За кем следить 4 ноября в Эр-Рияде.

4 топ-матча вторника в теннисе: Соболенко, Мирра и Диана на Итоговом турнире WTA

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 15:00*: Тэйлор Таунсенд/Катержина Синякова (США/Чехия, 2) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия, 3), Итоговый чемпионат WTA, 2-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: какая пара выйдет в лидеры группы Лизель Хубер на Итоговом?

Действующие победительницы Итогового чемпионата WTA Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф успешно начали нынешний розыгрыш — одолели серебряных призёров Олимпиады-2024 Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. Теперь, чтобы выйти в единоличные лидеры группы Лизель Хубер, им необходимо справиться с Тэйлор Таунсенд и Катержиной Синяковой. Любопытно, что за последние полтора года эти пары успели трижды сыграть в крупных финалах. На Уимблдоне-2024 отличились Синякова/Таунсенд, а на Итоговом-2024 и US Open — 2025 сильнее уже были Дабровски и Рутлифф.

🎾 17:00*: Кори Гауфф (США, 3) — Жасмин Паолини (Италия, 8), Итоговый чемпионат WTA, 2-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет аутсайдером группы Штеффи Граф на Итоговом чемпионате WTA?

Этот игровой день в одиночном разряде на Итоговом чемпионате WTA откроют неудачницы 1-го тура Кори Гауфф и Жасмин Паолини. Теннисистки ранее уже играли шесть раз, и счёт личных встреч пока ничейный — 3-3. Причём все свои победы итальянка одержала именно в этом сезоне — в Штутгарте, в финале Рима и в Цинциннати. А вот последняя встреча осталась за Гауфф — в полуфинале Уханя. У проигравшей в новом матче практически не останется шансов на выход из группы.

🎾 18:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Пегула (США, 5), Итоговый чемпионат WTA, 2-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Соболенко поквитаться с американкой за Ухань?

В заключительном матче 2-го тура одиночного разряда на Итоговом чемпионате WTA сразятся Арина Соболенко и Джессика Пегула за единоличное лидерство в группе. Девушки хорошо друг друга знают — они играли уже 11 раз, и счёт пока — 8-3 в пользу Соболенко. Последнее время белоруска чаще выигрывала и увеличивала отрыв до 8-2, но в полуфинале Уханя Джессике удалось добиться волевой победы. Та, что окажется сильнее в новом поединке, практически гарантирует себе выход в плей-офф.

🎾 20:00*: Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5) — Тимя Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 7), Итоговый чемпионат WTA, 2-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеют ли МиДи оставить шансы на плей-офф Итогового?

Мирра Андреева и Диана Шнайдер неудачно дебютировали на Итоговом чемпионате WTA, уступив на старте группового этапа действующим чемпионкам Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф. Теперь, чтобы шансы на попадание в плей-офф у россиянок оставались на нормальном уровне, им необходимо справиться во 2-м туре с Тимей Бабош и Луизой Стефани. Эти соперницы уже пересекались в нынешнем сезоне в первом круге Берлина, и тогда на супер-тай-брейке россиянки проиграли.