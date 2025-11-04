Похоже, Джокович едет на Итоговый. От решения Новака жёстко пострадают два топ-игрока

Лоренцо Музетти до последнего придётся биться за титул в Афинах, а Феликсу Оже-Альяссиму — нервно наблюдать за его матчами.

Новак Джокович примет участие в Итоговом чемпионате ATP. Об этом сообщил президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги.

«У нас есть подтверждение: Новак Джокович будет играть в Турине», — сказал Бинаги в интервью телеканалу Rai.

На этой неделе Джокович выступит на турнире категории ATP-250 в Афинах. Вряд ли Новак собирается всерьёз бороться здесь за титул, поскольку соревнования в столице Греции завершатся 8 ноября, а Итоговый в Турине стартует на день позже. Но уважить местных болельщиков участием в одном-двух матчах Новак всё-таки собирается. Греция с недавних пор является его местом жительства.

Джокович пока не объявлял о своём решении по поводу Итогового лично и теоретически ещё может сняться с турнира, однако теннисный чиновник уровня Анджело Бинаги вряд ли стал бы просто так разбрасываться громкими заявлениями.

Новак Джокович взял титул во время последнего выступления на Итоговом в 2023 году Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Похоже, Новак действительно собирается приехать в Турин и дал гарантии организаторам. Серб за карьеру рекордные семь раз брал титул на Итоговом и поберется за восьмой престижный трофей. Мотивация у Джоковича по-прежнему на высоком уровне, о чём он лишний раз сообщил журналистам на пресс-конференции в Афинах.

«Многие думали, что после Олимпийских игр, после завоевания золота я завершу карьеру. Но я играю в теннис не только ради достижений. Конечно, они — большая часть моей мотивации, однако я играю в теннис ещё и потому, что мне искренне нравится соревноваться. Нравится сам процесс и всё, что теннис даёт: мне лично, моей семье. А также то, что я привношу в теннис, пока остаюсь активным профессионалом. Знаю, что, пока играю, я буду на виду у публики. Я осознаю эту ответственность, но она меня не беспокоит: наоборот, мне это нравится. Мне нравится вносить вклад в развитие, популяризацию и прогресс нашего вида спорта. Есть и другие причины, как личные, так и профессиональные», — сказал Джокович.

Серб отказался ехать в Турин в прошлом году, что очень помогло отобраться на соревнования россиянину Андрею Рублёву, успевшему отыграть один матч в Метце. На этот раз «подарка» от Новака ждать не стоит, что является плохой новостью для оставшихся претендентов на последнее восьмое место в списке участников канадца Феликса Оже-Альяссима и итальянца Лоренцо Музетти.

Оже-Альяссим пока занимает проходную позицию с 3845 очками в Чемпионской гонке ATP. Музетти идёт на девятом месте с 3685 очками. Итальянцу для участия в Итоговом нужно обязательно брать титул в Афинах. Оже-Альяссим личными усилиями на корте на ситуацию повлиять уже никак не в силах. Феликс снялся с турнира категории ATP-250 в Метце из-за усталости после выхода в финал «Мастерса» в Париже, где он уступил Яннику Синнеру.

Феликс Оже-Альяссим и Лоренцо Музетти Фото: MB Media/Getty Images

Музетти в связи с решением Джоковича теперь обязан до последнего биться за победу в Афинах. Выиграть турнир ATP-250 в конце сезона для мотивированного игрока первой десятки – задача из разряда вполне выполнимых. Однако в случае успеха у Лоренцо фактически не будет времени на отдых. После церемонии награждения ему буквально сразу необходимо мчаться в аэропорт и лететь в Турин, где, возможно, придётся выходить на корт уже на следующий день.

У Оже-Альяссима ситуация несколько лучше. Феликсу не нужно добывать результат на корте, но в то же время канадцу доведётся изрядно понервничать, наблюдая за выступлением Музетти в Греции. Оже-Альяссим до последнего не будет знать свою судьбу, что в ментальном плане точно не пойдёт на пользу, даже если он в конечном счёте попадёт на Итоговый в качестве основного, а не запасного теннисиста.