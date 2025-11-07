«Тренер Федерера привил любовь к шахматам». Интервью со звёздным юниором Саввой Рыбкиным

16-летний Савва Рыбкин – один из самых видных российских юниоров прямо сейчас. На протяжении нескольких лет он тренировался в академии Ивана Любичича, который в своё время был наставником Роджера Федерера; играл европейские турниры и, наконец, в сезоне-2025 совершил мощный рывок и в рейтинге ITF ворвался в топ-30.

В конце октября Савва выиграл юниорский «Мастерс» в Монте-Карло, после чего дал интервью «Чемпионату». Получился любопытный и добрый разговор о прорыве, выступлении на «Шлемах», стремлении быть похожим на Федерера и мечте сыграть шахматную партию с теннисной легендой.

Президент Федерации тенниса Монако Мелани-Антуанетта де Масси и Савва Рыбкин Фото: Tennis Europe Junior Tour

— Поделись впечатлениями от турнира в Монте-Карло. Как ты туда попал, как всё проходило?

— Это особенный турнир, «Мастерс», в котором участвуют только восемь сильнейших игроков сезона: шесть из них проходят по рейтингу, а двое получают свободные карты [уайлд-кард]. Мне посчастливилось получить одну из них. Приглашение поступило от организаторов – Tennis Europe – в Федерацию тенниса России. Мы приняли его как честь, ведь это один из самых престижных юниорских турниров. К тому же он проходил в Монте-Карло. Формат — групповой: восемь участников делятся на две группы по четыре человека, каждый играет с каждым. А победители этих групп уже встречаются в финале.

Я выиграл все три своих матча. В финале играл со Стэном Путом из Нидерландов. И встреча получилась очень достойной. Сейчас я сосредоточен на международной серии ITF, поэтому европейских игроков вижу редко, но Стэн — очень сильный соперник. Я уверен, в будущем мы будем встречаться чаще.

— Этот турнир можно назвать крупнейшим, на котором ты играл?

— «Мастерс» в Монте-Карло – очень престижный и важный турнир. Но, наверное, в теннисном мире самые большие и значимые соревнования — это «Большие шлемы». Мне уже посчастливилось поучаствовать в трёх из четырёх существующих. И, наверное, самым важным для меня в прошлом сезоне стал «Ролан Гаррос», где я показал наиболее уверенный результат. Поэтому именно этот опыт я считаю для себя главным.

— А какой «Шлем» больше всего понравился в плане организации?

— Все «Шлемы» по-своему особенные. Однако больше всего мне понравился всё же «Ролан Гаррос» – атмосфера, стадионы, структура – всё на невероятно высоком уровне. Плюс это грунтовый турнир – моё любимое покрытие. И также сам Париж оставил очень приятные впечатления. Это особенный вайб, болельщики и классная энергия.

— Ты, получается, не был только в Австралии? Туда не удалось попасть по рейтингу?

— Да, в начале сезона мой рейтинг не позволял мне туда попасть, даже в квалификацию. Прорыв случился чуть позже, где-то в феврале, и я начал выступать на «Шлемах». Сейчас закрепился в рейтинге и принял решение, что в следующем году 100% выступлю на Australian Open. Поэтому сейчас усердно готовлюсь к этому турниру.

— А в какой конкретный момент, на каком турнире случился этот прорыв?

— В феврале я сыграл турнир ITF J500. Тогда это был мой первый турнир такой категории, и я смог сразу выйти в финал. Сразу же поехал в Таиланд и классно отыграл серию из двух турниров. За счёт них смог повысить свой рейтинг и закрепиться в топ-50.

— Как думаешь, что именно помогло тебе совершить этот прорыв?

— Старался себя мотивировать: очень хотел попасть на «Ролан Гаррос», потому что тогда было ещё под вопросом, смогу ли я туда попасть. Однако мне очень хотелось, поэтому выкладывался на все 100%, и эта серия была очень важной для меня. Я показал всё, что мог, и тем самым набрал хорошие очки.

— Как ты можешь описать этот сезон? Какие плюсы и минусы можешь по итогам года выделить?

— Этот сезон стал для меня переломным. Я вышел на новый уровень, укрепился в ITF Juniors и дебютировал на турнирах «Большого шлема». За год сыграл три таких турнира. Начинал с позиций, которые даже не позволяли туда попасть. Считаю это большим успехом. Были взлёты и сложные периоды, но я очень доволен тем, как справился с ними.

