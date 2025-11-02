В Эр-Рияде сражаются сильнейшие теннисистки планеты. На корте появятся и россиянки.

Мирра и Диана дебютируют на Итоговом чемпионате WTA! Ещё сыграют Соболенко и Гауфф. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде. В воскресенье в борьбу вступают участницы группы Штеффи Граф в одиночном разряде и Лизель Хубер — в парном. В этот день на Итоговом дебютируют россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Девушки сыграют с действующими чемпионками Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф. Белоруска Арина Соболенко, уже гарантировавшая себе звание первой ракетки мира по итогам сезона, сразится с итальянкой Жасмин Паолини. За всеми подробностями дня следите в нашем лайве.