Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Итогового чемпионата WTA, Эр-Рияд-2025: Соболенко, Мирра Андреева, Шнайдер, расписание, результаты, где смотреть

МиДи рвутся в плей-офф Итогового! А Соболенко и Пегула разыграют 1-е место в группе. LIVE!
Даниил Сальников
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Комментарии
В Эр-Рияде сражаются сильнейшие теннисистки планеты. На корте появятся и россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде. Во вторник матчи 2-го тура проводят участницы группы Штеффи Граф в одиночном разряде и Лизель Хубер – в парном. В этот день россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер попробуют всё же добиться дебютной победы на Итоговом. Их соперницами будут Тимя Бабош и Луиза Стефани. А белоруска Арина Соболенко оспорит с американкой Джессикой Пегулой чистое первое место в группе. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

Итоговый чемпионат WTA. Эр-Рияд-2025. Сетка
Итоговый чемпионат WTA. Эр-Рияд-2025. Пары. Сетка
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
04 ноября 2025, вторник. 15:00 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Т. Таунсенд К. Синякова
Не начался
1 2 3
         
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 18:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
04 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Перед началом Итогового чемпионата WTA теннисистки провели фотосессию в дизайнерских нарядах.

07:26 Даниил Сальников

Более подробно о каждом матче игрового дня на Итоговом чемпионате WTA читайте в нашей статье.

07:06 Даниил Сальников

Расписание вторника

Вот какое интересное расписание нас ждёт на 4-й день турнира.

Комментарии
