своей престижностью. Как и в прошлом году (Эр-Рияд принимает Итоговый второй раз подряд), для всех теннисисток были организованы индивидуальные раздевалки. Это единственные соревнования в туре, где существует такая практика.

Индивидуальная раздевалка Фото: Кадр из видео Sky Sports

Все спортсменки также поучаствовали в традиционной совместной фотосессии перед стартом финального турнира. Девушки были одеты в наряды от крупных международных дизайнеров: Арина Соболенко – в Alberta Ferretti, Коко Гауфф – в Miu Miu, Жасмин Паолини – в Brunello Cucinelli, а Елена Рыбакина – в STAUD.

«Было приятно видеть, что все были одеты по-разному и в разных стилях. Всегда приятно выглядеть гламурно. Весь год, от турнира к турниру, мы ходим в спортивных костюмах и тренировочной экипировке. Это была возможность продемонстрировать нашу индивидуальность и наш стиль, а также предстать в новом свете в целом», — отметила Коко Гауфф, действующая чемпионка Итогового турнира WTA.

В течение следующих восьми дней теннисистки будут бороться за рекордный призовой фонд в размере $ 15,5 млн, а победительница в одиночном разряде получит $ 5,235 млн. Это самые крупные призовые в истории женского спорта.

Фото участниц парного разряда также появилось на просторах социальных сетей. В этом году официальные фотографии были созданы художницей Юмной Аль-Араши на курорте Баб-Альсаад в историческом районе Дирия. Мирра Андреева появилась в созданном специально для неё костюме от кутюрного бренда Renaissance Renaissance, а Диана Шнайдер — в вечернем платье Solace London. Ещё одна россиянка — Вероника Кудерметова — выбрала наряд от Roland Mouret.

Все участницы парного разряда Фото: Yumna Al-Arashi/WTA

В парном разряде пять побед в пяти встречах принесут победительницам $ 1,139 млн.

Итоговый чемпионат WTA пройдёт в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».