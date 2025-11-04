В Эр-Рияде сражаются сильнейшие теннисистки планеты. На корте появятся и россиянки.

МиДи рвутся в плей-офф Итогового! А Соболенко и Пегула разыграют 1-е место в группе. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде. Во вторник матчи 2-го тура проводят участницы группы Штеффи Граф в одиночном разряде и Лизель Хубер – в парном. В этот день россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер попробуют всё же добиться дебютной победы на Итоговом. Их соперницами будут Тимя Бабош и Луиза Стефани. А белоруска Арина Соболенко оспорит с американкой Джессикой Пегулой чистое первое место в группе. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.