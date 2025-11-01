Синнер разгромил Зверева в полуфинале Парижа. А Оже-Альяссим не оставил шансов Бублику

Анна Блинкова в Цзюцзяне тоже удачно преодолела важную стадию и вышла в первый финал с 2023 года.

День полуфиналов состоялся на женских турнирах серии WTA-250 и на последнем мужском «Мастерсе» в сезоне. В субботу, 1 ноября, за путёвки в решающий матч сразилась Анна Блинкова в Цзюцзяне, а ещё Янник Синнер, Александр Бублик и другие – в Париже.

Анна Блинкова (№95) впервые в карьере встретилась с Доминикой Шальковой (№151). О чешке пока известно немного – ей 21 год, она впервые в карьере вышла в полуфинал на уровне WTA, одолев перед этим в Цзюцзяне Алёну Фалей, Анастасию Захарову и Чжосюань Бай. Россиянка же перед встречей с юной чешкой одержала победу над Хлоэ Паке, Анной Бондарь и Алисией Паркс.

На корте девушки провели чуть больше полутора часов. За это время они на двоих сделали 10 брейков – по пять в одной партии. В каждом сете Блинкова совершала ранний брейк, однако вновь и вновь теряла свои подачи и позволяла сравнять счёт. Подводила Анну подача, но помогали активные действия на задней линии и более стабильная игра.

В итоге россиянка одержала победу со счётом 6:4, 6:4 и вышла в первый финал с мая 2023 года. Всего Блинкова лишь раз поднимала над головой кубок на уровне WTA – случилось это в Клуж-Напоке в сезоне-2022.

За трофей в Цзюцзяне Анна сразится с 17-летней австрийкой Лилли Тагер. В лайв-рейтинге российская спортсменка уже поднялась на 72-ю позицию, в случае победы на турнире она станет №63 в мире.

Огненные полуфиналы состоялись на мужском турнире серии ATP-1000 в Париже. Там путёвки в решающую стадию разыграли теннисисты из топ-15.

Первыми на корт вышли Феликс Оже-Альяссим (№9) и Александр Бублик (№13). Парни хорошо знакомы друг с другом – они уже встречались пять раз. До французского «Мастерса» в этом противостоянии вёл канадец (3-2).

Перед матчем Бублик рассуждал о победе над де Минором, о возможном дебюте в топ-10 и об особенностях покрытия в Париже.

«На мой взгляд, он действительно медленнее, чем грунт. Потому что на грунте мяч подскакивает выше, особенно на парижском — там высокий отскок, после него мяч сохраняет больше скорости. На грунте можно использовать вращение, чтобы оттеснить соперника назад. Здесь всё немного иначе. Корт медленнее, нет вот этого «удара кнута» после отскока. Даже если делаешь хороший топспин или подачу с киком, нет того отскока, который заставляет соперника отступить. В этом главное отличие. Поэтому этот зал и это покрытие — одно из самых медленных, на которых я когда-либо играл», – сказал Александр на пресс-конференции.

И всё же в полуфинале эти условия сыграли против Бублика. В совокупности с мощной подачей Оже-Альяссима внешние факторы сильно давили на Александра.

Первый сет выдался крайне упорным, 50-минутным, и завершился он только на тай-брейке. Первые несколько розыгрышей Бублик провёл бойко, однако после стал нервничать и в итоге отдал партию 6:7 (3:7). Подаче Оже-Альяссима сложно было что-то противопоставить: первой он попадал 78% и с неё реализовывал 86% розыгрышей.

Во втором сете подача канадца чуть просела, что помогло Бублику повести с брейком 3:1. Только сразу же после этого Оже-Альяссим вновь включился и забрал пять геймов подряд. В середине партии Александр эффектно разбил ракетку – даже оставил после себя осколки на корте, которые пришлось убирать Феликсу.

Феликс Оже-Альяссим чистит корт Фото: Кадр из трансляции

В итоге Оже-Альяссим одержал победу за 1 час 36 минут и со счётом 7:6, 6:4. А ещё вышел в 20-й финал на уровне ATP и во второй – на турнире серии ATP-1000. Это также помогло Феликсу подняться в гонке на Итоговый и сместить Лоренцо Музетти с восьмой строчки.

Соперник Оже-Альяссима должен был определиться в следующем полуфинале. Там сыграли Янник Синнер (№2) и Александр Зверев (№3), который накануне выбил из сетки последнего россиянина — Даниила Медведева. Вывеска была многообещающая. К тому же счёт в их противостоянии был равный (4-4). Даже несмотря на то, что последние три встречи остались за итальянцем.

К слову, о скорости кортов: Зверев был тем самым игроком, кто предположил, что организаторы турниров замедляют покрытие специально под Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Я ненавижу, когда корты всё время одинаковые по скорости. И я знаю, что директоры турниров к этому стремятся, потому что, очевидно, они хотят, чтобы Янник и Карлос хорошо играли на каждом турнире. У нас всегда были разные покрытия – невозможно показывать один и тот же теннис на траве, харде и грунте. А сейчас можно играть почти одинаково на всех покрытиях», — заявил Зверев по ходу турнира в Шанхае.

Впрочем, когда Синнера чуть позже попросили прокомментировать эти слова немца, он лишь растерянно развёл руками. А по ходу поединка в Париже тем же самым пришлось заниматься Звереву.

Матч продлился 1 час 2 минуты. Зверев за это время не добрался ни до одного брейк-пойнта, а Синнер заработал восемь и реализовал пять из них. Александр много ошибался на задней, старался добегать до всего, что набрасывал ему Янник, однако этого было недостаточно.

Сложилось ощущение, будто немец проиграл итальянцу ещё до выхода на корт. Жаль лишь, что так разгромно. Синнер одержал победу со счётом 6:0, 6:1. Звереву только оставалось подходить к боксу и переговариваться с отцом, но так и не находить выходов из этой ситуации.

Для Янника это 25-я победа подряд на крытом харде и 32-й финал в карьере. Ещё ни разу он не боролся за титул на «Мастерсе» в Париже.

За развязкой турниров этой недели и гонки на Итоговый не забывайте следить на «Чемпионате».