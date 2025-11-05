Зачем Соболенко играть против мужчины? Новая «Битва полов» пройдёт по своим правилам

В Дубае (ОАЭ) перед самым Новым годом, а точнее, 28 декабря состоится выставочный матч между четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга WTA белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и финалистом Уимблдона-2022 в мужском одиночном разряде австралийским теннисистом Ником Кирьосом.

Идея о проведении «Битвы полов» возникла у спортсменов ещё в июле текущего года. О планировании матча Кирьос рассказал в одном из эфиров Talk Sport. «Я немного нервничаю по этому поводу, потому что она сейчас в абсолютном прайме. Но я уверен в том, что её обыграю», — заявил тогда Ник. На что Арина ответила: «Думаю, это классная идея, будет зрелищно и весело, особенно против такого игрока, как Ник. Он в каком-то интервью сказал, что реально считает, что я выиграю (улыбается). Ну я точно постараюсь надрать ему задницу!»

История «Битвы полов» берёт начало ещё в 1973 году с матча 29-летней Билли Джин Кинг и 55-летнего Бобби Риггса на хьюстонском стадионе «Астродом». Риггс в своё время наполнял прессу заявлениями о том, что даже мужчины его возраста играют гораздо лучше любых женщин-профессионалов и достойны получать призовые больше них. Чтобы доказать правоту, он вызвал на «дуэль» ведущую чемпионку того времени — Кинг.

Бобби Риггс Фото: Hudson/Getty Images

Американка долго не отвечала на выпады Бобби, поэтому тот переключился на 31-летнюю австралийку Маргарет Корт, которая на тот момент была первой ракеткой и многократной победительницей турниров серии «Большого шлема», в том числе обладательницей сезонного «Большого шлема» в 1970 году. Свой матч она проиграла за 57 минут с разгромным счётом 2:6, 1:6.

Осознав всю серьёзность ситуации, Билли Джин Кинг наконец приняла вызов Риггса с намерением восстановить репутацию женского тенниса. «Это не просто теннисный матч, это вопрос социальных изменений, это социальная справедливость, это всё, ради чего мы работаем», — сказала она.

Как только стало известно о проведении подобной встречи, каждый шаг обоих теннисистов широко освещался в прессе. Они давали бесчисленное количество интервью, камеры следовали за ними по пятам и снимали тренировки.

Внимание к игре, которая вошла в историю как «Битва полов», оказалось повышенным по многим причинам. Во-первых, по тем временам победитель получал огромные призовые — $ 100 тыс. Во-вторых, встреча проходила в «мужском» формате — до трёх выигранных сетов. В-третьих, Кинг и Риггс придерживались противоположных точек зрения. Риггс утверждал, что нельзя даже сравнивать мужской и женский теннис, а Кинг заявляла, что в случае её поражения развитие женского тенниса будет отброшено на 50 лет назад. Таким образом, Билли Джин понимала: на кону стоит будущее женского тенниса и спорта в целом. Более 30 тысяч болельщиков наблюдали за матчем воочию (рекордная посещаемость для тенниса в США и по сей день), но ещё больше впечатляет телеаудитория — 90 млн!

Билли Джин Кинг Фото: Central Press/Hulton Archive/Getty Images

Кинг победила довольно убедительно — 6:4, 6:3, 6:3. После поединка многие говорили, что Риггс был далёк от своей лучшей формы. «Она была слишком хороша, слишком быстра. Я знаю, что сказал много такого, что она сегодня заставила меня проглотить. Видимо, теперь я величайший слабак всех времён. Но мне придётся это принять», – сокрушался он.

«Я думала, что если не выиграю этот матч, то мы откатимся на 50 лет назад. Это разрушит женский тур и повлияет на самооценку всех женщин. Победа над 55-летним парнем не вызывала у меня трепета. Самым волнительным было познакомить множество новых людей с теннисом», — вспоминала американская теннисистка.

Тем не менее комментарии были забыты, а результат остался в истории. Буквально сразу же влияние этого матча начало сказываться: при активном участии Билли Джин в 1973-м была создана Женская теннисная ассоциация — WTA, которая помогла продолжить борьбу за равные права, обеспечила талантливых теннисисток местом для тренировок и возможностью зарабатывать спортом на жизнь. В том же году американка пригрозила бойкотировать Открытый чемпионат США, если победительница в женском одиночном разряде не получит такие же призовые, как чемпион в мужском. Ведь годом ранее она выиграла US Open и заработала за победу $ 10 тыс., а победитель среди мужчин получил $ 25 тыс.

Требования Кинг удовлетворили. Открытый чемпионат США 1973 года стал первым турниром серии «Большого шлема», на котором мужчины и женщины получили равные призовые. На то, чтобы примеру американских организаторов последовали остальные, ушло 34 года. В 2007-м Уимблдон стал последним турниром «большой четвёрки», который начал платить мужчинам и женщинам одинаково.