Из плюсов: я понял, что неважно, с каких позиций ты начинаешь сезон – при правильной работе и вере в себя можно вырасти и в уровне, и в классе игры, заявить о себе по-новому. Этот год показал, что при желании и настойчивости реально выйти на совершенно другой уровень.

Из минусов: я понял, что не всегда получается идти только вверх. В любом случае бывают моменты, когда что-то не складывается, случаются небольшие провалы. Но я, опять же, доволен, как научился с ними справляться, сохранять спокойствие и возвращаться только сильнее.

— Всех ли целей, которые ставил перед собой на этот сезон, удалось достичь?

— Моя главная цель была — сыграть на юниорских «Шлемах». И я её достиг. Сыграл на трёх из них, кроме того — дошёл до третьего круга с квалификации. Задачи на сезон выполнены, но уже поставлены новые — укрепиться во «взрослом» рейтинге ITF.

Савва Рыбкин Фото: Tennis Europe Junior Tour

— Как ты планируешь провести остаток этого года? Я так понимаю, что сезон для тебя уже завершён, и сейчас ты берёшь паузу, отдыхаешь?

— Да, сезон подходит к концу, и сейчас важен этап подготовки к новому. Первый турнир следующего года — это как раз Australian Open, и мне нужно быть в топовой форме. Конец года проведу в подготовке: в декабре начнётся предсезонка, буду работать над физикой и общей базой. Может, пару дней отдохну — и снова начну тренировки и работу.

— Где ты базируешься, тренируешься бо́льшую часть времени?

— Моя основная база находится в Хорватии, в академии Ивана Любичича. Это место, где я провожу бо́льшую часть времени между турнирами и где сосредоточена вся моя подготовка. Академия предоставляет мне очень сильную тренировочную базу, отличные условия и профессиональную атмосферу. Там я реально чувствую, что расту как игрок. Но как у любого профессионального теннисиста, жизнь у меня проходит в постоянных поездках. Календарь построен так, что дома бываю редко. Например, сейчас нахожусь во Франции, решил остаться здесь на пару недель после «Мастерса», потому что следующий турнир будет в Тунисе, и возвращаться в Хорватию не было смысла. Если коротко: моя база в Хорватии, однако живу я в дороге. И, наверное, в этом и есть суть профессионального тенниса.

— Как сейчас выглядит твоя команда? Кто тебя тренирует?

— Основная команда — в академии Любичича. Там со мной работает главный тренер [Лука Цветкович], который задаёт направление, следит за техническим прогрессом. Когда я в Хорватии, мы тесно работаем.

На турнирах у меня пока нет постоянного выездного тренера, состав команды всегда меняется. Например, на «Мастерсе» сейчас со мной был тренер от федерации – Иван Осипов. Бывает, что на турниры я выезжаю с родителями.

— А случается, что приходится ездить одному?

— Нет, всегда с кем-то.

Иван Осипов и Савва Рыбкин в Монако Фото: Tennis Europe Junior Tour

— Как давно ты тренируешься в Европе и конкретно в этой академии?

— В этой академии я нахожусь где-то два с половиной года. В самой Европе примерно так же. Однако до переезда в академию уже играл турниры Tennis Europe.

— Поступали ли тебе на этом фоне предложения о смене спортивного гражданства?

— Да, понимаю этот вопрос. Сейчас многие российские игроки меняют гражданство, и у каждого свои причины. Что касается меня, я играю под флагом Российской Федерации, получаю поддержку от Федерации тенниса России и благодарен за это. Это всё, что я могу сказать.

— Смотришь ли сам теннис?

— Конечно, смотрю очень много матчей, анализирую, беру много опыта от других игроков. Детально прямо всё разбираю, стараюсь много всего познавать.

— Чьи матчи смотришь чаще? Кто тебе нравится из тех, кто играет сейчас?

— Очень нравится Янник Синнер. Мне нравится, как он тактически раскладывает свою игру, как грамотно играет с каждым своим оппонентом. Также мне близок по стилю Каспер Рууд, поэтому я тоже стараюсь за ним следить, наблюдать и что-то даже брать от его игры.

— Есть ли кто-то из бывших или действующих игроков, кого бы ты хотел видеть в своей команде?

— Интересный вопрос. Больше всего хотел бы поработать с Роджером Федерером или Новаком Джоковичем, так как мне очень нравится, как они вели себя на корте, как тактически строили свою игру. И я вообще, честно говоря, впечатлён, как они смогли дойти до такого уровня, до таких высот.

