4 топ-матча воскресенья в теннисе: Соболенко, Гауфф и МиДи на Итоговом турнире WTA

За кем следить 2 ноября на супертурнире в Эр-Рияде.

Посмотреть все события 2 ноября в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 15:00*: Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия, 3) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сложится дебют на Итоговом у дуэта МиДи?

Серебряные призёры Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер начинают свои выступления на дебютном для себя Итоговом чемпионате WTA. Их первыми соперницами будут опытные парницы — Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф. В этом сезоне девушки стали чемпионками US Open, а также на «тысячнике» в Цинциннати и «пятисотнике» в Штутгарте. Также они являются действующими победительницами прошлогоднего Итогового в Эр-Рияде-2024. Теннисистки уже дважды пересекались на корте в этом сезоне — и российский дуэт МиДи в обоих случаях оказался сильнее — на «тысячниках» в Дохе и Риме. Напомним, по регламенту победительницы этого матча во 2-м туре сразятся с лучшей парой из другого матча стартового раунда в группе Лизель Хубер. А проигравшие — с проигравшими. В любом случае никто пока не потеряет шансы на выход в плей-офф.

🎾 17:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Жасмин Паолини (Италия, 8), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Соболенко впервые выиграть Итоговый чемпионат WTA?

Арина Соболенко регулярно выступает на Итоговом чемпионате WTA с 2021 года, но пока ещё на нём не побеждала. Максимум она была финалисткой в Форт-Уэрте-2022. Свой пятый поход за титулом белоруска начинает матчем с Жасмин Паолини, которая выступает тут ещё и в парном разряде. Девушки ранее пересекались на корте семь раз, и счёт пока 5-2 в пользу Арины. При этом обе встречи этого сезона выиграла тоже Соболенко — в Майами и Штутгарте.

🎾 18:30*: Кори Гауфф (США, 3) — Джессика Пегула (США, 5), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто выиграет первое американское дерби на Итоговом?

Среди восьми участниц Итогового-2025 сразу четыре представляют США. На групповом этапе теннисистки равномерно распределились по квартетам — по две на каждый. И уже в 1-м туре в группе Штеффи Граф сразятся между собой Кори Гауфф и Джессика Пегула. Девушки ранее играли семь раз, и небольшое преимущество по личным встречам пока имеет Пегула — 4-3. В этом сезоне теннисистки пересекались на корте лишь раз — в финале «тысячника» в Ухане сильнее оказалась Гауфф.

🎾 20:00*: Тэйлор Таунсенд/Катержина Синякова (США/Чехия, 2) — Тимя Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 7), Итоговый чемпионат WTA, 1-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: улучшат ли Таунсенд и Синякова свой результат на Итоговом?

Финалистки прошлогоднего Итогового турнира Тэйлор Таунсенд и Катержина Синякова в этом году стали чемпионками Australian Open и «тысячниках» в Дубае, а также они дошли до финала US Open. Со своими соперницами по 1-му туру Итогового-2025 — Тимей Бабош и Луизой Стефани — девушки пересекались в этом году дважды на «Шлемах» — на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — и в обоих случаях сильнее были Тэйлор и Катержина.