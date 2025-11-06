«Джоковичу подсунули сильнейших соперников». Жуткий скандал на жеребьёвке Итогового-2012

Группа Новака выглядела на порядок круче квартета с его главным конкурентом Роджером Федерером, но это не помешало сербу взять титул.

Легендарные Новак Джокович и Роджер Федерер – самые титулованные теннисисты в истории Итогового чемпионата ATP. Джокович на этом турнире поднимал над головой кубок семь раз, в активе Федерера значатся шесть побед.

Новак установил рекорд по титулам Итогового в 2023 году, обыграв в финале Янника Синнера. Но, вероятно, ключевой элемент первенства легендарный серб заложил в 2012-м, когда в решающем матче одолел Федерера, несмотря на странную жеребьёвку турнира.

Восьмёрку сильнейших в Чемпионской гонке ATP сезона-2012 сформировали Новак Джокович, Роджер Федерер, Энди Маррей, Рафаэль Надаль, Давид Феррер, Томаш Бердых, Хуан-Мартин дель Потро и Жо-Вильфрид Цонга. Надаль получил травму колена, поэтому его место на Итоговом в последний момент занял серб Янко Типсаревич.

За несколько дней до старта турнира прошла традиционная жеребьёвка. В группу А попали Джокович, Маррей, Бердых и Цонга. Группу В сформировали Федерер, Феррер, дель Потро и Типсаревич.

Жеребьёвка Итогового чемпионата ATP — 2012 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Никаких нарушений в процессе жребия не было замечено, но в медиа поднялась немалая шумиха из-за разной силы каждой из групп. Джоковичу номинально достались куда более сложные соперники, чем Федереру. В первую очередь это касается британца Энди Маррея. В сезоне-2012 Маррей демонстрировал элитный уровень игры. Энди выиграл Олимпиаду в Лондоне и взял свой первый турнир «Большого шлема» на US Open. В обоих случаях Маррей на пути к титулам побеждал Джоковича.

Бердых вроде как выглядел вполне удобным соперником для Новака. Чех уступал сербу 1-10 по личным встречам перед стартом Итогового. Но всё-таки Томаш был посеян под пятым номером и набрал почти на 400 очков больше в Чемпионской гонке, чем шестой дель Потро, уже тогда страдавший от частых травм. До этого Джоковичу тоже выпал оппонент с максимально возможным номером посева. Причём третий сеяный Маррей опережал четвёртого Феррера на колоссальные 1600 очков.

Из четвёртой корзины Новаку вновь попался номинально сложнейший соперник – седьмой сеяный Цонга. Да, француз не являлся суперзвездой первой величины, однако был очень крепким теннисистом той эпохи. Джокович вёл всего лишь 8-6 по личным встречам с Цонгой. Стоит отметить, что в сезоне-2011 Жо-Вильфрид на Итоговом в Лондоне дошёл до финала, где в упорных трёх сетах уступил Роджеру Федереру.

При этом поражало, насколько комфортной казалась группа для Федерера. В первую очередь речь о его «клиенте» Давиде Феррере. За карьеру Роджер 17 раз обыгрывал испанца, не потерпев ни одного поражения. На момент Итогового-2012 Федерер лидировал 13-0 по личным встречам с Феррером. Давид по уровню угрозы ни в какое сравнение не шёл с пребывающим в той же корзине Марреем, который вообще опережал Роджера по «личкам» со счётом 10-8.

Энди Маррей, Роджер Федерер и Новак Джокович — главные фавориты Итогового-2012 Фото: Julian Finney/Getty Images

Дель Потро тоже казался более удобным вариантом для Федерера. Роджер имел весомое преимущество над аргентинцам по очным противостояниям (13-3), в то время как Бердых (11-5) доставлял швейцарцу куда больше неприятностей, в том числе за пару месяцев до Итогового выбил его в четвертьфинале US Open.

Про Типсаревича, попавшего на Итоговый благодаря снятию Надаля, и говорить не стоит. Янко уступал Роджеру 0-5 по «личкам». Cерб имел наименьший опыт игры на турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов планеты. В 2011-м Типсаревич попал туда в качестве запасного, но сыграл пару матчей в группе после снятия Энди Маррея из-за травмы. Янко неожиданно одолел своего соотечественника Джоковича, что в конечном счёте помешало тому выйти из группы. Самому Типсаревичу этот успех ничего не дал – поражение от Бердыха не позволило сербу выйти из квартета. В 2012 году Типсаревич последний раз за карьеру играл на Итоговом. Фактически сделал это в статусе лаки-лузера, заметно отстав в Чемпионской гонке от изначально замыкавшего топ-8 Цонги (на 500 очков) и всех остальных участников.

На странице АТР в соцсетях поднялся настоящий шквал критики в адрес руководства ассоциации из-за неравной силы групп Джоковича и Федерера.

«Джоковичу подсунули сильнейших соперников. Они сделали всё назло Новаку и даже не скрывают этого», «Фанаты Роджера рады такой жеребьёвке, но теннис сегодня проиграл», «Хуже всего в сложившейся ситуации то, что ATP хватило совести провести опрос, какая из групп является более сложной», «У меня нет сил смотреть на этот беспредел», — негодовали любители тенниса.

С математической точки зрения Джокович и Федерер могли получить по восемь различных вариантов состава своих групп на Итоговом-2012. Вероятность каждого составляла 12,5%, что не так уж много, однако при этом не критически мало и точно не из разряда фантастики. Конечно, одна лишь условная замена Цонги на Типсаревича или Маррея на Феррера в группах сделала бы невозможными любые разговоры о предвзятости жеребьёвки к Новаку Джоковичу.

В любом случае Джокович и Федерер доказали, что именно они являлись сильнейшими участниками Итогового-2012. Новак выиграл сложную группу с результатом 3-0, отдав лишь один сет в противостоянии с Марреем. Роджер стал первым в своём квартете с балансом 2-1, уступив дель Потро. В полуфинале Джокович разобрался с Хуан-Мартином (4:6, 6:3, 6:2), а Федерер прошёл Маррея (7:6, 6:2). В матче за титул Новак дожал Роджера (7:6, 7:5) в напряжённом противостоянии.

Новак Джокович обыграл Роджера Федерера в финале Итогового-2012 Фото: Julian Finney/Getty Images

В 2012-м Джокович всего второй раз за карьеру взял Итоговый (первый был в 2008 году). Тогда мало кто мог представить, что Новак когда-то станет самым титулованным игроком в истории турнира. Казалось, что Федерер заметно пополнит свою коллекцию, которая насчитывала шесть кубков. Но Роджер после сезона-2011 больше не побеждал на Итоговом. Очень часто – из-за того, что на его пути становился именно Джокович (в том числе в финалах 2014-2015).

Вожделенный седьмой титул Новак взял лишь в 2023 году, но рекорд был бы невозможен без предшествующего усердного труда, в том числе в том самом сезоне-2012. Джокович не стал жаловаться на жеребьёвку и просто спокойно делал свою работу, поочерёдно одолевая сильнейших соперников. В этом заключается одна из главных причин величия легендарного серба.