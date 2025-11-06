«Быть №1 — здорово, но одиноко». Джокович — о цене рекордов, лучших матчах и вечной гонке

Новак Джокович — один из самых выдающихся игроков не только в истории тенниса, но и во всём спорте. Знаменитый серб в течение 428 недель занимал первое место в рейтинге ATP, бесчисленное количество раз переписывал свои достижения и извлёк из этого множество уроков – как теннисных, так и жизненных.

По ходу турнира в Афинах пресс-служба ATP пообщалась с Джоковичем, чтобы узнать больше о его мышлении, лучшем матче, который он когда-либо проводил, и о том, каково это — быть на вершине спорта.

— Какой цитатой вы руководствуетесь в своей жизни?

— Одна из моих любимых: «К успеху ведёт не лифт, а лестница».

— Какой лучший подарок вы когда-либо получали?

— Это была картина, на которой изображены я и члены моей семьи, написанная вручную.

— Какой совет вы бы дали всем детям о том, как осуществить свою мечту?

— Прежде всего важно верить в свои мечты и надежды, не позволять никому отнять их у вас. Я думаю, что у детей очень хорошо развито воображение и они просто представляют себя достигшими успеха — будь то спорт или любая другая сфера жизни. Поэтому мы просто должны позволить им летать на крыльях, а не подрезать их. Разрешите им быть такими, какие они есть.

— Какой самый главный урок вы извлекли, когда стали отцом?

— Самый главный урок отцовства — это быть рядом, а не заниматься чем-то посторонним, когда ты с детьми. Они требуют от тебя полного внимания, что бы ты ни делал, играешь ли ты с ними или занимаешься чем-то ещё. Ты всегда должен быть в этом моменте. Я думаю, что именно этому дети учат нас больше всего: быть снисходительными, двигаться дальше и быть настоящими.

— Какое ваше любимое блюдо?

— Они разные. Я люблю сладкое, поэтому выбрал бы что-то из этого.

— Какой самый лучший матч, который вы когда-либо проводили?

— Лучшим матчем, в котором я когда-либо участвовал, был финал Открытого чемпионата Австралии – 2012 с Рафаэлем Надалем. Это самый длинный финал «Большого шлема» в истории. И ещё финал Уимблдона 2019 года с Роджером Федерером. Но лучшим поединком, который я когда-либо проводил, был, наверное, финал Australian Open с Надалем в 2019 году. Я взял три сета подряд. Уровень тенниса был действительно высоким.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль на Australian Open — 2019 Фото: Julian Finney/Getty Images

— Вы провели на позиции №1 больше недель, чем кто-либо другой. Каково это — быть на вершине?

— Это здорово, но в то же время немного одиноко. Ты чувствуешь себя затравленным, так что это меняет восприятие и подход. Очевидно, это высшее достижение. Быть №1 в любом виде спорта, в любой профессии — это наивысшая точка. Это то, о чём я мечтал, когда был ребёнком: выиграть Уимблдон и стать № 1 в мире.

Когда вы достигаете этого, вы понимаете, что есть другое измерение и подход к тому, чтобы оставаться там. Внезапно вам приходится отстаивать свою позицию, а не добиваться её. Это, безусловно, прекрасное чувство. Но в то же время вы хотите остаться там, поэтому временами чувствуете себя немного защищающимся, ведь должны сохранить своё место.

На самом деле всё дело в менталитете, в том, как ты подходишь к этому. Я думаю, важно всегда чувствовать, что ты должен творить, продолжать идти вперёд и побеждать. Ты принадлежишь к той же группе людей, которые стремятся к чему-то: титулу или должности. Потому что, как только вы начинаете думать: «О, я — №1, все хотят отобрать у меня это место», вы создаёте ненужный стресс и давите на себя.

— Что стало главным ключом к вашему успеху?

— Только преданность делу. Страсть и самоотдача, любовь к спорту, Они заставляют вас быть преданными тому, чем вы занимаетесь.

— Кто самый недооценённый игрок, с которым вы когда-либо встречались?

— Стэн Вавринка, я думаю. Его очень недооценивают, если учитывать, что он трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема». Мне кажется, люди очень часто забывают о нём и о том, чего он достиг. Он добился большего успеха, чем 90% игроков за всю историю тенниса. Так что я бы, наверное, выбрал его.

— Если бы вы могли тренировать молодого Новака, что бы вы посоветовали самому себе более молодому?

— Я бы посоветовал ему играть в долгую игру, быть терпеливым и доверять всему, что происходит. А ещё стараться получать удовольствие от процесса. Балансируйте между профессиональной и личной жизнью. Да, будьте целеустремлёнными, работайте усердно — это обязательно. Но не теряйте себя в этом. Не тратьте впустую молодые годы. Это значит, что вы должны жить полной жизнью, потому что время не повернуть вспять.

— Если бы вы могли перенять себе любой удар от какого-то игрока, что бы это было?

— Это могла бы быть подача одного из круто падающих теннисистов, будь то Карлович, Иснер или Опелка. Я согласен на подачу любого игрока ростом 6 футов 10 дюймов или больше.

— Если бы вы могли принять участие в каком-нибудь матче, который не был вашим, какой бы вы выбрали?

— Вероятно, это был бы один из самых эпичных матчей Борга и Макинроя, который я с удовольствием посмотрел бы на трибунах. Или я бы хотел, чтобы у меня была возможность поиграть деревянной ракеткой, посоревноваться, увидеть разницу. Мне пришлось бы приложить немало усилий. Но мне нравится история тенниса. Удивительно наблюдать, как развивалась наша игра с точки зрения технологий и всего остального в последние 50 лет. Мне бы очень хотелось стать свидетелем той эпохи.

— Раньше вы соперничали с Федерером и Надалем, а сейчас пришла очередь сражаться с Алькарасом и Синнером. С чем бы вы сравнили своё соперничество с ними?

— Они очень разные. Я провёл бо́льшую часть своей карьеры с двумя моими главными соперниками: Надалем и Федерером. Конечно, Карлос и Янник тоже мои соперники на данный момент, однако они такие молодые. У меня с ними разница в 15 лет, так что наше соперничество длится не так долго. А с другими парнями у меня 20-летняя история. Так что на самом деле это несопоставимо.

Конечно, здорово, что в нашем спорте появилось новое серьёзное противостояние между Синнером и Алькарасом. За последние 18 месяцев они провели несколько невероятных матчей и, надеюсь, смогут продолжать в том же духе. Это то, что нужно теннису.

— Каким словом вы бы охарактеризовали Новака как теннисиста?

— Я воспользуюсь описанием, которое дал мне Ник Кирьос: «дотошный».

— Если бы вы могли изменить результат одного своего матча, что бы это было?

— Ничего. Потому что всё происходит по определённой причине.