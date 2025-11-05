Кудерметова 2-й год подряд сыграет в плей-офф Итогового! Поход за новым титулом в разгаре

Вероника в паре с Элисе Мертенс не оставила шансов Эррани и Паолини в последнем матче группового этапа.

Заключительные матчи группового этапа стартовали на женском Итоговом в среду, 5 ноября. А вместе с этим и были разыграны последние путёвки в плей-офф. В этой борьбе в том числе поучаствовала Вероника Кудерметова.

Кудерметова в Эр-Рияде играет в паре с Элисе Мертенс (№4 посева). Для девушек это не первый совместный Итоговый – в сезоне-2022 они и вовсе взяли на этом турнире титул. После этого теннисистки не выступали друг с другом пару лет, а весной 2025 года воссоединились и вновь вместе пошли к успеху.

В группе Мартины Навратиловой российско-бельгийский дуэт потерпел поражение от Се Шувэй и Елены Остапенко, но одержал победу над Эйжей Мухаммад и Деми Схурс. Что касается Жасмин Паолини и Сары Эррани, то они тоже подошли к третьему матчу с балансом 1-1 по победам и поражениям. Итальянки одолели Мухаммад и Схурс, но так же, как и Вероника с Элисе, уступили Се и Остапенко.

Кудерметова/Мертенс и Эррани/Паолини трижды играли друг с другом в этом сезоне – и два поединка из трёх остались за итальянками (финал Рима, четвертьфинал «Ролан Гаррос»). Только во втором круге Мадрида Вероника и Элисе одержали над топовыми оппонентками победу (6:1, 6:3). Это, кстати, был первый турнир россиянки и бельгийки после воссоединения. Добрались они там до финала, но уступили Анне Калинской/Соране Кырсте.

Новый поединок с итальянками Кудерметова/Мертенс начали крайне уверенно. Здорово принимала Вероника, суперопасна была Элисе у сетки, и стало ясно: брейк – лишь вопрос времени. Всё сложилось для российско-бельгийской пары уже в третьем гейме. Девушки забрали подачу Эррани, а следом подтвердили преимущество по счёту.

Ещё раз сделать брейк удалось нескольким геймами позже – и вновь на подаче Сары! При 2:4, 40:40 опытная итальянка даже подала с руки, однако ни разу не смутила этим Кудерметову, стоящую на приёме. Правда, сразу закрыть сет при счёте 5:2 россиянка и бельгийка не смогли. Удалось это сделать с пятой попытки уже через пару минут на приёме. 6:3, 39 минут, и первый сет остался за Кудерметовой/Мертенс.

За всю партию Жасмин и Сара записали на свой счёт лишь два активно выигранных розыгрыша! В то время как Вероника и Элисе набрали 15 виннеров.

Сара Эррани и Жасмин Паолини на Итоговом-2025 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

К началу второй партии Паолини/Эррани подошли более собранными и, что им свойственно в важных матчах, голодными до победы. Сделали ранний брейк, но тут же отдали свою подачу. И больше по счёту повести не смогли.

Очень слаженно действовали Кудерметова и Мертенс – диктовали темп, здорово раскладывали мяч по корту, тактически переигрывали своих соперниц. А итальянки, между прочим, сейчас с одинаковым количеством очков делят третью строчку парного рейтинга.

Сложилась опасная ситуация при 4:2, «ровно» на подаче Мертенс. Принимала Эррани, однако роковую ошибку по ходу розыгрыша допустила Паолини. Много ошибались обе итальянки, из-за чего при 2:5 подпустили Веронику и Элисе к матчболам. Но волнение стало сказываться и на российско-бельгийской паре.

К счастью, Кудерметова на своей подаче не задрожала, довела дело до конца и вывела свою пару с Мертенс в полуфинал! Итоговый счёт встречи – 6:3, 6:3. На корте девушки провели 1 час 20 минут.

Эта победа позволила Кудерметовой и Мертенс вновь вместе выйти в полуфинал Итогового! Вероника сделала это второй год подряд – в прошлом сезоне из группы россиянка прорвалась в паре с Чань Хаочин. Элисе тоже в том году участвовала в турнире, но в дуэте с Се Шувэй не смогла забронировать себе место в плей-офф.

Путёвку в финал Кудерметова и Мертенс разыграют с Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд, которые досрочно вышли в плей-офф с первого места в группе Лизель Хубер.

За развязкой Итогового турнира следите на «Чемпионате»!