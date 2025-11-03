Скидки
Итоговый чемпионат ATP — 2025: положение в Чемпионской гонке, кто займёт восьмое место, Лоренцо Музетти или Феликс Оже-Альяссим

Всё решит турнир с Джоковичем: расклады в борьбе за последнюю путёвку на Итоговый
Александр Насонов
Расклады в борьбе за последнюю путёвку на Итоговый
Изучаем, что нужно Лоренцо Музетти, чтобы опередить Феликса Оже-Альяссима и стать восьмым.

Отгремел «Мастерс» в Париже, и по его итогам определились почти все участники Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Турине. Карлос Алькарас и Янник Синнер давным-давно квалифицировались на финальный турнир, Александр Зверев и Новак Джокович сделали это чуть позже, а Бен Шелтон, Тейлор Фриц и Алекс де Минор отобрались уже непосредственно во время турнира в столице Франции. Осталось узнать имя восьмого участника.

Положение в Чемпионской гонке после «Мастерса» в Париже

Карлос Алькарас (Испания) — 11 050 очков
Янник Синнер (Италия) — 10 000
Александр Зверев (Германия) — 4960
Новак Джокович (Сербия) — 4580
Бен Шелтон (США) — 3970
Тейлор Фриц (США) — 3935
Алекс де Минор (Австралия) — 3935
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3845
Лоренцо Музетти (Италия) — 3685

Феликс Оже-Альяссим или Лоренцо Музетти? Кто-то из них поедет на Итоговый в статусе полноправного участника, а кто-то — лишь как запасной. Изначально предполагалось, что дуэль между ними станет заочной. Собственно, таковой она и остаётся, вот только Оже-Альяссим самоустранился из борьбы. Канадский теннисист вымотался на «Мастерсе» в Париже, где дошёл до финала, в котором уступил Яннику Синнеру, и снялся с турнира ATP-250 в Метце. И теперь всё зависит от Музетти, который на этой неделе выступит в Афинах — это тоже категория ATP-250.

В случае завоевания титула в столице Греции Лоренцо заработает 250 очков. Однако в зачёт в Гонке получит только 200, поскольку в таком случае у него сгорят 50 очков за четвертьфинал Гонконга/Буэнос-Айреса/Брюсселя — не имеет значения, за какой именно. Собственно говоря, именно поэтому выход в четвертьфинал Афин с точки зрения очков в Чемпионской гонке ничего не даст итальянцу, начинающему путь со второго круга. И только с полуфинала его сумма начнёт увеличиваться.

Возможные очки Лоренцо Музетти по итогам ATP-250 в Афинах:

Результат2-й круг1/4 финала1/2 финалаФиналТитул
Очки36853685373538003885

Таким образом, Музетти нужен только титул в Афинах, чтобы опередить Оже-Альяссима. Любой другой результат не устроит Лоренцо. В этой связи интересно изучить сетку, которую он получил в Афинах. Во втором круге итальянский теннисист встретится либо с трёхкратным чемпионом ТБШ Стэном Вавринкой, который продолжает оставаться в строю, несмотря на 40-летний возраст, либо с Ботиком ван де Зандсхулпом, в активе которого имеется победа над Карлосом Алькарасом (во втором круге прошлогоднего US Open нидерландец не отдал испанскому чемпиону ни сета — 6:1, 7:5, 6:4).

В четвертьфинале Музетти может ожидать Александр Мюллер, пятый сеяный. В полуфинале соискатель путёвки на Итоговый может сразиться с соотечественником Лучано Дардери (3), который в этом сезоне выиграл уже три турнира ATP-250 (Марракеш, Бостад и Умаг) и наверняка хочет увеличить это количество. Или, например, с Себастьяном Кордой, который в первом круге выбил седьмого сеяного Алексея Попырина. Ну а в финале вероятен матч с Новаком Джоковичем (1). Кто знает, может, именно Джокович станет тем теннисистом, который определит, кому из пары Музетти — Оже-Альяссим ехать на Итоговый основным, а кому — запасным. (Вторым запасным должен быть Александр Бублик, ставший 11-м в Гонке, — Джек Дрейпер, замкнувший десятку, ещё раньше досрочно завершил сезон из-за травмы.)

ATP-250. Афины-2025. Турнирная сетка

Синнер обошёл Алькараса — надолго ли?

Синнер, выигравший «Мастерс» в Париже, по окончании турнира вновь стал первой ракеткой мира, но в лайв-рейтинге Алькарас опять впереди. Это произошло из-за того, что у итальянца сгорают 1500 очков за максимальный результат на прошлогоднем Итоговом, а испанец теряет только 200 очков за одну победу в группе. Лайв-рейтинг сейчас полностью совпадает с Чемпионской гонкой (см. таблицу выше). Чтобы остаться первым в мире и после Итогового, Яннику нужен только титул, который сам по себе ничего не гарантирует — многое будет зависеть от результатов Карлоса. Борьба за третью строчку, скорее всего, развернётся между Зверевым и Джоковичем, а за пятое место сразятся сразу четверо — Шелтон, Фриц, де Минор и Оже-Альяссим/Музетти.

А что у женщин?

Представительницы прекрасного пола уже отыграли 1-й тур на Итоговом.

Лайв-рейтинг WTA на 3 ноября

Арина Соболенко (Беларусь) — 10 070 очков
Ига Швёнтек (Польша) — 8395
Кори Гауфф (США) — 6563
Аманда Анисимова (США) — 5887
Джессика Пегула (США) — 5383
Елена Рыбакина (Казахстан) — 4550
Мэдисон Киз (США) — 4335
Жасмин Паолини (Италия) — 4325

Соболенко и Швёнтек после Итогового останутся первой и второй ракетками мира, как бы ни закончился турнир. В борьбе за третью строчку явным фаворитом выглядит Гауфф, действующая чемпионка Итогового. Анисимова, занимающая четвёртое место, уже проиграла один матч в группе, а Пегула, идущая пятой, слишком много уступает по очкам. Ну а у Рыбакиной хорошие шансы закончить сезон шестой. В теории она может стать и пятой, однако догнать Пегулу будет сложно.

Новости. Теннис
Все новости

