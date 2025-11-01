Кудерметова и Мертенс с поражения начали Итоговый. Рыбакина и Швёнтек разгромили соперниц

В субботу, 1 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал очередной розыгрыш Итогового чемпионата WTA. В одиночном разряде в борьбу вступили участницы, попавшие в группу Серены Уильямс. Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек, посеянная под вторым номером, играла с победительницей Australian Open 2025 года Мэдисон Киз (7).

В личных встречах явный перевес был на стороне Швёнтек: 5-2. Однако в этом сезоне теннисистки по разу одолели друг друга. Киз победила польку в полуфинале AO (5:7, 6:1, 7:6 (10:8)), а та взяла реванш в четвертьфинале Мадрида — 0:6, 6:3, 6:2.

В отчётном матче настоящей борьбы не получилось. За первые пять геймов Швёнтек отдала сопернице всего-навсего три очка. «Баранку» полька повесить не смогла, но в седьмом гейме без проблем подала на партию — 6:1 за 23 минуты. Во втором сете Киз упиралась чуть активнее и даже смогла ответить обратным брейком на старте партии — 1:1. Однако после этого американка отдала ещё четыре гейма подряд — дело было сделано. Швёнтек, подавая на матч, не реализовала двойной матчбол, потом отыграла оба брейк-пойнта и с третьей попытки закрыла встречу — 6:1, 6:2 за 1 час 1 минуту. Констатируем, что Киз неудачно вернулась на корт после поражения в первом круге US Open.

Двукратная финалистка ТБШ Аманда Анисимова (4) вышла на корт с победительницей Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной (6). На взрослом уровне, как ни странно, теннисистки встретились впервые, а в четвертьфинале юниорского «Ролан Гаррос» — 2017 Рыбакина, выступавшая тогда ещё за Россию, взяла верх в двух партиях — 7:6 (9:7), 6:4.

Рыбакина начала поединок с брейка, который задал тон всему тому, что происходило дальше. Подача у казахстанской теннисистки работала как надо (семь эйсов за матч при одной двойной ошибке), и отыграться у Анисимовой не получилось. Один шанс у неё, впрочем, всё же был. Елена в восьмом гейме едва не отдала подачу с 40:0, но Аманда не реализовала единственный брейк-пойнт. Сразу после этого Рыбакина приняла на партию — 6:3 за 31 минуту.

Второй сет закончился ещё быстрее. В нём Анисимова смогла взять лишь один гейм, да и то лишь после «ровно». Рыбакина же забирала своё увереннее и, сделав два брейка, оформила победу — 6:3, 6:1 за 58 минут.

Таким образом, после 1-го тура в группе Серены Уильямс лидерство захватили Швёнтек и Рыбакина, а Анисимова и Киз оказались в числе отстающих. В воскресенье, 2 ноября, свои матчи 1-го тура сыграют участницы группы Штеффи Граф. Арину Соболенко ждёт встреча с Жасмин Паолини, а Кори Гауфф сразится с Джессикой Пегулой.

В одиночном разряде россиянок нет, а в парном выступают сразу три наших соотечественницы. Мирра Андреева и Диана Шнайдер, оказавшиеся в группе Лизель Хубер, начнут борьбу на день позже, а в первый день играли Вероника Кудерметова и её бельгийская напарница Элисе Мертенс, посеянные под четвёртым номером. Кудерметова и Мертенс, чемпионки Итогового-2022, попали в группу Мартины Навратиловой и в 1-м туре противостояли Се Шувэй и Елене Остапенко, шестым сеяным.

Эти пары уже в третий раз встречались друг с другом. Оба предыдущих поединка состоялись в этом сезоне: на грунте Рима Кудерметова и Мертенс выиграли в двух сетах (7:5, 6:2), а в финале Уимблдона одержали волевую победу — 3:6, 6:2, 6:4. В этот раз российско-бельгийский дуэт потерпел поражение.

В первом сете преимущество Кудерметовой и Мертенс было видно невооружённым глазом. В четырёх своих геймах россиянка и бельгийка отдали лишь одно очко! Ключевым в партии стал четвёртый гейм, в котором Вероника и Элисе добились брейка на решающем очке (то есть при 40:40). Удачные действия Кудерметовой на приёме помогли забрать этот гейм — 3:1. После этого российско-бельгийский дуэт взял ещё три гейма подряд — 6:1 за 23 минуты.

Во втором сете картина изменилась. Кудерметова и Мертенс в первом гейме под ноль взяли подачу соперниц, и это положило начало параду брейков, причём исход следующих геймов всякий раз определялся на решающем очке. Обе пары плохо подавали первым мячом, и так продолжалось до шестого гейма, в котором Вероника и Элисе положили этому конец: свой гейм под ноль (соперницы помогли ошибками) — и 4:2.

Однако праздновать победу было рано. Се и Остапенко прибавили, сравняли счёт (4:4), а в 12-м гейме забрали партию, реализовав сетбол на приёме на решающем очке, — 7:5 за 1 час 1 минуту. Третий сет в соответствии с правилами представлял собой тай-брейк до 10 очков. Кудерметова и Мертенс вели 4:2, но после перехода случился провал. Россиянка и бельгийка проиграли семь очков подряд, и их соперницы вышли на пятерной матчбол — 9:4. Спастись с него не удалось, и Се и Остапенко отпраздновали победу — 1:6, 7:5, [10:5] за 1 час 38 минут.

В другом матче этой группы Сара Эррани и Жасмин Паолини одолели Айшу Мухаммад и Деми Схурс — 6:3, 6:3. Итальянки захватили лидерство в группе, а вторыми идут Се и Остапенко.

Итоговый турнир WTA завершится 8 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».