Соболенко и Гауфф победили во втором матче на Итоговом. Но ни одна ещё не вышла в плей-офф

Четвёртый игровой день стартовал в Эр-Рияде. Во вторник, 4 ноября, на женском Итоговом прошли матчи в группах Штеффи Граф (одиночка) и Лизель Хубер (пара).

Начался вторник в Саудовской Аравии с парного поединка Тэйлор Таунсенд/Катержины Синяковой (№2 посева) и Габриэлы Дабровски/Эрин Рутлифф (№3). Дуэты вышли друг на друга в роли победителей стартовых поединков. За последние два сезона девушки провели три встречи: в финале Уимблдона-2024, Итогового того же года и US Open – 2025. И только в Лондоне Синякова и Таунсенд – первая и вторая ракетки мира соответственно — смогли одержать победу.

Наконец спортсменки встретились раньше финальной стадии – и борьба получилась упорной! Синякова и Таунсенд показывали классный парный теннис, давили, сделали один единственный брейк в седьмом гейме и пронесли его через весь сет (6:4). Дабровски и Рутлифф во второй партии прибавили, имели преимущество по геймам и вели 5:2, но не смогли подать на сет, упустили единственный брейк, а вместе с ним на, увы, довольно предсказуемом тай-брейке и матч.

Катержина и Тэйлор одержали победу с итоговым счётом 6:4, 7:6 (7:3) и заняли промежуточное первое место в группе Лизель Хубер. Судьба их досрочного выхода в плей-офф зависела от результата парного поединка Мирры Андреевой/Дианы Шнайдер и Тими Бабош/Луизы Стефани.

Первый одиночный матч в этот игровой день провели Кори Гауфф (№3 посева) и Жасмин Паолини (№8). Девушки стартовали в Эр-Рияде с неудач: американка в первом поединке уступила Джессике Пегуле (3:6, 7:6, 2:6), а итальянка потерпела поражение от Арины Соболенко (3:6, 1:6).

Между собой Кори и Жасмин играли шесть раз – и каждый матч завершился в двух сетах. Счёт в их противостоянии был равный (3-3). Обе уже имели опыт выступления на Итоговом, так что дополнительного давления ни на одной, ни на другой быть не должно было.

Только вот дело оказалось не в давлении. А в физической форме и концентрации. И того, и другого больше оказалось у Гауфф. К счастью для себя, Кори не сыпала двойными, но была «щедра» на невынужденные ошибки в розыгрышах. Только за первый сет их у американки накопилось 21 штука! Паолини при этом тоже была неидеальна – 22 неточности набрала она за стартовую партию. Вместе с этим Жасмин была не столь активна, как её соперница: лишь три виннера оказалось в запасе у итальянки. В итоге Гауфф взяла первый сет за 40 минут – 6:3.

Вторая партия для Кори оказалась ещё более лёгкой – и Жасмин в этом сильно ей помогла. Единственный брейк-пойнт итальянка смогла заработать в момент, когда американка вышла подавать на матч при 5:2. Однако засиделась Паолини в этом розыгрыше на задней линии, а Гауфф, напротив, смело пошла вперёд.

В итоге Кори одержала победу за 1 час 19 минут и со счётом 6:3, 6:2. Тем самым третья ракетка мира обеспечила себе продолжение борьбы за путёвку в полуфинал Итогового. А вот Жасмин все шансы на плей-офф в этом матче потеряла.

Во втором одиночном поединке во вторник сыграли Арина Соболенко (№1) и Джессика Пегула (№5). Обе подошли к этой встрече с одной победой в активе, а американка и вовсе стала первой теннисисткой с 2018 года, которой удалось в стартовом матче переиграть действующую чемпионку турнира (Гауфф).

Друг с другом девушки встречались 11 раз – и восемь из них победа оставалась за белорусской спортсменкой. Последний их матч выдался огненным. Состоялся он этой осенью в полуфинале Уханя, и долгожданную для себя победу одержала Пегула (2:6, 6:4, 7:6 (7:2)).

Новая их встреча началась с мощной борьбы – три гейма подряд девушки доходили до счёта «ровно». И продолжали действовать близко по уровню, но первой в шестом гейме просела Пегула. Хоть и отыгралась она с 0:40, однако после этого ещё один брейк-пойнт спасти не смогла. Соболенко давила в розыгрышах, но начинала испытывать проблемы с подачей. Из-за этого не подала на партию при 5:3. Однако сделала это чуть позже и всё-таки взяла стартовый сет – 6:4.

Во второй партии Соболенко стала сильнее подводить подача, хоть и попадание первой, например, оставалось на уровне 70%. Дело было в том, что в своих геймах Арина чувствовала себя не слишком уверенно, из-за чего даже при 2:4 по геймам на брейк-пойнте выдала несвойственную для себя двойную ошибку. В итоге Пегула забрала сет – 6:2.

В решающей партии из бокса Соболенко ушёл её тренер Антон Дубров – и всё стало вновь складываться спокойнее для белоруски. Лишь три проигранных гейма, проведённых на корте два часа, и Арина одержала вторую победу на Итоговом подряд – 6:4, 2:6, 6:3.

В группе Штеффи Граф Соболенко заняла промежуточное первое место. На втором расположится Кори Гауфф, на третьем – Джессика Пегула. И каждая из них троих сохраняет шансы на выход в полуфинал. Всё решится в заключительных матчах группового этапа.

За развитием событий на женском Итоговом следите вместе с «Чемпионатом»!