Кроме того, в 1973-м вместе с бывшим мужем Ларри Кингом Билли Джин организовала лигу World Team Tennis, а год спустя учредила фонд развития женского спорта. Теннисистка по сей день считает, что матч с Риггсом стал ключевым моментом в борьбе за равенство и женский спорт.

В разное время участниками подобных выставочных поединков становились Джимми Коннорс и Мартина Навратилова, Карстен Браш и сёстры Уильямс, Мария-Елена Камерин и Филиппо Воландри, Новак Джокович и Ли На.

В 2025 году пришла очередь Арины Соболенко и Ника Кирьоса. В текущем сезоне Соболенко взяла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). А вот Кирьос полноценно не играет практически два года из-за травм, а в этом году провёл всего пять матчей.

Вот так австралийский теннисист высказался перед предстоящей встречей: «Когда первая ракетка мира бросает тебе вызов, ты отвечаешь на него. Я испытываю огромное уважение к Арине, она настоящая чемпионка. Но я никогда не отступал перед вызовом. Я здесь не только для того, чтобы играть. Я здесь, чтобы развлекать. Это то, ради чего я живу. Дубай, готовься к шоу, потому что я задам жару на Coca-Cola Arena!» — приводит слова Ника The Independent.

В комментарии тому же изданию Арина заявила, что рада быть частью матча с большой историей: «Я испытываю огромное уважение к Билли Джин Кинг и к тому, что она сделала для женского тенниса. Горжусь тем, что представлю женский теннис и стану частью современной интерпретации культового матча «Битва полов». Дубай — мой дом, и я знаю, что этот город любит масштабные и зрелищные мероприятия. Я очень уважаю Ника и его талант, но не сомневайтесь: я готова показать свою лучшую игру».

Соболенко также высказалась об ожидаемом исходе матча. Ранее Кирьос отметил, что победит 6:2. «Есть такая инсайдерская информация, что он очень боится и где-то там у себя в Австралии сейчас тренируется. Это хорошо, что он боится, это уже не 6:2. Я думаю, что будет 6:4 в мою пользу», — заявила первая ракетка планеты в интервью First&Red.

Эксперты в мире тенниса по-разному восприняли это событие. Экс третья ракетка мира Надежда Петрова отметила, что Соболенко будет довольно сложно переиграть Кирьоса: «Вращение у мужчин гораздо сильнее, чем у женщин. Мы часто видим цифры в духе «Анисимова на US Open била бэкхенд быстрее всех мужчин, Соболенко – форхенд». Но они создают ложное впечатление. Из-за сильного вращения мяч после отскока раскручивается, он тяжёлый, неудобный. К тому же женщины не любят играть, когда мяч выше плеча. Это неудобно, это физически тяжело. И очень кручёный удар даже с меньшей скоростью получается более разрушительным – скорее всего, в ответ на него женщина просто вернёт, а потом уже мужчина забьёт.

Арина сейчас уверена в себе, а у Кирьоса может не быть наигранности, уверенности в себе. Может появиться волнение, что он играет против девушки и должен не упасть в грязь лицом.

Однако его первую подачу Соболенко будет очень сложно принять. Мы с такими скоростями в женском теннисе не встречаемся. У Ника ещё великолепный удар справа, и, если он начнёт этим ударом гонять Арину по углам, она не сможет перекрыть весь корт. Кирьос ещё высокий, поэтому от него мяч летит с отскоком, с которым мы не сталкиваемся. Хотя девушки, которые играют микст, умеют его обрабатывать.

Но даже если взять мужчину ростом 180 см или даже ниже – между его ударами и Соболенко будет колоссальная разница. И по силе, и по скорости вращения, потому что он физически сильнее и может быстрее разогнать ракетку».

Тем не менее у белорусской спортсменки появятся преимущества. По информации The Independent, размер стороны корта, на которой станет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%. Также у теннисистов окажется по одной подаче (без второй). Первые два сета матча пройдут в традиционном формате до шести геймов. Если дело дойдёт до третьей партии, будет сыгран тай-брейк до 10 победных очков вместо полноценного сета.

А теннисный инсайдер Джордж Карми заявил, что в матче Ника и Арины нет никакого смысла: «Это, должно быть, худшая новость о теннисе за весь год. Что это? Я знал, что пару месяцев назад ходили слухи об этом, но я искренне не думал, что это станет реальностью. Борьба Ника Кирьоса за сохранение значимости на данный момент выглядит до боли нелепой. Меня вполне устраивает идея весёлой показательной «Битвы полов», однако всё это теряет смысл, когда вы выбираете Ника Кирьоса в качестве представителя мужского пола. Этот человек агрессивно высказывался против равной оплаты труда. Велика вероятность того, что он не будет относиться к матчу как к показательному выступлению. Ник выйдет на корт и попытается заявить, что мужчинам и женщинам не следует платить одинаково. Этот поединок нанесёт непоправимый ущерб», — сказал он.

Матч теннисистов состоится 28 декабря 2025 года в Дубае (ОАЭ) на стадионе Coca-Cola Arena.