Конец эпохи! Россияне шесть лет входили в топ-8, но Итоговый ATP — 2025 пройдёт без наших

Даниил Медведев, несмотря на провальные результаты на «Шлемах» в этом сезоне (четыре поражения в пяти матчах), до последнего сохранял шансы пробиться на Итоговый. Медведеву надо было выигрывать «Мастерс» в Париже, а потом ещё брать титул на турнире ATP-250 в Метце, куда ему дали уайлд-кард. Однако путь Медведева в столице Франции закончился в четвертьфинале, где его остановил Александр Зверев.

У россиянина было два матчбола в третьем сете, но немецкий теннисист выстоял и дожал принципиального соперника — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5). В личных встречах у них теперь 14-8 в пользу Даниила.

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский отметил, что Зверев острее играл на задней линии. «У Дани были шансы выиграть, однако Зверев удачнее сыграл в решающих моментах. На задней линии Саша играл острее. Он играл быстрее, активнее. Даню нельзя винить, что он не использовал какие-то шансы. Просто немного не сложилось. Матч был ровный и мог повернуть в любую сторону», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Интересно, что Медведев лишь в третий раз в карьере проиграл матч, по ходу которого у него был как минимум один матчбол.

Все поражения Даниила Медведева в матчах, в которых у него были матчболы

Сезон Турнир Стадия Соперник Счёт Матчболы 2019 Итоговый Группа Рафаэль Надаль 6:7 (3:7) 6:3, 7:6 (7:4) 1 2025 Дубай 1/4 финала Таллон Грикспор 2:6, 7:6 (9:7), 7:5 4 2025 Париж 1/4 финала Александр Зверев 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) 2

Чемпион US Open 2021 года впервые с сезона-2018 не сыграет на Итоговом турнире. Во время «Мастерса» в Шанхае Медведев говорил, что запасным в Турин не поедет, поскольку устал после тяжёлого сезона. Начиная с 2019-го в финальном соревновании года участвовал как минимум один россиянин, но в этот раз наших не будет. Андрей Рублёв, в отличие от предыдущих пяти сезонов, и Карен Хачанов тоже не смогли пробиться в восьмёрку.

«Не удивляет, что на Итоговом турнире не будет теннисистов от России. Наши не близки к десятке. Не знаю, войдёт ли Медведев туда или нет — надо смотреть очки. Три человека в двадцатке — неплохой результат. Конечно, мы хотим большего, но не всегда получается», — такое мнение высказал Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату».

Что касается Медведева, то он дебютировал на Итоговом в 2019 году, а уже на следующий сезон завоевал титул. Тот турнир Даниил прошёл без поражений. В группе он не потерял ни сета, победив Новака Джоковича, Александра Зверева и Диего Шварцмана, а в плей-офф одержал две волевые победы: в полуфинале — над Рафаэлем Надалем – 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, в финале — над Домиником Тимом – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Кроме того, Медведев стал первым теннисистом в истории, который на Итоговом смог победить всех представителей первой тройки мирового рейтинга. «Это потрясающе, что я смог победить всех игроков топ-3. Сначала в группе выиграл у Новака Джоковича, потом в полуфинале – у Рафаэля Надаля и сейчас в решающем матче – у Доминика Тима. Это лучшие игроки мира. И это многое значит для меня. Это показывает, на что я способен, когда хорошо играю, когда чувствую себя хорошо морально и физически. Я вижу, на что способен. Мне нужно больше таких матчей», — говорил Даниил после финала.

Результаты Даниила Медведева на Итоговых чемпионатах ATP

Сезон 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Результат Группа Титул Финал Группа 1/2 финала Группа

Итоговый чемпионат проводится с 1970 года, но в советское время нашим теннисистам не удавалось пробиться на турнир. Первопроходцем стал Евгений Кафельников, рекордсмен по количеству выступлений на Итоговом среди россиян. Кафельников семь раз (с 1995 по 2001 год) попадал в финальную восьмёрку, причём лишь однажды сделал это не на общих основаниях, а в результате снятий соперников. В 1998-м Евгению помогло то, что Патрик Рафтер и Рихард Крайчек отказались играть на Итоговом.

До титула на Итоговом Кафельников не добрался. Двукратный чемпион ТБШ лишь однажды вышел в финал турнира. В решающем матче 1997 года Пит Сампрас не оставил ему шансов — 6:3, 6:2, 6:2. «Уже само участие в этом турнире — огромная честь для любого спортсмена. Я семь раз подряд квалифицировался на итоговый турнир года и каждый раз, получая заветную путевку, говорил себе: сезон прошёл не зря!» — отмечал Евгений в интервью «Советскому спорту» в 2001 году.

