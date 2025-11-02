Соболенко с победы стартовала на Итоговом. Арина выиграла уже 60 матчей в сезоне

В воскресенье, 2 ноября, на Итоговом чемпионате в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершились поединки стартового тура. Первым матчем в группе Штеффи Граф стала встреча с участием четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» Арины Соболенко, посеянной под первым номером, и двукратной финалистки мэйджоров Жасмин Паолини (8).

Ранее Соболенко и Паолини шесть раз играли друг с другом, причём итальянка лишь однажды, в Индиан-Уэллсе в 2022 году, смогла победить белоруску (2:6, 6:3, 6:3). А все остальные матчи остались за Ариной, которая к тому же не отдала в них ни партии. В текущем сезоне первая ракетка мира выбила Паолини в полуфинале Майами (6:2, 6:2) и на той же стадии в Штутгарте (7:5, 6:4).

Арина Соболенко и Жасмин Паолини в Майами Фото: Al Bello/Getty Images

Паолини не сразу вошла в игру, и Соболенко сумела этим воспользоваться. Белоруска повела 3:0 с брейком и создала себе важный задел на оставшуюся часть партии. С первой подачей у Арины в этом сете всё было замечательно: 85% попадания первым мячом и семь эйсов при отсутствии двойных ошибок. Но даже при этом Паолини в середине сета смогла отыграть брейк! Однако Соболенко не позволила итальянке спасти партию. Жасмин могла сравнивать счёт, но после 40:15 в своём гейме стала ошибаться и подарила сопернице второй брейк. Подавая при 5:3, Арина ушла с 0:30 и забрала сет — 6:3 за 36 минут.

Вторую партию Соболенко начала с брейка, а подтверждая его, отыграла двойной брейк-пойнт. После этого Арина ещё раз взяла подачу соперницы, забрав сложный гейм с несколькими «ровно», и исход матча по большому счёту стал ясен. Белоруска подтвердила и этот брейк — 4:0. Что касается Паолини, то она смогла взять лишь один гейм. А закончилось всё очередным брейком в исполнении Соболенко, после того как итальянка отдала подачу с 40:0, — 6:3, 6:1 за 1 час 10 минут. Так Арина одержала 60-ю победу в сезоне (при 11 поражениях) в своём 500-м матче на уровне тура.

После этого состоялось американское дерби, в котором двукратная чемпионка ТБШ Кори Гауфф (3), защищающая титул на Итоговом, противостояла финалистке US Open — 2024 Джессике Пегуле (5). У этих теннисисток в личных встречах счёт был 4-3 в пользу Пегулы, хотя в финале Уханя, состоявшемся в середине октября, Гауфф была сильнее — 6:4, 7:5.

Кори Гауфф и Джессика Пегула Фото: Wanghe/Getty Images

В первом сете всё решило непозволительно большое количество ошибок в исполнении Гауфф. Поединок начался с парада брейков, из которого Пегула выбралась быстрее. В шестом гейме Джессика удержала подачу и оторвалась в счёте (4:2), после чего уже не отдавала своих геймов. Кори же из пяти геймов на подаче взяла всего один. В девятом гейме Пегула использовала третий сетбол на приёме — 6:3 за 36 минут. Гауфф в этой партии допустила 19 невынужденных ошибок (против девяти у соперницы), пять из которых были двойными.

Второй сет Гауфф проводила собраннее — во всяком случае, его начало. Кори начала с брейка, удерживала преимущество, отыграв двойной брейк-пойнт в четвёртом гейме… А когда дошло дело до подачи на партию, вернулись двойные ошибки, причём сериями. Гауфф и в 10-м гейме не закрыла сет, взяв лишь одно очко, и в 12-м, добившись второго брейка перед этим. В последнем случае Кори даже вышла на сетбол, но после этого допустила три двойные подряд! И Пегула добилась тай-брейка. Там, однако, Джессике чуть не хватило удачи — 7:6 (7:4) в пользу её соотечественницы за 54 минуты.

Третью партию Пегула начала с брейка — разумеется, за счёт очередной двойной ошибки от Гауфф на брейк-пойнте. Кори удался обратный брейк, но в дальнейшем Джессика вернула себе инициативу. Действующая чемпионка Итогового продолжала сорить двойными — 17 за весь матч. В середине сета Пегула снова вышла вперёд с брейком, потом ещё раз взяла подачу соперницы и в завершение подала на матч — 6:3, 6:7 (4:7), 6:2 за 2 часа 15 минут.

Таким образом, после 1-го тура в группе Штеффи Граф лидируют Соболенко и Пегула, а Гауфф и Паолини пока не побеждали.

В парном разряде Вероника Кудерметова и её напарница из Бельгии Элисе Мертенс проиграли в 1-м туре. Мирра Андреева и Диана Шнайдер также потерпели поражение.

Итоговый турнир завершится 8 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».