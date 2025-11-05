Российских игроков в этом году в Турине нет, но всё равно есть за кем последить. Чемпион получит рекордные призовые.

Итоговый: что нужно знать о турнире лучших теннисистов, который брали Давыденко и Медведев

С 9 по 16 ноября в Турине состоится Итоговый чемпионат ATP, в котором примут участие восемь лучших теннисистов одиночного разряда и столько же сильнейших пар по результатам сезона-2025.

История мужского Итогового насчитывает более полусотни лет. Дважды за всё время проведения победителями турнира становились россияне – Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020). В этом году впервые за семь лет отечественных теннисистов в Турине не будет, но соревнования всё равно остаются очень интересными. Что нужно знать о турнире с участием абсолютно лучших игроков планеты?

История

Первый Итоговый прошёл в 1970-м – через два года после начала Открытой эры, ознаменовавший формирование тенниса как вида спорта для профессионалов и его отделение от любителей.

Чемпионом турнира, который принял Токио, стал американец Стэн Смит, одолевший в финале легендарного Рода Лэйвера (4:6, 6:3, 6:4). Тогда соревнования имели полное название Masters Grand Prix, в них участвовали 12 лучших теннисистов планеты, разделённые на две группы. Но уже в 1972 году турнир пришёл к привычному всем формату восьмёрки сильнейших.

Итоговый пережил несколько переименований. После Masters Grand Prix (1970-1989) были ATP Tour World Championships (1990-1999), Tennis Masters Cup (2000-2008), ATP World Tour Finals (2009-2016) и ATP Finals (с 2017-го по сей день).

Рекордсменом по количеству титулов Итогового является Новак Джокович. Он семь раз поднимал над головой престижный трофей, минимально опережая Роджера Федерера (6). Кроме того, довольно часто Итоговый брали Пит Сампрас, Иван Лендл (оба по 5 раз) и Илие Настасе (4).

Новак Джокович выиграл больше всего титулов в истории Итогового Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Примечательно, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль за карьеру так ни разу не поднял над головой кубок Итогового. Король грунта неудачно выступал на крытом харде. Для испанцев это покрытие крайне неудобное, что видно даже на примере Карлоса Алькараса, который в целом считается более разносторонним игроком, чем Рафа.

Места проведения

За 55 лет существования турнир проводился в 15 городах (Токио, Париж, Барселона, Бостон, Мельбурн, Стокгольм, Хьюстон, Нью-Йорк, Франкфурт, Ганновер, Лиссабон, Сидней, Шанхай, Лондон, Турин) и 11 разных странах (Япония, Франция, Испания, США, Австралия, Швеция, Германия, Португалия, Китай, Великобритания, Италия).

Дольше всего Итоговый принимали Нью-Йорк (1977-1989) и Лондон (2009-2020). Нынешнее место проведения соревнований — Турин — уже довольно привычно публике (2021-2026). В следующем году восьмёрка сильнейших сразится в этом же итальянском городе последний раз, после чего турнир, скорее всего, переедет в Милан.

Итоговый проводится поздней осенью, поэтому зачастую теннисистам приходится сражаться на крытом харде. Было всего три исключения. В Мельбурне (1974) и Хьюстоне (2003-2004) климатические условия позволяли играть на открытом воздухе.

Арена «Пала Альпитур» принимает матчи Итогового в Турине Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В последние годы Итоговый принимает арена «Пала Альпитур» (также распространено название «Паласпорт Олимпико») в Турине. На данном мультиспортивном сооружении также проводятся соревнования по волейболу, хоккею, баскетболу и другим видам. Конкретно на теннисе стадион способен принять около 12 000 зрителей.

Формат турнира

На Итоговый попадают восемь лучших теннисистов по набранным очкам в Чемпионской гонке ATP, которая представляет собой результаты игроков на турнирах в течение сезона. Если один или несколько победителей турниров «Большого шлема» того же сезона не попадают в итоговую восьмёрку, но имеют рейтинг не ниже 20-го, то для лучшего из них резервируется место на турнире. Применять это правило приходилось нечасто. Скажем, чемпион Уимблдона-2001 Горан Иванишевич и победитель «Ролан Гаррос» — 2004 Гастон Гаудио не входили в топ-8, но благодаря титулам на мэйджорах вытеснили из списка участников Марата Сафина и Андре Агасси соответственно.

Обычно турниры для теннисистов длятся до первого поражения или завоевания титула. Итоговый в этом плане кардинально отличается. Жеребьёвка делит игроков на пару групп, основываясь на позициях в рейтинге ATP. Две первые ракетки мира разводятся по разным квартетам. Шестеро оставшихся, в соответствии с набранными очками, попадают к кому-то из них под номерами посева 3-4, 5-6 и 7-8.

Энди Маррей и братья Брайаны на жеребьёвке Итогового-2009 Фото: Julian Finney/Getty Images for ATP

Матчи в группах проводятся по круговой системе, то есть каждый теннисист один раз встречается с остальными представителями своего квартета. Лидерам посева делаются определённые преференции – в первом туре они сражаются с самым слабым игроком из своей группы. Во втором тот, кто выиграл свой стартовый матч, сталкивается с победителем другой встречи. Соответственно, проигравшие тоже противостоят друг другу. Групповой этап длится шесть дней. После каждого матча участникам даётся день отдыха.

Из каждой группы выходят по два лучших игрока. Теоретически можно попасть в плей-офф, даже потерпев два поражения. Но подобные сценарии практически невероятны, зачастую нужно взять победу в паре матчей.

В седьмой день проводится полуфиналы, в которых победители групп встречаются с участниками, занявшими вторые места в противоположных квартетах. На восьмой день обладателя титула в финале определяют победители полуфиналов. Матч за третье место на Итоговом не проводится, в отличие от Олимпиады. Призовой фонд Итогового-2025 составит рекордные в истории турнира $ 15,5 млн, чемпион заберёт себе максимально возможные $ 5,07 млн в случае победы во всех матчах группового этапа и плей-офф.

В этом году право сыграть на Итоговом в одиночном разряде получили Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Зверев, Новак Джокович, Бен Шелтон, Тейлор Фриц, Алекс де Минор. На последнюю оставшуюся путёвку претендуют Феликс Оже-Альяссим и Лоренцо Музетти. На этой неделе Музетти выступает на турнире категории ATP-250 в Афинах – только титул в Греции позволит Лоренцо обойти Феликса.

Важно отметить, что ATP вполне резонно решила со следующего года прекратить подсчёт очков в Чемпионской гонке после «Мастерса» в Париже – последнего крупного турнира в сезоне. Теннисистам больше не придётся ездить на мелкие соревнования вроде Афин и Метца, чтобы «добирать» сотни или даже десятки нужных очков для попадания в топ-8, а потом в случае успеха сразу же ехать на Итоговый и без отдыха выходить на матчи группового этапа, как это может быть в случае с Музетти.