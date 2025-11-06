Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру

В четверг, 6 ноября, в Турине (Италия) прошла жеребьёвка Итогового чемпионата ATP. Окончательный состав участников до сих пор неизвестен: семеро теннисистов уже отобрались на турнир: кто-то чуть раньше, кто-то — чуть позже, — а за восьмую строчку продолжается заочное сражение между Феликсом Оже-Альяссимом и Лоренцо Музетти. Чтобы выбить Оже-Альяссима из топ-8, Музетти необходимо и достаточно завоевать титул в Афинах.

В этом сезоне сенсационных чемпионов турниров «Большого шлема» не было: как и год назад, все титулы поровну разделили между собой Карлос Алькарас и Янник Синнер. Поэтому не пришлось применять правило, в соответствии с которым восьмая путёвка достаётся победителю мэйджора, занявшему в Чемпионской гонке какое-либо из мест с девятого по 20-е. На нынешнем Итоговом номера посева с первого по седьмой получили Карлос Алькарас (Испания), Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Новак Джокович (Сербия), Бен Шелтон, Тейлор Фриц (оба — США) и Алекс де Минор (Австралия), ну а восьмой участник определится чуть позже (см. выше).

Регламент турнира остался прежним. Все участники разбиты на две группы по четыре игрока в каждой. По двое лучших теннисистов из каждой группы выйдут в 1/2 финала, а победители этих матчей сразятся в финале. Максимум на турнире можно заработать 1500 очков: по 200 очков за каждую победу в группе, 400 — за победу в полуфинале, 500 — в финале.

Синнеру, чтобы опередить Алькараса по итогам сезона, необходимо не только брать титул, но и надеяться на провал соперника. За третью строчку, по всей видимости, поборются Зверев и Джокович, а на пятое место претендуют сразу четверо.

Призовой фонд Итогового в этом году составил рекордные $ 15,5 млн. Если чемпион выиграет все пять встреч, то заработает $ 5 млн 71 тыс. И это будет рекорд — в настоящее время лучший результат на отдельно взятом турнире принадлежит Карлосу Алькарасу и Арине Соболенко, которые за одиночные титулы на US Open — 2025 заработали по $ 5 млн.

Перед жеребьёвкой теннисистов в соответствии с их положением в рейтинге распределили по корзинам. Представители одной корзины не могли попасть в одну группу. Первую корзину составили Алькарас и Синнер, вторую — Зверев и Джокович, третью — Шелтон и Фриц, четвёртую — де Минор и Оже-Альяссим/Музетти.

Синнер, действующий чемпион Итогового, на крытом харде не проигрывает уже два года, а Алькарас, напротив, не очень уверенно чувствует себя в таких условиях. На «Мастерсе» в Париже, к примеру, Карлос уступил в первом же матче. Поэтому остальные теннисисты наверняка хотели избежать встречи с Янником в группе. Вот какие результаты преподнесла жеребьёвка:

группа Джимми Коннорса — Алькарас, Джокович, Фриц, де Минор;

группа Бьорна Борга — Синнер, Зверев, Шелтон, Оже-Альяссим/Музетти.

Джокович, семикратный чемпион Итогового, избежал ранней встречи с Синнером и из первой корзины получил Алькараса. В личных встречах у них 5-4 в пользу серба. Звереву, двукратному победителю турнира, повезло меньше. Александр получил в соперники Янника. В очном противостоянии у них вроде бы примерное равенство — 5-4 в пользу итальянца. Однако в последнее время наблюдается доминирование Синнера, который выиграл последние четыре матча со Зверевым.

А вот Фрицу откровенно не повезло. Из второй корзины он получил не Зверева, а Джоковича, с которым у него 0-11 в личных встречах. То, что Тейлор попал в группу к Алькарасу, а не к Синнеру, может служить разве что слабым утешением. Ну и Шелтону будет непросто: с Синнером у него 1-7 в очных матчах, со Зверевым — 0-4.

Итоговый турнир пройдёт с 9 по 16 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».