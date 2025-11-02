Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Итогового чемпионата WTA, Эр-Рияд-2025: Мирра Андреева, Шнайдер, Соболенко, расписание, результаты, где смотреть

Мирра и Диана дебютируют на Итоговом чемпионате WTA! Ещё сыграют Соболенко и Гауфф. LIVE!
Даниил Сальников
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Комментарии
В Эр-Рияде сражаются сильнейшие теннисистки планеты. На корте появятся и россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде. В воскресенье в борьбу вступают участницы группы Штеффи Граф в одиночном разряде и Лизель Хубер — в парном. В этот день на Итоговом дебютируют россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Девушки сыграют с действующими чемпионками Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф. Белоруска Арина Соболенко, уже гарантировавшая себе звание первой ракетки мира по итогам сезона, сразится с итальянкой Жасмин Паолини. За всеми подробностями дня следите в нашем лайве.

Итоговый чемпионат WTA. Эр-Рияд-2025. Сетка
Итоговый чемпионат WTA. Эр-Рияд-2025. Пары. Сетка
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
02 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
02 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Т. Таунсенд К. Синякова
Не начался
1 2 3
         
         
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Вот какое интересное расписание дня нас сегодня ожидает.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android