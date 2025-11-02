4 топ-матча понедельника в теннисе: Рыбакина, Кудерметова и Анисимова на Итоговом турнире

За кем следить 3 ноября на супертурнире в Эр-Рияде.

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 15:00*: Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 1) — Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия, 6), Итоговый чемпионат WTA, 2-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выйдут ли итальянки на чистое первое место в группе?

Олимпийские чемпионки Парижа-2024 Сара Эррани и Жасмин Паолини уверенно стартовали на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде-2025, в двух сетах разобравшись с дуэтом Айша Мухаммад/Деми Схурс. Теперь за чистое место в группе итальянки сразятся с ещё одними победительницами стартового дня — Се Шувэй и Еленой Остапенко. Девушки сражались не так давно в полуфинале Пекина, и тогда успех праздновали Сара и Жасмин.

🎾 17:00*: Ига Швёнтек (Польша, 2) — Елена Рыбакина (Казахстан, 6), Итоговый чемпионат WTA, 2-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет единоличным лидером группы Серены Уильямс?

2-й тур на Итоговом чемпионате WTA в группе Серены Уильямс откроют победительницы стартового дня Ига Швёнтек и Елена Рыбакина. Теннисистки ранее встречались 10 раз, и пока лидирует полька — 6-4. Любопытно, что перед этим сезоном лидировала Рыбакина — 4-2, но она проиграла все четыре последние встречи — на United Cup, в Дохе, на «Ролан Гаррос» и в Цинциннати. Победительница нового матча почти гарантирует себе выход в плей-офф, однако и проигравшая не потеряет шансов на полуфинал.

🎾 18:30*: Аманда Анисимова (США, 4) — Мэдисон Киз (США, 7), Итоговый чемпионат WTA, 2-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто возьмёт второе американское дерби на Итоговом?

Во втором матче дня в группе Серены Уильямс сразятся друг с другом две неудачницы стартового тура — Аманда Анисимова и Мэдисон Киз. Девушки ранее не встречались друг с другом, и проигравшая почти наверняка лишится шансов на выход из группы. Кстати, это будет уже второе американское дерби в нынешнем розыгрыше после встречи в другой группе между Джессикой Пегулой и Кори Гауфф.

🎾 20:00*: Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова (Бельгия/Россия, 4) — Айша Мухаммад/Деми Схурс (США/Нидерланды, 8), Итоговый чемпионат WTA, 2-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержат ли Мертенс и Кудерметова первую победу на Итоговом-2025?

Чемпионки Итогового турнира — 2022 Элисе Мертенс и Вероника Кудерметова неудачно стартовали на нынешнем турнире, проиграв на супер-тай-брейке дуэту Се Шувэй/Елена Остапенко. Теперь, чтобы сохранить шансы на выход из группы, бельгийско-российской паре необходимо справиться с ещё одними неудачницами 1-го тура — Айшей Мухаммад и Деми Схурс.