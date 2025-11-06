Соболенко и Пегула — полуфиналистки Итогового! Обе разобрались с соперницами в двух сетах

Заключительные встречи перед стартом плей-офф состоялись на женском Итоговом в четверг, 6 ноября! И если в группе Серены Уильямс одна из полуфиналисток определилась досрочно, то в команде имени Штеффи Граф ничего не было решено до последнего поединка.

Но сначала – о парницах. Первыми из группы Лизель Хубер в плей-офф вышли вторые сеяные Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд. А вот Габриэле Дабровски/Эрин Рутлифф (№3 посева) и Тиме Бабош/Луизе Стефани (№7) ещё предстояло разыграть оставшуюся путёвку в третьем матче.

Дважды в этом году пересекались на корте девушки – и оба раза победа оставалась за Дабровски и Рутлифф (полуфинал Штутгарта, четвертьфинал US Open). Впрочем, и сегодня Бабош/Стефани сложно было назвать претендентками на победу. И до середины второго сета после упущенной первой партии (2:6) они лидерами не считались. Но одна проигранная подача Габриэлы в шестом гейме – и Тимя с Луизой заметно приободрились.

В итоге второй сет Бабош со Стефани забрали (7:5), а ещё крайне уверенно разобрались с высоко сеянными соперницами на решающем тай-брейке (10:5). Такой камбэк позволил Луизе, впервые выступающей на Итоговом, выйти в дебютный полуфинал. А Тимя отобралась на этот турнир впервые с 2019 года – тогда она уже бывала в плей-офф. Даже в паре с Кристиной Младенович завоевала титул.

В полуфинале Бабош/Стефани сыграют с Се Шувэй и Еленой Остапенко, которые выбрались из группы Мартины Навратиловой с лидирующей позиции.

Ничего не было определено и в одиночке. По итогам двух матчей в группе Штеффи Граф за путёвки в полуфинал сражались Джессика Пегула, Арина Соболенко и Кори Гауфф. Только Жасмин Паолини утратила все шансы на выход в плей-офф, однако и она могла повлиять на расклады своих соперниц.

Всё дело в том, что Жасмин (№8 посева) в последнем для себя поединке сыграла с Джессикой Пегулой (№5). Американка уверенно вела в их противостоянии (5-1), но на этот раз выступала под особым давлением. Частично обеспечить себе прорыв в плей-офф Пегула могла при победе в двух или трёх сетах над Паолини или поражении от итальянки в трёх партиях. Но многое зависело в этой истории и от Арины Соболенко.

Однако о белоруске позже. Пока – о Джессике и усилиях, которые она приложила к тому, чтобы зацепиться за выход в 1/2 финала. В прошлых двух поединках в Эр-Рияде американка одержала победу над Кори Гауфф (6:3, 6:7, 6:2), но в борьбе уступила Соболенко (4:6, 6:2, 3:6).

В решающем матче Пегула сделала всё, что было в её силах. Даже провела такой редкий для себя двухсетовый поединок, чему сама удивилась после игры.

Выглядели Джессика и Жасмин в этом матче совсем по-разному. Американка давила, классно раскладывала мяч по корту, была точна и мощна. Итальянка же явно чувствовала себя уставшей: вероятно, накопилось под самый конец сезона. Старалась Паолини много бегать сама и гонять Пегулу по площадке, однако Джессика по мысли была на несколько шагов впереди. И это стало её главным преимуществом.

В сумме девушки провели на корте 1 час 5 минут – в последний раз Пегула сыграла подобный быстрый матч аж в сентябре на старте турнира в Пекине. Со счётом 6:2, 6:3 Джессика одолела Жасмин Паолини и сохранила для себя крайне высокие шансы на выход в плей-офф. Всё должно было решиться дальше в поединке Арины Соболенко и Кори Гауфф.

Соболенко прошлые два матча прошла успешно: не оставила шансов Паолини и переиграла Пегулу. У неё было больше всех возможностей для выхода в полуфинал, но она не смогла оформить его досрочно, как, например, Елена Рыбакина в группе Серены Уильямс.

Соперницей белоруски (№1) в заключительном отборочном матче стала Кори Гауфф (№3). Американка в их истории противостояния вела с незначительным преимуществом (6-5). В этом сезоне оба поединка состоялись в финалах: в Мадриде победа осталась за Ариной, а на «Ролан Гаррос» успешнее оказалась Кори.

Старт 12-го матча в этом противостоянии начался непросто для первой ракетки мира. Слишком много непростительных ошибок допускала Соболенко на старте встречи, а Гауфф, напротив, была терпелива и уверена в себе. Хоть и не всегда. Уже в четвёртом, суперэффектном гейме Кори позволила Арине сделать обратный брейк. Затем снова взяла подачу белоруски. И вновь дала той шанс сравнять счёт – только на этот раз в момент, когда сама американка должна была при 5:4 по геймам подавать на сет.

Упорнейшая получилась партия, а её исход вполне справедливо решился на тай-брейке – и был он похож на всё, что происходило в сете до этого. Кори вела 4:2, но после этого ничего не смогла сделать с несколькими подачами Арины, а при 4:5 и вовсе сама допустила первую двойную в матче! Победительницей из этой напряжённой ситуации вышла Соболенко – 7:6 (7:5).

Такая упорная борьба на старте матча выжала из Гауфф все силы и концентрацию. Второй сет Кори начала растерянно, дважды позволила Соболенко сделать брейк и за 10 минут повести со счётом 3:0. Американка смогла взять первый гейм только после этого, когда уступала 0:4. Следом даже поднажала, сделала брейк, однако вернуть себе прежнюю стабильность не смогла. Очередные двойные ошибки Гауфф подарили Соболенко возможность подать на матч при счёте 5:2. И Арина этим шансом воспользовалась.

Всё завершилось в пользу белоруски за 1 час 28 минут и с итоговым счётом 7:6, 6:2. Соболенко одержала 62-ю победу в сезоне и разделила по этому показателю первую строчку с Игой Швёнтек. А ещё позволила себе и Джессике Пегуле выйти в плей-офф.

Арина, ни разу не побеждавшая на Итоговом, закончит групповой этап на первой строчке. В полуфинале она сразится с Амандой Анисимовой. А Джессика дальше встретится с Еленой Рыбакиной.

За развязкой женского турнира в Эр-Рияде следите на «Чемпионате»!