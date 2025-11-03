Скидки
Итоговый чемпионат WTA — 2025 в Эр-Рияде: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Елена Рыбакина победила Игу Швёнтек

Рыбакина взяла и 2-й матч на Итоговом! Выдала «баранку» Швёнтек — полуфинал совсем близко
Александр Насонов
Елена Рыбакина победила Игу Швёнтек
Аудио-версия:
Елена впервые за пять встреч одолела Игу Швёнтек, отдав лишь один гейм за два последних сета.

В понедельник, 3 ноября, на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде начались матчи 2-го тура группового этапа. В группе Серены Уильямс программу открывали шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек, посеянная под вторым номером, и победительница Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина (6). Швёнтек и Рыбакина в 1-м туре выиграли свои матчи и в силу этого встречались друг с другом во 2-м туре. Казахстанская теннисистка уверенно одолела Аманду Анисимову (6:3, 6:1), а полька отдала ещё меньше геймов (6:1, 6:2) во встрече с Мэдисон Киз.

В личных встречах счёт был 6-4 в пользу Швёнтек, причём до начала нынешнего сезона Рыбакина вела со счётом 4-2. Однако по ходу 2025-го Елена уступила Иге в четырёх матчах из четырёх. Полька была сильнее на United Cup, в четвертьфинале Дохи, в четвёртом круге «Ролан Гаррос» и в полуфинале Цинциннати. На парижском мэйджоре Швёнтек одержала волевую победу, а во всех остальных случаях не отдала ни сета.

Елена Рыбакина и Ига Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2025

Елена Рыбакина и Ига Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2025

Фото: Julian Finney/Getty Images

Рыбакина, принимавшая в первом гейме, не стеснялась активных действий и добралась до брейк-пойнта, однако Швёнтек не позволила ей сделать ранний брейк. А во втором гейме казахстанская теннисистка неожиданно отдала подачу — Елене не помогло её главное оружие. Ига, становившаяся на приёме почти на два метра дальше, чем в среднем по сезону, воспользовалась ошибками соперницы и сама добилась брейка, а подтверждая его, взяла гейм под ноль — 3:0. Эти три гейма уместились в 10 минут.

Рыбакина могла отдать и четвёртый гейм подряд, но там уже смогла уйти с двойного брейк-пойнта — заработала всё-таки подача. Однако было уже поздно. Швёнтек в своих геймах была безжалостна. Какой-то намёк на борьбу Елена обозначила в седьмом гейме, но потом снова стала сорить неточностями (17 невынужденных за сет), и Ига сумела уйти с 15:30. А в девятом гейме полька оформила победу в партии, реализовав второй сетбол, — 6:3 за 36 минут.

В начале второго сета Швёнтек не смогла развить успех. Рыбакина с немалым трудом взяла первый гейм, а во втором воспользовалась подарками соперницы. Полька на 30:30 допустила двойную ошибку, а на брейк-пойнте сорвала сравнительно простой удар и пробила в сетку. Рыбакина повела с брейком, который сразу же и подтвердила — 3:0, зеркальное отражение начала первой партии.

Одним брейком казахстанская теннисистка не ограничилась и в шестом гейме ещё раз забрала чужую подачу. Елена спокойно дожидалась неточностей в исполнении Швёнтек (19 невынужденных!), и та оправдала её ожидания, отдав гейм с 40:30. После этого Рыбакина подала на партию — 6:1 за 33 минуты.

В третьем сете определяющим стал, как ни странно, первый гейм. Швёнтек вела 40:15, однако потом опять пошли ошибки, и Рыбакина после пары «ровно» дожала её с первого же брейк-пойнта. А когда Елена повела 3:0 с двумя брейками, всё стало ясно. Ига так и не обрела игру, которую она потеряла после первой партии. У польки настолько всё расклеилось, что в решающем сете она не взяла ни одного гейма! В шестом гейме Рыбакина, подавая, закончила матч «баранкой» — 3:6, 6:1, 6:0 за 1 час 39 минут.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 17:15 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Так Рыбакина, прервавшая серию поражений от Швёнтек, одержала уже 53-ю победу в сезоне. По этому показателю она уступает только той же Швёнтек и Соболенко. Сегодняшняя победа над Игой стала для Елены 28-й в карьере в матчах с теннисистками из первой десятки.

Перед вторым поединком в этой группе, в котором сыграют Аманда Анисимова и Мэдисон Киз, расклад получается вот какой. Если Анисимова побеждает Киз, Рыбакина досрочно выходит в полуфинал с первого места в группе, Киз «обеспечивает» себе последнее место, а Швёнтек и Анисимова в 3-м туре сражаются за вторую строчку. А вот если Киз обыгрывает Анисимову, всё запутывается до невозможности. В этом случае каждая из четырёх теннисисток по итогам 3-го тура может как выйти в полуфинал, так и покинуть турнир.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 19:15 МСК
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		0
6 		2
         
Мэдисон Киз
7
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Во вторник, 4 ноября, состоятся матчи 2-го тура в группе Штеффи Граф. Арина Соболенко сразится с Джессикой Пегулой, а Кори Гауфф — с Жасмин Паолини.

Итоговый чемпионат WTA — 2025. Турнирная сетка

Итоговый турнир завершится 8 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

