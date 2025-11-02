Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Итоговый турнир WTA, Эр-Рияд-2025: расписание понедельника 3 ноября, Кудерметова, Рыбакина, Анисимова, сетки, где смотреть

4 топ-матча понедельника в теннисе: Рыбакина, Кудерметова и Анисимова на Итоговом турнире
Даниил Сальников
4 топ-матча 3 ноября 2025 года в теннисе
Аудио-версия:
Комментарии
За кем следить 3 ноября на супертурнире в Эр-Рияде.

Посмотреть все события 3 ноября в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 15:00*: Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 1) — Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия, 6), Итоговый чемпионат WTA, 2-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Мартины Навратиловой
03 ноября 2025, понедельник. 15:00 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко

Интрига: выйдут ли итальянки на чистое первое место в группе?

Олимпийские чемпионки Парижа-2024 Сара Эррани и Жасмин Паолини уверенно стартовали на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде-2025, в двух сетах разобравшись с дуэтом Айша Мухаммад/Деми Схурс. Теперь за чистое место в группе итальянки сразятся с ещё одними победительницами стартового дня — Се Шувэй и Еленой Остапенко. Девушки сражались не так давно в полуфинале Пекина, и тогда успех праздновали Сара и Жасмин.

Эррани успешно выступает ещё и в миксте:
Какая драма в финале микста на US Open! Па́рники всё же оказались сильнее топ-одиночников
Какая драма в финале микста на US Open! Па́рники всё же оказались сильнее топ-одиночников
Итоговый чемпионат WTA - 2025. Пары. Сетка

🎾 17:00*: Ига Швёнтек (Польша, 2) — Елена Рыбакина (Казахстан, 6), Итоговый чемпионат WTA, 2-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: кто станет единоличным лидером группы Серены Уильямс?

2-й тур на Итоговом чемпионате WTA в группе Серены Уильямс откроют победительницы стартового дня Ига Швёнтек и Елена Рыбакина. Теннисистки ранее встречались 10 раз, и пока лидирует полька — 6-4. Любопытно, что перед этим сезоном лидировала Рыбакина — 4-2, но она проиграла все четыре последние встречи — на United Cup, в Дохе, на «Ролан Гаррос» и в Цинциннати. Победительница нового матча почти гарантирует себе выход в плей-офф, однако и проигравшая не потеряет шансов на полуфинал.

Теннисистка из Казахстана набрала ход к Итоговому турниру:
«Когда Лена в форме, её трудно обыграть». Рыбакина запрыгнула в последний вагон на Эр-Рияд
«Когда Лена в форме, её трудно обыграть». Рыбакина запрыгнула в последний вагон на Эр-Рияд
Итоговый чемпионат WTA - 2025. Сетка

🎾 18:30*: Аманда Анисимова (США, 4) — Мэдисон Киз (США, 7), Итоговый чемпионат WTA, 2-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 18:30 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Интрига: кто возьмёт второе американское дерби на Итоговом?

Во втором матче дня в группе Серены Уильямс сразятся друг с другом две неудачницы стартового тура — Аманда Анисимова и Мэдисон Киз. Девушки ранее не встречались друг с другом, и проигравшая почти наверняка лишится шансов на выход из группы. Кстати, это будет уже второе американское дерби в нынешнем розыгрыше после встречи в другой группе между Джессикой Пегулой и Кори Гауфф.

Аманда проводит лучший сезон в карьере:
Анисимова — новая чемпионка Пекина. Русская американка выиграла второй «тысячник» в сезоне
Анисимова — новая чемпионка Пекина. Русская американка выиграла второй «тысячник» в сезоне

🎾 20:00*: Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова (Бельгия/Россия, 4) — Айша Мухаммад/Деми Схурс (США/Нидерланды, 8), Итоговый чемпионат WTA, 2-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Мартины Навратиловой
03 ноября 2025, понедельник. 20:00 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Айша Мухаммад
США
Айша Мухаммад
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
А. Мухаммад Д. Схурс

Интрига: одержат ли Мертенс и Кудерметова первую победу на Итоговом-2025?

Чемпионки Итогового турнира — 2022 Элисе Мертенс и Вероника Кудерметова неудачно стартовали на нынешнем турнире, проиграв на супер-тай-брейке дуэту Се Шувэй/Елена Остапенко. Теперь, чтобы сохранить шансы на выход из группы, бельгийско-российской паре необходимо справиться с ещё одними неудачницами 1-го тура — Айшей Мухаммад и Деми Схурс.

Вероника с напарницей вели сет и брейк, но уступили:
Кудерметова и Мертенс с поражения начали Итоговый. Рыбакина и Швёнтек разгромили соперниц
Кудерметова и Мертенс с поражения начали Итоговый. Рыбакина и Швёнтек разгромили соперниц
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android