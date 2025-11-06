В четверг определятся квартеты на турнире с участием восьмёрки сильнейших мужчин. Теннисисты узнают соперников. Подробности — в трансляции.

Жеребьёвка Итогового чемпионата ATP! Кто попадёт в группы к Синнеру и Алькарасу? LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье, 9 ноября, в Турине стартует 56-й по счёту Итоговый чемпионат ATP. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как распределится восьмёрка сильнейших теннисистов по двум квартетам. Лидеры Карлос Алькарас (первый номер посева) и Янник Синнер (2) возглавили свои группы. Из второй корзины кому-то из них достанется Александр Зверев (3) или Новак Джокович (4), из третьей – Бен Шелтон (5) или Тейлор Фриц (6), а из четвёртой – Алекс де Минор (7) или Феликс Оже-Альяссим (8). Последнего может заменить Лоренцо Музетти, если выиграет титул в Афинах.