Мне очень интересно узнать у них секреты. Это, знаете, словно они взломали систему, и мне очень хочется понять, как им это удалось. Также интересно про питание, восстановление, подготовку к матчам и тренировкам — что они делают. Очень много интересных вещей, и я думаю, что было бы очень полезно поработать с ними.

— Ты, кстати, как-то говорил, что мечтаешь стать похожим на Федерера. Продолжаешь жить этой мечтой?

— Да, конечно, Федерер для меня всегда остаётся классным примером в плане техники, поведения на корте, уважения к игре и соперникам. Это стиль, к которому очень хочется стремиться.

— Есть ли что-то, что ты намеренно перенимаешь от Роджера тактически или технически?

— Я смотрю много его матчей, стараюсь запоминать всевозможные комбинации, которые он использовал тогда. И да – сам тоже практикую это на тренировках и в матчах. У меня получается успешно.

— Ты ездил по турнирам «Большого шлема», виделся ли на них с кем-то из кумиров?

— Моим главным кумиром остаётся, конечно же, Роджер. Но его, к сожалению, мне не удалось увидеть. Зато встречал Янника Синнера, Карлоса Алькараса, Новака Джоковича и много других топовых игроков. Меня познакомили с лидерами российского тенниса — Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым. Мы даже немного пообщались, и это было очень вдохновляюще.

— Ни с кем из них не удалось потренироваться или сыграть?

— К сожалению, нет, но я уверен, что очень скоро получится.

— Чем ты увлекаешься за пределами тенниса? Какие у тебя есть хобби?

— Увлекаюсь шахматами. Мне это очень помогает развивать стратегическое мышление и концентрацию, а также быструю реакцию, что очень важно в теннисе. Ещё люблю готовить, поэтому стараюсь совершенствовать свои навыки и в этом.

— Кстати, про шахматы – есть ли теннисист, с которым ты бы хотел сыграть партию?

— Я часто сравниваю шахматы с теннисом, поэтому считаю, что нужно продумывать ходы на несколько шагов вперёд. Я уже говорил, что тренируюсь в академии Ивана Любичича – именно он привил мне интерес к шахматам. Сам Иван – это личность, которая, думаю, не нуждается в представлении. Человек с невероятным стратегическим мышлением. Я знаю, что он очень хорошо играет в шахматы, поэтому мне бы очень хотелось с ним посоревноваться и сыграть партию.

— Пока не удалось?

— Пока нет. Надеюсь, получится.

Иван Любичич Фото: Alex Pantling/Getty Images

— Как у тебя дела с учёбой?

– Я на дистанционном обучении в русской школе, так как очень плотный график, и, если бы я учился в обычной школе, было бы очень сложно сдавать все тесты вовремя. А так у меня все уроки проходят онлайн, и все контрольные работы, тесты сдаю в срок. По учебе ни в чём не отстаю. Сейчас я в 11-м классе.

— Наверняка уже есть мысли, как дальше быть с учёбой и куда поступать после школы?

— В первую очередь цель — успешно закончить 11-й класс и сдать все экзамены. Потом планирую поступать в университет, скорее всего, на тренера.

— Есть ли у тебя какие-то теннисные ритуалы или суеверия?

— Я человек несуеверный. Считаю, что результат зависит не от того, как ты завязал шнурки или какую форму надел. Это зависит от подготовки и уровня игры. Но небольшие ритуалы всё же есть: например, всегда складываю вещи в сумку в определённом порядке, это помогает мне собраться и настроиться на матч.

— Бывает, что игроки во время матча шагают с одной конкретной ноги, определённым образом наступают на линии, ровно ставят бутылочки. Нет ли у тебя чего-то подобного?

— Нет, такого у меня нет, я в это не верю.

— Дружишь ли с кем-то из тура?

— Да, у меня много приятелей. Считаю, что с соперниками можно и даже нужно дружить. Мы все идём по одному пути, и важно поддерживать хорошие отношения. У меня много знакомых среди российских игроков, например, Егор Плешивцев или Тимофей Дерипаско. На корте мы по-прежнему боремся за победу, а после матча рукопожатие — и снова друзья. Один раз я сыграл с Егоровым Плешивцевым в Таиланде. Матч был очень напряжённым и непростым, но, когда мы его закончили, остались хорошими друзьями.

— И какие цели ставишь перед собой на следующий сезон? Кроме того, чтобы укрепиться в рейтинге ITF.

— Моя цель — сыграть на всех четырёх турнирах «Большого шлема» и начать набирать очки в основном туре ATP. Планирую играть много на «фьючерсах» и постепенно выходить на уровень «челленджеров».