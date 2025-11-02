Мирра и Диана проиграли действующим чемпионкам Итогового. Но полуфинал ещё возможен

В воскресенье, 2 ноября, на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде проходили заключительные матчи 1-го тура. В парном разряде в борьбу вступили россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, посеянные под пятым номером. Андреева и Шнайдер, впервые отобравшиеся на Итоговый, стали самой молодой парой, участвующей в турнире. На двоих им всего 39 лет.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова порадовалась, что Мирра и Диана попали на Итоговый чемпионат, несмотря на то что их приоритетом являются выступления в одиночном разряде.

«Мне кажется, это отличный опыт для девочек. Понятно, они не парницы, они играют в паре, но всё равно в одиночный теннис. Они могут улучшить, конечно, свою игру с лёта, поработать над более короткими розыгрышами. Это, конечно же, заработок. Но чтобы девочки переквалифицировались в пару… Такого быть не может, скорее всего, по моему мнению», — сказала Кузнецова в интервью на YouTube-канале First&Red.

В первой встрече Мирра и Диана сражались с канадкой Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии, третьими сеяными. В 2023 году Дабровски и Рутлифф выиграли US Open, а в нынешнем сезоне вновь стали лучшими на американском мэйджоре. На нынешнем Итоговом Габриэла и Эрин защищают титул.

В предыдущих двух очных матчах, состоявшихся в этом сезоне, россиянки одержали две победы. В Дохе они выиграли со счётом 6:2, 6:1, а вот в четвертьфинале Рима пришлось приложить куда больше усилий — 6:2, 4:6, [11:9].

Андреева и Шнайдер неудачно провели первый гейм, в котором подавала Мирра. Дабровски и Рутлифф при первой же возможности переходили в атаку и за счёт этого добились брейка, стараясь завершать розыгрыши у сетки. В следующем гейме Габриэла и Эрин без проблем подтвердили брейк — 2:0.

Россиянки старались, однако по-настоящему серьёзных шансов отыграться у них, надо признать, не было. Дабровски и Рутлифф отдавали минимум очков в своих геймах, и наши девушки ничего не могли с этим поделать. А в девятом гейме, в котором подавала Андреева (Шнайдер на корте в целом чувствовала себя увереннее, чем её напарница), россиянки снова упустили подачу, и их соперницы, реализовав третий сетбол на четверном, забрали партию с двумя брейками — 6:3 за 27 минут.

Во втором сете Мирра и Диана попытались реабилитироваться. Первый шаг в этом направлении был сделан в третьем гейме, когда Дабровски и Рутлифф отдали подачу с 40:15. Канадка и новозеландка помогли своими неточностями, а на решающем очке Андреева успела к мячу и грамотно укоротила — 2:1.

Этот брейк россиянки подтвердили, но удержать преимущество до конца партии не смогли. Особенно обидно это потому, что в пятом гейме они упустили брейк на решающем очке. А в 10-м гейме Андреева и Шнайдер, подавая на сет, начали с 15:40, дошли до решающего очка — и позволили соперницам сравнять счёт, 5:5.

В 11-м гейме Мирра и Диана на приёме добрались до решающего очка, однако проиграли его, зато потом взяли свой гейм и перевели партию в тай-брейк. Его лучше провели Дабровски и Рутлифф, которые не отдали ни одного своего мяча, а сами сделали два мини-брейка — 6:3, 7:6 (7:2) за 1 час 24 минуты.

Несмотря на поражение, Андреева и Шнайдер ещё могут выйти в полуфинал. Для этого желательно выигрывать оба оставшихся матча в группе (в теории полуфинал возможен и с двумя поражениями на групповой стадии).

Во втором поединке 1-го тура в этой группе Тэйлор Таунсенд и Катержина Синякова сразятся с Тимей Бабош и Луизой Стефани. Также сегодня состоятся два одиночных матча: Арина Соболенко — Жасмин Паолини и Кори Гауфф — Джессика Пегула.

Итоговый чемпионат WTA завершится 8 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».