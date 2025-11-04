Мирра и Диана потеряли шансы на полуфинал Итогового. Россиянки отдали и второй матч

В 3-м туре Андреевой и Шнайдер уже не за что сражаться. Они не уйдут с последнего места в группе.

Во вторник, 4 ноября, на Итоговом турнире в Эр-Рияде завершились матчи 2-го тура. В парном разряде играли россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, посеянные под пятым номером. Им противостояли венгерка Тимя Бабош и бразильянка Луиза Стефани, седьмые сеяные. В 1-м туре обе эти пары выступили неудачно. Бабош и Стефани уступили Тэйлор Таунсенд и Катержине Синяковой (2:6, 6:3, [6:10]), а Андреева и Шнайдер не справились с Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф — 3:6, 6:7 (2:7).

В первом матче 2-го тура в группе Лизель Хубер Тэйлор Таунсенд и Катержина Синякова одолели Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф — 6:4, 7:6 (7:3).

Это означало, что Андреевой и Шнайдер ни в коем случае нельзя было проигрывать отчётный матч, потому что в этом случае 3-й тур превращался для них в формальность. Необходимо было побеждать, причём желательно в двух сетах — а вдруг в последнем туре придётся считать дополнительные показатели?

На травяном турнире в Берлине в этом году Бабош и Стефани победили россиянок — 4:6, 6:4, [10:5]. В этот раз Мирра и Диана не смогли взять реванш. Обеим парам удалось избежать стартового провала, и они спокойно взяли по гейму на подаче. А в третьем гейме уверенные действия россиянок на приёме привели к брейку. В концовке отличилась Андреева, которая своей активностью вынудила соперниц ошибиться, а на брейк-пойнте заметила брешь в их обороне и воспользовалась ею. Однако уйти в отрыв не удалось: Шнайдер в следующем гейме на решающем очке допустила двойную ошибку, и счёт сравнялся — 2:2.

Долгое время никому не удалось захватить инициативу — теннисисткам не хватало стабильности, — и в середине партии геймы часто заканчивались на решающем очке. В седьмом гейме Мирра и Диана сделали второй брейк, но после этого снова отдали подачу — 4:4. Казалось, всё идёт к тай-брейку, однако в самом конце наши девушки опять проиграли свой гейм. Андреева начала его с двойной ошибки, то же самое сделала и на сетболе — и швырнула ракетку. А Бабош и Стефани забрали сет — 7:5 за 48 минут.

Несмотря на обиднейшее окончание партии, россиянки не расклеились. Второй сет начался по той же схеме, что и первый: 1:1 и брейк в исполнении Андреевой и Шнайдер. Стефани благодаря подаче чуть было не отыграла четверной брейк-пойнт, но, отвечая на приём на решающем очке, допустила грубую ошибку. В этот раз Мирра и Диана подтвердили брейк — 3:1.

Наши теннисистки раскрепостились, появились и улыбки на лицах, а Бабош и Стефани занервничали и в оставшейся части сета взяли лишь один гейм. Концовка, правда, оказалась сложной: в восьмом гейме на подаче Андреевой россиянки спаслись с двойного брейк-пойнта и сравняли счёт по партиям — 6:2 за 33 минуты.

Третий сет, представлявший собой тай-брейк до 10 очков, начался с преимущества Андреевой и Шнайдер, которые первыми сделали мини-брейк. Однако в дальнейшем лидерство перехватили Бабош и Стефани, и россиянкам лишь на 14-м мяче удалось сравнять счёт — 7:7. Увы, это было последнее, чего добились Мирра и Диана. Следующие три очка взяли Тимя и Луиза, которые и выиграли матч — 7:5, 2:6, [10:7].

Таким образом, Андреева и Шнайдер уже потеряли шансы на выход в полуфинал. Они не смогут уйти с последнего места в группе, даже если обыграют в последнем туре Катержину Синякову и Тэйлор Таунсенд — эти теннисистки уже прошли в полуфинал, причём с первого места. А Бабош и Стефани за второе место в группе Лизель Хубер поспорят с Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф.

В среду, 5 ноября, состоится 3-й тур в группе Мартины Навратиловой. Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс и Сара Эррани/Жасмин Паолини в очной встрече определят, кто выйдет в полуфинал со второго места, а кто останется третьим в группе. А матч Се Шувэй/Елена Остапенко — Эйжа Мухаммад/Деми Схурс уже не имеет турнирного значения. Эти пары останутся на первой и четвёртой строчках соответственно.

Итоговый чемпионат WTA закончится 8 ноября. За всеми событиями турнира в Эр-Рияде следите на «Чемпионате».