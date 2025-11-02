Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Итоговый чемпионат WTA в Эр-Рияде — 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли

Мирра и Диана проиграли действующим чемпионкам Итогового. Но полуфинал ещё возможен
Александр Насонов
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Комментарии
Андреева и Шнайдер не справились с двукратными победительницами US Open Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф.

В воскресенье, 2 ноября, на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде проходили заключительные матчи 1-го тура. В парном разряде в борьбу вступили россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, посеянные под пятым номером. Андреева и Шнайдер, впервые отобравшиеся на Итоговый, стали самой молодой парой, участвующей в турнире. На двоих им всего 39 лет.

Материалы по теме
Дуэт МиДи дебютирует в Эр-Рияде. Андреева и Шнайдер — самая молодая пара на Итоговом
Дуэт МиДи дебютирует в Эр-Рияде. Андреева и Шнайдер — самая молодая пара на Итоговом

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова порадовалась, что Мирра и Диана попали на Итоговый чемпионат, несмотря на то что их приоритетом являются выступления в одиночном разряде.

«Мне кажется, это отличный опыт для девочек. Понятно, они не парницы, они играют в паре, но всё равно в одиночный теннис. Они могут улучшить, конечно, свою игру с лёта, поработать над более короткими розыгрышами. Это, конечно же, заработок. Но чтобы девочки переквалифицировались в пару… Такого быть не может, скорее всего, по моему мнению», — сказала Кузнецова в интервью на YouTube-канале First&Red.

В первой встрече Мирра и Диана сражались с канадкой Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии, третьими сеяными. В 2023 году Дабровски и Рутлифф выиграли US Open, а в нынешнем сезоне вновь стали лучшими на американском мэйджоре. На нынешнем Итоговом Габриэла и Эрин защищают титул.

В предыдущих двух очных матчах, состоявшихся в этом сезоне, россиянки одержали две победы. В Дохе они выиграли со счётом 6:2, 6:1, а вот в четвертьфинале Рима пришлось приложить куда больше усилий — 6:2, 4:6, [11:9].

Андреева и Шнайдер неудачно провели первый гейм, в котором подавала Мирра. Дабровски и Рутлифф при первой же возможности переходили в атаку и за счёт этого добились брейка, стараясь завершать розыгрыши у сетки. В следующем гейме Габриэла и Эрин без проблем подтвердили брейк — 2:0.

Россиянки старались, однако по-настоящему серьёзных шансов отыграться у них, надо признать, не было. Дабровски и Рутлифф отдавали минимум очков в своих геймах, и наши девушки ничего не могли с этим поделать. А в девятом гейме, в котором подавала Андреева (Шнайдер на корте в целом чувствовала себя увереннее, чем её напарница), россиянки снова упустили подачу, и их соперницы, реализовав третий сетбол на четверном, забрали партию с двумя брейками — 6:3 за 27 минут.

Во втором сете Мирра и Диана попытались реабилитироваться. Первый шаг в этом направлении был сделан в третьем гейме, когда Дабровски и Рутлифф отдали подачу с 40:15. Канадка и новозеландка помогли своими неточностями, а на решающем очке Андреева успела к мячу и грамотно укоротила — 2:1.

Этот брейк россиянки подтвердили, но удержать преимущество до конца партии не смогли. Особенно обидно это потому, что в пятом гейме они упустили брейк на решающем очке. А в 10-м гейме Андреева и Шнайдер, подавая на сет, начали с 15:40, дошли до решающего очка — и позволили соперницам сравнять счёт, 5:5.

В 11-м гейме Мирра и Диана на приёме добрались до решающего очка, однако проиграли его, зато потом взяли свой гейм и перевели партию в тай-брейк. Его лучше провели Дабровски и Рутлифф, которые не отдали ни одного своего мяча, а сами сделали два мини-брейка — 6:3, 7:6 (7:2) за 1 час 24 минуты.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
02 ноября 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 2
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Несмотря на поражение, Андреева и Шнайдер ещё могут выйти в полуфинал. Для этого желательно выигрывать оба оставшихся матча в группе (в теории полуфинал возможен и с двумя поражениями на групповой стадии).

Во втором поединке 1-го тура в этой группе Тэйлор Таунсенд и Катержина Синякова сразятся с Тимей Бабош и Луизой Стефани. Также сегодня состоятся два одиночных матча: Арина Соболенко — Жасмин Паолини и Кори Гауфф — Джессика Пегула.

Материалы по теме
Соболенко в сете от победы в первом матче на Итоговом! Мирра и Диана уступили. LIVE!
Live
Соболенко в сете от победы в первом матче на Итоговом! Мирра и Диана уступили. LIVE!

Итоговый чемпионат WTA завершится 8 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android