Блинкова выиграла второй титул в карьере! Она победила в Цзюцзяне 17-летнюю австрийку

В воскресенье, 2 ноября, состоялся финал турнира серии WTA-250 в Цзюцзяне. Россиянка Анна Блинкова, занимающая ныне 95-ю строчку рейтинга, сражалась с представительницей Австрии Лилли Таггер.

В основную сетку турнира в Китае изначально попали пять россиянок — Алина Корнеева, Анастасия Захарова, Анна Блинкова, Полина Кудерметова и Елена Приданкина. С 2014 по 2023 год этот турнир проводился в Наньчане, и наши девушки до этого не доходили здесь до финальной стадии. Действующей чемпионкой являлась Виктория Голубич, которая в прошлогоднем финале одолела Ребекку Шрамкову (6:3, 7:5).

И всё-таки до решающего матча в этом году добралась Блинкова. Она вышла в первый финал с мая 2023 года. Всего Блинкова лишь раз поднимала до этого над головой кубок на уровне WTA – случилось это в Клуж-Напоке в сезоне-2022. Тогда она, будучи квалифаером, победила итальянку Жасмин Паолини в трёх сетах — 6:2, 3:6, 6:2.

В Цзюцзян Анна приехала впервые в карьере. Она без проблем дошла до финальной стадии. Всех своих соперниц Блинкова уверенно обыгрывала в двух сетах — француженку Хлоэ Паке (6:4, 6:4), венгерку Анну Бондарь (7:6, 7:5), американку Алисию Паркс (7:5, 7:5) и чешку Доминику Шалькову (6:4, 6:4).

В текущем сезоне Блинкова неплохо выступала на соревнованиях WTA-250 в Истбурне и Остине — доходила до четвертьфинала. Теперь ей предстояло побороться за трофей с 17-летней австрийкой Лилли Таггер, с которой она ранее не встречалась.

Таггер стартовала в 2025-м в статусе 977-й ракетки мира, но сейчас занимает уже 235-е место. Ей всего 17, и она только в октябре текущего года начала участвовать в турнирах WTA, поэтому у неё не было большого опыта выступлений на таком уровне. Тем не менее за свою карьеру она уже успела стать чемпионкой на трёх соревнованиях ITF, а также в этом сезоне завоевала титул на юниорском «Ролан Гаррос».

На пути к финалу Лилли обыграла прошлогоднюю чемпионку турнира Викторию Голубич в трёх сетах — 6:1, 4:6, 7:5. В числе поверженных также оказались Тамара Корпач из Германии (6:3, 6:4), Элизабетта Коччаретто из Италии (6:4, 6:2) и Чэньтин Чжу из Китая (6:2, 6:1).

На старте встречи обе девушки обменялись двумя брейками, однако затем каждая наконец смогла забрать свою подачу — 3:3. В седьмом гейме Блинковой снова удалось реализовать брейк-пойнт, и она вырвалась вперёд — 4:3, а затем и 5:3. Розыгрыши теннисисток были затяжными — и Анна, и Лилли показывали высокий уровень игры на задней линии. В девятом гейме россиянка заработала сетбол на подаче соперницы и успешно завершила партию со счётом 6:3 и с неплохим процентом попадания первой подачи — 72% против 48% у Таггер.

Во втором сете наравне шли теннисистки до счёта 3:3. Австрийка пыталась отыграться и не отпустить Блинкову вперёд, а вот россиянка стремилась побыстрее завершить встречу и стать чемпионкой турнира. Борьба была напряжённой, тем не менее Анна смогла затем забрать два гейма подряд и успешно подать на матч. 6:3, 6:3 за 1 час 40 минут.

Вот так Анна Блинкова впервые в карьере стала победительницей турнира WTA-250 в Цзюцзяне. Благодаря этому успеху по итогам этой недели россиянка взлетит с 95-го места рейтинга в топ-65 и гарантированно получит место в основе Аustralian Оpen.

В воскресенье также состоялся финал турнира WTA-250 в Цзюцзяне в парном разряде. Чемпионкой стала россиянка Елена Приданкина в тандеме с американкой Куинн Глисон. Они в финальном матче обыграли Екатерину Овчаренко (Россия) и Эмили Уэбли-Смит (Великобритания) со счётом 6:4, 2:6, [10:6].

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время поединка Приданкина и Глисон выполнили одну подачу навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогли реализовать три брейк-пойнта из семи. Пара Овчаренко/Уэбли-Смит подала в игре два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Для Елены Приданкиной этот титул стал крупнейшим в карьере, завоёванным в паре.