Результаты Евгения Кафельникова на Итоговых чемпионатах ATP

Сезон 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Результат Группа Группа Финал Группа 1/2 финала Группа 1/2 финала

Марат Сафин, как и Кафельников, два раза побеждал на турнирах «Большого шлема», но на Итоговом играл всего трижды. Отбирался на турнир Сафин четыре раза, однако в 2005-м Марат, как и многие другие топы, решил не ехать в Китай.

Особых успехов на Итоговом Сафин не добился. Двукратный победитель ТБШ дважды доходил до полуфинала, но и только. В полуфинале 2000 года его остановил Андре Агасси, а четыре года спустя — Роджер Федерер с безумным тай-брейком во втором сете – 6:3, 7:6 (20:18). «Я нервничал. Я был под давлением. У всех бывают такие моменты. Я начинал привыкать к его подаче. Слишком сильно давил на себя, пытаясь выиграть тай-брейк. Вероятно, слишком сильно старался, потому что знал, что на другой стороне находится Роджер Федерер. Я был слишком взволнован, ожидая хорошей возможности, и слишком торопился», — говорил после того полуфинала Сафин, чьи слова приводит Taipei Times.

Результаты Марата Сафина на Итоговых чемпионатах ATP

Сезон 2000 2002 2004 Результат 1/2 финала Группа 1/2 финала

А первым российским чемпионом Итогового стал Николай Давыденко, который, правда, в отличие от Кафельникова, Сафина и Медведева, так и не стал чемпионом ТБШ. Давыденко пять раз играл на турнире — с 2005 по 2009 год, и лучше всего ему удалось выступить в последней попытке. В группе Николай победил Рафаэля Надаля и Робина Сёдерлинга, а также проиграл Новаку Джоковичу, а в плей-офф прошёл Роджера Федерера – 6:2, 4:6, 7:5 и Хуан-Мартина дель Потро – 6:3, 6:4.

«В 2009 году Итоговый турнир ATP как раз переехал из Шанхая в Лондон. Атмосфера была совсем другая. Трибуны были переполнены. Давление, конечно, ощущалось большое. С одной стороны, зрители подстёгивали, а с другой – добавляли волнения.

Первый матч с Джоковичем для меня не очень сложился. Но всё равно я уже начал набирать форму. Дальше пошло уже нормально. Выиграл два матча, вышел в полуфинал. И вот тут был самый главный матч с Федерером. До этого я с ним играл очень много поединков, где всё было на грани, очень близко, но никак не мог его победить. И тут всё было так же, как и раньше. Даже на матчболе я подумал: «Неужели и сейчас проиграю?» А когда выиграл, конечно, психологически почувствовал себя по-другому. Это был переломный момент», — говорил Давыденко в интервью «Чемпионату» в 2020 году.

Результаты Николая Давыденко на Итоговых чемпионатах ATP

Сезон 2005 2006 2007 2008 2009 Результат 1/2 финала Группа Группа Финал Титул

В этом году серия выступлений на Итоговом прервалась не только у Медведева, но и у Андрея Рублёва, который начиная с 2020 года неизменно принимал участие в последнем турнире сезона. Рублёв лишь раз, в сезоне-2022, выбрался в полуфинал, а в остальных случаях не выходил из группы. В тот год Андрей вышел со второго места из сложной группы с Новаком Джоковичем, Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом и имел отличные шансы пройти в финал. Но Каспер Рууд оказался сильнее — 6:2, 6:4.

«Я думаю, что начал хорошо, а потом не знаю, что случилось. Каспер был слишком хорош. Он играл очень солидно. Когда я проиграл свою подачу, то начал немного торопиться. Пытался играть агрессивно. Из-за этого стал пропускать всё больше и больше мячей. Трудно что-то сделать, когда твой соперник в 80% случаев держит первую подачу при скорости мяча в 215 км/ч. Потом мне удалось немного расслабиться и продолжить агрессивную игру, однако было уже поздно. Он был слишком хорош», — приводит слова Рублёва Tennis Actu.

Результаты Андрея Рублёва на Итоговых чемпионатах ATP

Сезон 2020 2021 2022 2023 2024 Результат Группа Группа 1/2 финала Группа Группа

***

В актуальной топ-8 в Чемпионской гонке только один теннисист старше Даниила Медведева — Новак Джокович. Медведев и Карен Хачанов в следующем году отпразднуют 30-летие, Андрей Рублёв совсем недавно отметил 28-й день рождения. Впереди у наших ведущих теннисистов уже не так много времени активной профессиональной карьеры — молодёжь поджимает. Вместе с тем их рано списывать со счетов, и последние результаты Даниила, сменившего тренера, — лучшее тому свидетельство. Медведев, Рублёв и Хачанов ещё не сказали своего последнего слова в теннисе.

Ну а мы ждём, когда кто-то из российских игроков нового поколения выйдет на их уровень. Правда, случится это ещё не скоро.