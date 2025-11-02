Феликс Оже-Альяссим уступил Яннику в финале «Мастерса» и не смог гарантировать себе путёвку в Турин — всё решится на следующей неделе.

Синнер взял Париж и стал первой ракеткой. А ещё сохранил дикую интригу в битве за Итоговый

Завершился «Мастерс» в Париже – последний крупный турнир сезона в мужском теннисе перед Итоговым чемпионатом ATP.

Титул разыграли вторая ракетка мира Янник Синнер и 10-й номер рейтинга Феликс Оже-Альяссим. Противостояние итальянца и канадца очень много значило для обоих теннисистов.

Синнер считался абсолютным фаворитом встречи и не без трудностей, но всё-таки ожидаемо одолел Оже-Альяссима (6:4, 7:6). Янник сделал брейк уже в первом гейме стартового сета, после чего уверенно удерживал свою подачу и спокойно закрыл партию.

Второй сет мог начаться по аналогии с предыдущим, однако Оже-Альяссим всё-таки сумел отыграть два брейк-пойнта в первом гейме. Теннисисты уверенно действовали на своих подачах до седьмого гейма, когда у Янника вновь появились брейк-пойнты, но ни один из трёх шансов итальянец не использовал. Дело дошло до тай-брейка, где общее игровое преимущество Синнера наконец-то дало о себе знать – 7:6 (7:4).

Синнер благодаря титулу в Париже вновь станет с понедельника, 3 ноября, первой ракеткой мира и сместит Карлоса Алькараса. Правда, вряд ли Яннику удастся долго наслаждаться лидерством. Высока вероятность, что именно Алькарас закончит год на вершине рейтинга ATP, если только откровенно не провалится на Итоговом.

Янник Синнер Фото: Julian Finney/Getty Images

Хотя совсем исключать катастрофическую неудачу Карлоса в Турине нельзя – испанец явно не блистает на крытом харде, что лишний раз доказал его вылет во втором круге «Мастерса» в Париже от британца Кэмерона Норри.

Синнер завоевал пятый титул в сезоне и 23-й – в карьере. Янник выиграл 26-й матч подряд на крытом харде. Итальянец пятый раз в карьере взял «Мастерс», причём все кубки добыты в разных локациях – Торонто, Майами, Цинциннати, Шанхай и Париж.

Синнер прошёл турнир в Париже без потери сетов. Это первый подобный случай на «Мастерсах» после Алькараса в Индиан-Уэллсе-2023. Янник теперь является пятым игроком, выигравшим как минимум пять из шести хардовых «Мастерсов». Он составил компанию Новаку Джоковичу, Роджеру Федереру (оба — по шесть), Энди Маррею и Даниилу Медведеву (оба — по пять). Все вышеуказанные цифры отчётливо говорят о том, что итальянец будет абсолютным фаворитом на предстоящем Итоговом.

Оже-Альяссим благодаря выходу в финал Парижа поднялся на восьмое место в Чемпионской гонке ATP, обойдя итальянца Лоренцо Музетти (3845 очков против 3685). Правда, это ещё не означает поездку канадца на Итоговый в Турин. Феликсу нужно было брать титул в Париже, чтобы снять все вопросы. Одолеть Синнера в финале – сложнейшая задача, с которой Оже-Альяссим не справился. Теперь придётся дополнительно потрудиться и понервничать.

Феликс Оже-Альяссим Фото: Julian Finney/Getty Images

На предстоящей неделе Музетти выступит на турнире категории 250 в Афинах, а Оже-Альяссим сыграет на аналогичных соревнованиях в Метце. Лоренцо нужно обязательно брать титул в Греции, чтобы у него появились шансы обойти Феликса и вернуться на проходное восьмое место в гонке за Итоговый. Канадец будет очень внимательно следить за выступлением итальянца, однако и сам постарается не оплошать на турнире во Франции. Оже-Альяссиму необходимо выйти в финал Метца, чтобы вообще не зависеть от результата Музетти в Афинах.

Упростить жизнь Феликсу и Лоренцо может 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Легендарный серб на этой неделе играет в Афинах, отдавая дань уважения стране, в которую недавно переехал. Далеко не факт, что 38-летний Джокович сразу же намерен впопыхах ехать из Греции в Италию на Итоговый, фактически не имея времени на отдых. Год назад Новак отказался от поездки в Турин буквально в последний момент, пропустив туда россиянина Андрея Рублёва, который тогда до последнего боролся за путёвку в Метце.

Вполне возможно, Джокович сейчас поступит аналогично и снимется с Итогового где-то в середине следующей недели. В таком случае Оже-Альяссим и Музетти оба станут участниками Итогового вместе с Синнером, Алькарасом, Александром Зверевым, Беном Шелтоном, Тейлором Фрицем, Алексом де Минором, а запасными окажутся Александр Бублик и Каспер Рууд. «Фактор Джоковича» очень важен – решение серба станет едва ли не главной интригой грядущей недели в теннисе.