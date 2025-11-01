Медведев упустил два матчбола и не вышел в полуфинал. Он потерял шансы попасть на Итоговый

Россиянин проиграл в Париже и уже не поднимется выше 10-й строчки в Гонке. А Блинкова впервые с 2023 года пробилась в 1/2 финала.

В пятницу, 31 октября, на турнире серии «Мастерс» в Париже состоялись четвертьфинальные матчи. В восьмёрку лучших вышел только один российский теннисист. Игра с участием Даниила Медведева, посеянного под 11-м номером, закрывала программу дня, а в соперниках у него был Александр Зверев (3). Немецкий теннисист в третьем круге одолл Алехандро Давидович-Фокину (6:2, 6:4), а Медведев одержал волевую победу над Лоренцо Сонего — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Медведев и Зверев уже в 22-й раз играли друг с другом. В предыдущих встречах Даниил одержал 14 побед и потерпел семь поражений. В этом сезоне россиянин одолел немца в полуфинале Галле (7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4) и в четвертьфинале Пекина (6:3, 6:3).

Александр Зверев и Даниил Медведев в Галле Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Медведев с первого же гейма стал остро принимать и заработал двойной брейк-пойнт, однако Зверев избежал неприятностей — помогла подача, как водится — и не дал сопернику начать с брейка. Даниил же в первом своём гейме отподавал без шансов для Александра — 1:1. Игровой перевес россиянина был вполне ощутим и вскоре вылился в брейк. Немца даже подача не спасала — Медведев был очень хорош на приёме, читал действия оппонента, который крайне неудачно играл у сетки, и, отдав одно очко в пятом гейме, забрал чужую подачу.

Поведя 3:2, Медведев не стал останавливаться на достигнутом; у Зверева же в эти минуты почти ничего не получалось. Даниил подтвердил брейк, затем ещё раз взял подачу соперника, повёл 5:2, получил новые мячи, а с ними и возможность подать на сет. Александр, которому в этой партии уже было нечего терять, стал действовать раскованнее и чуть было не отыграл один брейк, но упустил оба брейк-пойнта. А после одного из розыгрышей немец упал после скольжения — и схватился за бедро. Россиянин подошёл к нему и помог подняться.

Падение Зверева объяснил Янник Синнер. «Это очень уникальное покрытие, как мне кажется, потому что оно липкое. Полностью цепкое. Оно действительно липкое.

Мне кажется, это очень уникальный корт, потому что раньше он был более резиновым, и тогда передвигаться по нему было сложно, потому что он казался скользким. А этот, наоборот, очень липкий. Когда у тебя нет много пространства для скольжения, может произойти вот такое. Так что нужно быть очень осторожным. Надеюсь, ничего серьёзного не случилось с ним. Но да, корт действительно особенный», — сказал он в эфире Tennis Channel.

В этом гейме Медведев всё же дожал Зверева со второго сетбола — 6:2 за 38 минут. Россиянин собрал 12 активно выигранных очков, а немец — всего три; при этом невынужденных ошибок у них оказалось поровну — по 11.

В начале второй партии теннисисты несколько неожиданно обменялись брейками — Медведев повёл, однако не смог подтвердить преимущество, — а потом принялись забирать свои геймы. Зверев устранил необязательные неточности, и россиянин, не так здорово смотревшийся на задней линии, на приёме уже не мог ему противодействовать.

Даниил держал подачу с бо́льшим трудом, нежели Александр, но всё равно ничто не предвещало того, что случилось в восьмом гейме. Россиянин после 30:15 вдруг стал неуверенно проводить розыгрыши, его соперник этим воспользовался — и добился брейка. Поведя 5:3, Зверев получил новые мячи и под ноль подал на сет — 6:3 за 38 минут.

В решающей партии Медведев поставил себя в сложное положение, проиграв подачу в третьем гейме. После этого Дарья, жена Даниила, ушла из его бокса, хотя впоследствии вернулась. К счастью, россиянин не стал затягивать с ответным брейком и уже в следующем гейме восстановил равновесие (в основном на ошибках соперника) — 2:2.

Зверев в целом выглядел предпочтительнее в эти минуты. В пятом гейме у немца тоже были шансы взять чужую подачу, однако Медведев отыграл оба брейк-пойнта; в своих же геймах Александр действовал собранно. А вот в концовке занервничал. В 10-м гейме он обязан был держать подачу, так как счёт был 5:4 в пользу россиянина. И тут Зверева чуть было не подвели нервы. Первая подача в этом гейме у него не шла, но Медведев, увы, упустил оба матчбола на приёме, и счёт сравнялся — 5:5.

А ещё два гейма спустя состоялся тай-брейк — наверное, закономерный исход этого драматичного матча. Зверев первым сделал мини-брейк — приёмом навылет после второй подачи — и на переход ушёл лидером, 4:2. Россиянин отыгрался, потом и на второй мини-брейк ответил, однако решающие мячи взял немец. Александр заработал матчбол на приёме, сразу же использовал его и вышел в полуфинал — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) за 2 часа 32 минуты.

