Итоговый турнир WTA, Эр-Рияд-2025: расписание воскресенья 2 ноября, Соболенко, Мирра Андреева, трансляции, сетки, где смотреть

4 топ-матча воскресенья в теннисе: Соболенко, Гауфф и МиДи на Итоговом турнире WTA
Даниил Сальников
Итоговый турнир WTA, Эр-Рияд-2025: 2 ноября
Аудио-версия:
За кем следить 2 ноября на супертурнире в Эр-Рияде.

Посмотреть все события 2 ноября в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 15:00*: Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия, 3) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
02 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Интрига: как сложится дебют на Итоговом у дуэта МиДи?

Серебряные призёры Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер начинают свои выступления на дебютном для себя Итоговом чемпионате WTA. Их первыми соперницами будут опытные парницы — Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф. В этом сезоне девушки стали чемпионками US Open, а также на «тысячнике» в Цинциннати и «пятисотнике» в Штутгарте. Также они являются действующими победительницами прошлогоднего Итогового в Эр-Рияде-2024. Теннисистки уже дважды пересекались на корте в этом сезоне — и российский дуэт МиДи в обоих случаях оказался сильнее — на «тысячниках» в Дохе и Риме. Напомним, по регламенту победительницы этого матча во 2-м туре сразятся с лучшей парой из другого матча стартового раунда в группе Лизель Хубер. А проигравшие — с проигравшими. В любом случае никто пока не потеряет шансы на выход в плей-офф.

Итоговый чемпионат WTA - 2025. Пары. Сетка
Мирре немного не хватило, чтобы попасть в финальную восьмёрку ещё и в одиночке:
Дуэт МиДи дебютирует в Эр-Рияде. Андреева и Шнайдер — самая молодая пара на Итоговом
Дуэт МиДи дебютирует в Эр-Рияде. Андреева и Шнайдер — самая молодая пара на Итоговом

🎾 17:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Жасмин Паолини (Италия, 8), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Интрига: сумеет ли Соболенко впервые выиграть Итоговый чемпионат WTA?

Арина Соболенко регулярно выступает на Итоговом чемпионате WTA с 2021 года, но пока ещё на нём не побеждала. Максимум она была финалисткой в Форт-Уэрте-2022. Свой пятый поход за титулом белоруска начинает матчем с Жасмин Паолини, которая выступает тут ещё и в парном разряде. Девушки ранее пересекались на корте семь раз, и счёт пока 5-2 в пользу Арины. При этом обе встречи этого сезона выиграла тоже Соболенко — в Майами и Штутгарте.

Итоговый чемпионат WTA - 2025. Сетка
Арина ещё ни разу не выигрывала Итоговый:
Соболенко — в адской группе, у 3 россиянок есть шанс на титул. Жеребьёвка Итогового-2025
Соболенко — в адской группе, у 3 россиянок есть шанс на титул. Жеребьёвка Итогового-2025

🎾 18:30*: Кори Гауфф (США, 3) — Джессика Пегула (США, 5), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Интрига: кто выиграет первое американское дерби на Итоговом?

Среди восьми участниц Итогового-2025 сразу четыре представляют США. На групповом этапе теннисистки равномерно распределились по квартетам — по две на каждый. И уже в 1-м туре в группе Штеффи Граф сразятся между собой Кори Гауфф и Джессика Пегула. Девушки ранее играли семь раз, и небольшое преимущество по личным встречам пока имеет Пегула — 4-3. В этом сезоне теннисистки пересекались на корте лишь раз — в финале «тысячника» в Ухане сильнее оказалась Гауфф.

Итоговый чемпионат WTA - 2025. Сетка
Перед турниром года теннисистки сменили форму на платья:
Лучшие теннисистки мира в вечерних нарядах! Всё готово к битве на Итоговом в Эр-Рияде
Лучшие теннисистки мира в вечерних нарядах! Всё готово к битве на Итоговом в Эр-Рияде

🎾 20:00*: Тэйлор Таунсенд/Катержина Синякова (США/Чехия, 2) — Тимя Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 7), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
02 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Т. Таунсенд К. Синякова
Не начался
1 2 3
         
         
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани

Интрига: улучшат ли Таунсенд и Синякова свой результат на Итоговом?

Финалистки прошлогоднего Итогового турнира Тэйлор Таунсенд и Катержина Синякова в этом году стали чемпионками Australian Open и «тысячниках» в Дубае, а также они дошли до финала US Open. Со своими соперницами по 1-му туру Итогового-2025 — Тимей Бабош и Луизой Стефани — девушки пересекались в этом году дважды на «Шлемах» — на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — и в обоих случаях сильнее были Тэйлор и Катержина.

Итоговый чемпионат WTA - 2025. Пары. Сетка
В полуфинале US Open Таунсенд и Синякова обыграли Кудерметову и Мертенс:
Последняя россиянка покинула US Open. Кудерметова и Мертенс уступили лучшей паре мира
Последняя россиянка покинула US Open. Кудерметова и Мертенс уступили лучшей паре мира
