Русская американка Анисимова добила Швёнтек! Аманда — впервые в полуфинале Итогового

А Екатерина Александрова вышла на замену и проиграла Рыбакиной. У Елены уже девять побед подряд.

В среду, 5 ноября, на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде состоялись матчи 3-го тура в группе Серены Уильямс. У первой встречи игрового дня, в которой должны были выступить победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина и чемпионка Australian Open — 2025 Мэдисон Киз, не было турнирного значения. Киз, имевшая седьмой номер посева, во 2-м туре проиграла Аманде Анисимовой (6:4, 3:6, 2:6) и лишилась шансов подняться с последнего места в группе. А Рыбакина, шестая сеяная, одержала яркую победу над Игой Швёнтек (3:6, 6:1, 6:0) и досрочно вышла в полуфинал, причём с первого места.

Однако Киз снялась с матча из-за вируса, и в дело пришлось вступать резервисткам. Мирра Андреева, первая запасная, отказалась выступать, поскольку «не была готова играть сегодня», как сказано в сообщении пресс-службы WTA. И потому возможность выйти на корт получила другая россиянка Екатерина Александрова. В личных встречах у Рыбакиной и Александровой счёт был 3-2 в пользу Екатерины, однако финал Нинбо в этом году закончился волевой победой Елены — 3:6, 6:0, 6:2.

Турнирного значения матч не имел, но из этого не следует, что теннисисткам не за что было сражаться. 200 рейтинговых очков и $ 355 тыс. призовых — именно столько дают за победу на групповом этапе. Рыбакина играла с тейпом на правом плече, так что напрягаться ей точно смысла не было — в полуфинал-то она уже вышла.

Первый сет проходил с преимуществом Александровой, которая играла активнее, чаще собирала виннерсы (в основном эйсами — шесть за партию) и, в отличие от соперницы, долгое время обходилась без брейк-пойнтов на своей подаче. А в конце сета Елена, которая до этого отыграла все три брейк-пойнта, как-то незаметно перехватила инициативу у Екатерины. Россиянка подавала при 4:4, однако смогла взять лишь одно очко, и казахстанская теннисистка добилась брейка, после чего под ноль подала на партию — 6:4 за 35 минут.

Екатерина Александрова Фото: Matthew Stockman/Getty Images for WTA

Во втором сете ход игры контролировала уже Рыбакина. На своей подаче она вообще ничего не позволяла Александровой — та брала на приёме не более одного очка за гейм. Однако в концовке интрига вроде бы возродилась. Елена вела 5:2 с двумя брейками, но не смогла подать на матч. Вторую возможность закончить встречу казахстанская теннисистка имела при 5:4. Тут тоже не обошлось без проблем для Рыбакиной, которая вдруг допустила две двойные ошибки подряд, хотя до этого ни одной не было. Однако Елена отыграла оба брейк-пойнта и реализовала второй матчбол — 6:4, 6:4 за 1 час 14 минут.

«Конечно, я хочу победить в каждом матче, в котором играю. Каждый такой выигрыш придаёт уверенности. Я довольна тем, что последние встречи складываются отлично. Надеюсь, так будет и дальше», — сказала победительница в интервью на корте.

Рыбакина одержала уже девятую победу подряд. В Нинбо она завоевала титул, а в Токио снялась после победы в четвертьфинале, обеспечив себе место на Итоговом. В этом сезоне Елена выиграла уже 54 матча, и впереди только Ига Швёнтек и Арина Соболенко. Казахстанская теннисистка в 29-й раз в карьере одолела представительницу топ-10.

Елена Рыбакина Фото: Matthew Stockman/Getty Images for WTA

А в матче шестикратной чемпионки мэйджоров Иги Швёнтек (2) и двукратной финалистки ТБШ Аманды Анисимовой (4) расклад был предельно прост: победительница выходит в полуфинал со второго места, проигравшая заканчивает борьбу на турнире. В финале Уимблдона Швёнтек нанесла Анисимовой крайне болезненное поражение — 6:0, 6:0. Однако в 1/4 финала US Open Аманда поквиталась с Игой — 6:4, 6:3. В этот раз американка русского происхождения одержала волевую победу.

В первом сете Швёнтек подавала стабильнее Анисимовой. Как ни удивительно, американка при этом ближе была к брейку. Аманда уже в первом гейме вышла на брейк-пойнт, но упустила его; в девятом гейме ситуация повторилась. Однако Ига отвела все эти угрозы.

Особенно опасной для неё ситуация была в 11-м гейме, когда пришлось отыгрывать двойной брейк-пойнт, то есть скрытые сетболы. Однако партия закончилась тай-брейком, на котором полька оказалась сильнее соперницы. Сделав второй мини-брейк, Швёнтек вышла на сетболы — 6:2. И со второй попытки закрыла сет — 7:6 (7:3) за 1 час 5 минут. Выиграв партию, Ига пожаловалась судье на вышке на кого-то из из зрителей: «Он явно пьян, можете его выгнать? Он мешает игре».

Ига Швёнтек Фото: Matthew Stockman/Getty Images for WTA

Во втором сете всё перевернулось: брейк-пойнты поначалу были только у Швёнтек, а партию в итоге выиграла Анисимова. Полька в третьем гейме не использовала ни одного из трёх шансов на брейк, а других возможностей американка ей не предоставила. А в 10-м гейме настойчивость Аманды на приёме принесла свои плоды. После двух «ровно» она использовала первый же сетбол на приёме и перевела игру в решающую партию — 6:4 за 54 минуты.

Начало третьего сета сложилось наилучшим образом для Анисимовой. На своей подаче американка была почти безупречна, а на приёме имела массу возможностей сделать брейк. И если во втором гейме Швёнтек отыграла все три брейк-пойнта, то в четвёртом едва не ушла с 0:40, но в ключевой момент допустила двойную ошибку, и Аманда обеспечила себе решающее преимущество — 3:1.

Анисимова подтвердила брейк, однако в седьмом гейме рисковала потерять перевес, но Швёнтек не реализовала брейк-пойнт. А в восьмом гейме американка вышла на матчбол на приёме и сразу же использовала его благодаря приёму навылет — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 за 2 часа 37 минут.

Анисимова одержала 18-ю в карьере победу над топ-10. Аманда с первой попытки вышла в полуфинал Итогового — ранее она не играла на этом турнире.

Таким образом, из группы Серены Уильямс вышли Рыбакина и Анисимова. Елена в полуфинале сыграет с теннисисткой, которая займёт второе место в группе Штеффи Граф, а Аманда сразится с победительницей этого квартета.

3-й тур в группе Штеффи Граф состоится в четверг, 6 ноября. Полуфиналы пройдут в пятницу, 7 ноября, а финал запланирован на субботу, 8 ноября. За всеми событиями Итогового чемпионата WTA следите на «Чемпионате».