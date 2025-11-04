За путёвку в плей-офф Вероника и Элисе поспорят с первыми сеяными турнира.

Кудерметова может сыграть в плей-офф Итогового. Рыбакина вышла туда с помощью Анисимовой

В понедельник, 3 ноября, на женском Итоговом проходили встречи 2-го тура группового этапа. За очки боролись Аманда Анисимова, Мэдисон Киз, Вероника Кудерметова, Элисе Мертенс, Эйжа Мухаммад и Деми Схурс.

В последнем одиночном матче в этот игровой день сразились Аманда Анисимова (№4) и Мэдисон Киз (№7). Обе девушки начали турнир с поражения: Аманда на старте уступила Елене Рыбакиной (3:6, 1:6), а Мэдисон потерпела неудачу в поединке с Игой Швёнтек (1:6, 2:6).

Киз попала в Эр-Рияд в статусе чемпионки «Большого шлема». Однако стартовый матч для неё стал первым за два с половиной месяца. В последний раз Мэдисон выходила на корт в первом круге US Open, где она проиграла Ренате Сарасуа (7:6, 6:7, 5:7). Анисимова перед Итоговым тоже взяла небольшую паузу: пропустила «тысячник» в Ухане и «пятисотник» в Нинбо.

Несмотря на то что у Аманды сезон выдался насыщеннее и чуть успешнее, чем у Киз, второй поединок на Итоговом она начала неважно – с утраченной подачи. Правда, совсем скоро, уже в следующем гейме, сделала обратный брейк. А их, кстати, в первом сете, было предостаточно. Обе старались играть агрессивно, в своём стиле. И это помогло Мэдисон весьма оперативно забрать стартовую партию – 6:4.

Второй сет Киз тоже начала в роли лидера и сделала ранний брейк. Но наконец Анисимова заметно сократила количество невынужденных ошибок и при счёте 1:3 совершила прорыв, выиграла пять геймов подряд и закрыла партию (6:3).

В решающем сете все карты были в руках Анисимовой. При 5:2 она вышла подавать на матч, однако тут же повторила ошибки по длине из первого сета и подарила Киз брейк-пойнт. Но, сама же распоряжаясь игрой, Аманда спасла этот розыгрыш, осталась в матче и закрыла его в свою пользу – 4:6, 6:3, 6:2. Мэдисон после встречи не пожала руку сопернице и судье, объяснив это вирусом.

Девушки провели на корте 1 час 43 минуты. За это время Аманда набрала по винерам и невынужденным ошибкам 13/40, а Мэдисон – 13/39.

Также эта победа Анисимовой позволила Елене Рыбакиной с двумя победами досрочно выйти из группы с первого места. Аманда с Игой Швёнтек разыграют вторую путёвку в полуфинал. А вот Мэдисон Киз этот шанс утратила и выше четвёртой позиции в группе уже не поднимется.

Завершился игровой день парным матчем Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс – Эйжа Мухаммад/Деми Схурс. Девушки играли друг с другом в Риме в этом году. Тогда в упорной борьбе победил российско-бельгийский дуэт (3:6, 6:2, [10:4]).

Обе пары стартовали на Итоговом с поражения. Вероника и Элисе уступили шестым сеяным Се Шувэй/Елене Остапенко (6:1, 5:7, [5:10]). Эйжа и Деми потерпели поражение от лидеров посева Сары Эррани/Жасмин Паолини (3:6, 3:6).

Для Кудерметовой и Мертенс выступление на Итоговом не стало дебютным – три года назад девушки вместе даже выиграли его, одолев в финале Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.

Во втором матче Вероника и Элисе цеплялись за шанс остаться в борьбе за выход из группы. У каждой из четырёх теннисисток на корте была в порядке подача, но подводил приём. Прибавить в этом компоненте россиянка и бельгийка смогли в стратегически важном седьмом гейме. Повели 4:3, сохранили прежний уровень подач и забрали стартовый сет – 6:4.

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс Фото: Clicks Images/Getty Images

Во второй партии Мухаммад и Схурс сменили стратегию, заиграли активнее, стали собраннее и начали поддавливать соперниц на задней линии. Даже с учётом того, что Кудерметова и Мертенс – классные одиночницы!

При 5:5 у Вероники и Элисе было два шанса сделать брейк, но они не реализовали их, а Эйжа и Деми выстояли и довели дело до тай-брейка. То же самое им удалось сотворить и на тай-брейке. В этом американке и нидерландке помогли регулярные выходы к сетке и наращивание прессинга на россиянку и бельгийку.

Второй сет остался за Мухаммад и Схурс – 7:6 (8:6). И завершился этот меганапряжённый матч на решающем тай-брейке до 10 очков. Кудерметовой и Мертенс нужно было максимально держать оппоненток на задней, ни в коем случае не пускать обеих вперёд, а если обе и оказывались у сетки – играть в тело, бросать качественные свечки или завершать всё в несколько ударов.

Большой вклад в концовке встречи внесла Вероника Кудерметова. Несмотря на то что и она, и Элисе Мертенс смутились при счёте 7:5 и запросили видеоповтор, обе остались сфокусированными на игре. А не понравилось девушкам то, что, как им показалось, кто-то из соперниц по ходу розыгрыша крикнул «аут».

Впрочем, после этого инцидента Вероника и Элисе не отдали ни розыгрыша. Они одержали победу с итоговым счётом 6:4, 6:7 (6:8), [10:6].

Кудерметова и Мертенс сохранили шансы на выход из группы, чего Мухаммад и Схурс лишились. За путёвку в полуфинал девушки сразятся с первыми сеяными Жасмин Паолини и Сарой Эррани.