Так Зверев, действующий чемпион Парижа, одержал уже восьмую победу подряд на этом «Мастерсе». По количеству выходов в полуфинал этого турнира (четыре) Александр сравнялся с Роджером Федерером, Евгением Кафельниковым, Маратом Сафиным и Питом Сампрасом; больше только у Бориса Беккера (пять), Рафаэля Надаля (тоже пять) и Новака Джоковича (девять). Ну а Медведев потерял шансы квалифицироваться на Итоговый турнир — впервые за семь лет. Даниил отбирался на него с 2019 по 2024 год, завоевав титул в 2020-м.

В борьбе за единственную оставшуюся путёвку на Итоговый остаются трое теннисистов: Лоренцо Музетти (восьмой, 3685 очков; уже проиграл в Париже), Феликс Оже-Альяссим (девятый, 3595) и Александр Бублик (11-й, 2870). Бублик по итогам Парижа точно останется позади Музетти и Оже-Альяссима, однако в случае завоевания титула может попробовать опередить конкурентов на следующей неделе — Александр заявлен на турнир в Метце. У Даниила Медведева после сегодняшнего поражения остаётся 2760 очков, а в Метце он выступит по уайлд-кард и в теории может подняться на 10-е место в Чемпионской гонке, но не выше.

В полуфинале Зверев сразится с Янником Синнером, который в своём 400-м матче на уровне тура победил Бена Шелтона — 6:3, 6:3. Теперь у Янника 314 побед и 86 поражений на уровне тура, а его победная серия на крытом харде составляет уже 24 встречи.

А другую полуфинальную пару составят Феликс Оже-Альяссим и Александр Бублик. Оже-Альяссим уверенно одолел недавнего триумфатора «Мастерса» в Шанхае Валантена Вашеро (6:2, 6:2), а Бублик одержал волевую победу над Алексом де Минором (6:7 (5:7), 6:4, 7:5). Александр впервые сыграет в 1/2 финала на турнире ATP-1000.

В четвертьфинале турнира WTA-250 в Гонконге 35-я ракетка мира Анна Калинская (6) сражалась с 19-летней канадкой Викторией Мбоко (3), занимающей 21-е место в рейтинге. Калинская, похоже, вышла на матч не совсем здоровой. В первом сете она лишь эпизодически показывала классную игру. Мбоко была стабильнее и отдала только один гейм. Перед второй партией, а также после третьего гейма, в котором канадка сделала брейк, россиянка вызывала физиотерапевта — необходимо было измерить давление. А проиграв ещё один гейм, Анна снялась. Возможно, спортсменку беспокоила ещё и рука, а то и спина. Ну а Мбоко проследовала в полуфинал — 6:1, 3:1 (отказ) за 53 минуты.

В 1/4 финала Цзюцзяна — это тоже категория WTA-250 — Анна Блинкова, располагающаяся на 95-й строчке в мировой классификации, противостояла американке Алисии Паркс (3), 65-й ракетке мира. Блинкова не лучшим образом подавала в этом матче: 59% попадания первым мячом и пять двойных ошибок без единого эйса. Россиянку выручило то, что у Паркс дела в этом смысле складывались просто ужасно: 47% попадания первой подачи и целых 14 двойных ошибок — две подачи навылет стали слабым утешением. Анна в каждом из сетов сделала на один брейк больше и одержала трудную победу — 7:5, 7:5 за 2 часа.

Блинкова впервые за два года пробилась в полуфинал. В сезоне-2023 её лучшим результатом стал выход в титульный матч Страсбурга. За выход в финал Цзюцзяна Анна, уже обеспечившая себе возвращение как минимум на 81-ю строчку, сразится с 21-летней Доминикой Шальковой из Чехии, 151-й ракеткой мира, для которой этот полуфинал станет дебютным на уровне WTA.

А в четвертьфинале «250-ника» в Ченнае 181-й номер рейтинга Полина Яценко, которая на этой неделе дебютировала на уровне WTA, играла с теннисисткой из Таиланда Ланланой Тараруди, располагающейся 10 строчками выше. Яценко в упорной борьбе отдала первые два гейма, после чего Тараруди плотно захватила инициативу и смогла повесить сопернице «баранку». Во втором сете неудачная серия россиянки продолжилась, и только после 0:5 она смогла выиграть свой первый гейм в этой встрече. Соперница Полины при 5:1 не подала на матч, но тем не менее уже в следующем гейме закончила встречу — 6:0, 6:2 за 1 час 16 минут.

Благодаря выходу в четвертьфинал Яценко обновит личный рекорд в рейтинге WTA и по обновлении таблицы в ближайший понедельник окажется в районе 165-й строчки — точная позиция станет известна по окончании текущих турниров.

Все эти турниры завершатся в воскресенье, 2 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».