«Не повторим этой ошибки». Мирра не стала биться за путёвку на Итоговый по решению команды

Благодаря отличным результатам в первой половине сезона 18-летняя Мирра Андреева всерьёз претендовала на то, чтобы квалифицироваться на Итоговый турнир. Более того, в определённый период казалось, что задача отбора уже почти решена — россиянка с комфортом удерживала места в середине первой восьмёрки. Однако неудачное выступление на US Open (третий круг) вкупе с провальными результатами во время азиатской серии отбросили Андрееву на девятую строчку.

У Мирры была возможность самолично проконтролировать ситуацию — как минимум попытаться сделать это. Для этого необходимо было заявиться на турнир категории WTA-500 в Токио, проходивший незадолго до Итогового — на той неделе набранные очки ещё шли в зачёт Чемпионской гонки. Изначально юная россиянка не планировала заявляться на турнир, однако можно было попробовать получить уайлд-кард — думается, организаторы не отказали бы в этом восходящей звезде.

Но появилась сетка Токио — и Андреевой там не оказалось. В соцсетях пошли слухи, что у Мирры якобы возникли проблемы с визой. Однако выяснилось, что организационные моменты здесь ни при чём. Решение пропустить «пятисотник» исходило от самой теннисистки и её команды. Постфактум россиянка, оставшаяся без путёвки на Итоговый в одиночном разряде, в беседе с журналисткой Рем Абулейль признала ошибку.

«Мы просто поговорили с командой и решили пропустить турнир. В конце концов это оказалось неправильным решением. Думаю, мы просто учимся на опыте. Это всего лишь мой второй полный год в WTA, поэтому я думаю, что мы просто извлечём из этого урок, получим больше опыта и в следующий раз не повторим этой ошибки», — приводит слова Андреевой-младшей Arab News.

Мирра Андреева Фото: Wang He/Getty Images

Напомним вкратце, как развивалась ситуация. На финальном отрезке на две оставшиеся путёвки на Итоговый помимо Андреевой претендовали Жасмин Паолини и Елена Рыбакина. Паолини, узнав, что Мирра не сыграет в Токио, снялась с турнира в столице Японии. Итальянке уже не было смысла там выступать, так как россиянку она опережала, а большего ей и не требовалось — её место в топ-8 уже не подвергалось опасности. Сражение за восьмую строчку превратилось в заочную дуэль Андреевой и Рыбакиной. Елене, чтобы опередить Мирру, необходимо было дойти до полуфинала в Токио. Казахстанская теннисистка справилась с задачей и после победы в четвертьфинале благополучно снялась с турнира. И Андреева осталась за бортом заветной восьмёрки.

Во всей этой истории есть ещё один любопытный момент. Польский журналист Доминик Сенковский в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter) пишет, что WTA не стала наказывать Паолини за то, что итальянка в сезоне сыграла на пяти турнирах WTA-500, а не на шести, как предписывают правила. Сколько турниров не добрала теннисистка до шести, столько нулей ей и записывается в таблицу вместо очков, которые в противном случае пошли бы ей в зачёт (начиная с наихудших результатов). Если бы Жасмин получила штраф, то лишилась бы 10 очков за второй круг Канады. И в Гонке у неё было бы не 4325 очков, а 4315 — меньше, чем у Мирры, набравшей 4319 очков.

Но поскольку итальянка в январе пропустила Аделаиду — а именно об этом турнире WTA-500 идёт речь — по медицинским соображениям, фактический пропуск ей не засчитали — в соответствии с пунктом регламента, описывающую данную ситуацию. Да, в правилах предусмотрены даже такие мелочи. «Если участница находится на месте проведения турнира WTA-500, снимается с основного розыгрыша по медицинским соображениям в соответствии с требованиями и ограничениями раздела IV и выполняет промо-мероприятия для турнира, определённые WTA, в течение первых двух дней, то этот турнир WTA-500 учитывается для выполнения её обязательств по участию в турнирах WTA-500», — сказано в соответствующем пункте правил.

«WTA сообщила мне, что отсутствие штрафных очков (0 очков) связано с тем, что Паолини снялась с турнира в Аделаиде по медицинским причинам», — пишет журналист.

Жасмин Паолини Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Турнир в Аделаиде проходил с 6 по 11 января. За два дня до этого Паолини объявила о своём снятии с турнира, после того как итальянцы выбыли из United Cup. Тогда она написала: «Мне нужно немного больше времени, чтобы отдохнуть и восстановить силы после напряжённой недели в Сиднее».

Другое дело, что нет никакой гарантии, что Мирра Андреева пробилась бы на Итоговый, если бы Паолини получила штраф. Тогда Жасмин, конечно, не стала бы сниматься с Токио и вполне могла добрать недостающие очки уже там. Но как всё было бы в этом случае, мы уже никогда не узнаем.