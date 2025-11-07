На Итоговом впервые в истории ATP можно заработать более $ 5 млн. Что для этого надо

На Итоговом чемпионате ATP организаторы вновь порадовали участников шикарными призовыми. Год назад общий призовой фонд составлял $ 15,25 млн, и $ 4 881 100 из них достались Яннику Синнеру, выигравшему все пять матчей — три в группе и два в плей-офф.

В этом году Карлос Алькарас и Арина Соболенко за титулы на US Open заработали по $ 5 млн, и организаторы турнира в Турине, чтобы перебить эту планку, подняли свои призовые. Общий призовой фонд Итогового-2025 составил $ 15,5 млн, то есть на $ 250 тыс. больше, чем год назад. Однако повышение коснулось далеко не всех. За победу в полуфинале в одиночном разряде заплатят на $ 60 100 больше, чем в 2024-м, а за триумф в финале — на $ 129 800. Остальных теннисистов, в том числе всех участников парного разряда, повышение призовых не затронет.

Призовые на Итоговом чемпионате ATP — 2025, $

Одиночный разряд Парный разряд (на двоих) Запасной 155 000 51 700 За участие 331 000 134 200 Победа в группе 396 500 96 600 Победа в полуфинале 1 183 500 178 500 Победа в финале 2 367 000 356 800 Непобеждённый чемпион 5 071 000 959 300

Очевидно, что максимальную сумму можно заработать только в случае победы во всех пяти матчах. Если чемпион не сможет пройти дистанцию без поражений в группе, то заработает меньше $ 5 млн. При этом победительница женского Итогового, который в эти дни проходит в Эр-Рияде, в случае прохождения турнира без поражений заработает $ 5,235 млн.

То, что выплаты неуклонно возрастают, является общей тенденцией. В XXI веке лишь однажды призовые на Итоговом были меньше, чем на предыдущем турнире. Речь о пандемийном 2020-м, когда призовой фонд снизился с $ 9 млн до $ 5,7 млн. Что касается повышений, то они далеко не всегда были символическими, как в этот раз. Выделяется 2009 год, когда турнир переехал из Шанхая в Лондон. Тогда призовой фонд вырос с $ 3,8 млн до $ 5 млн, то есть на 31,6%. Ну а в 2022-м общие выплаты участникам выросли более чем в два раза! То был второй Итоговый, который проходил в Турине.

Общий призовой фонд Итогового турнира ATP в XXI веке

Сезон Призовой фонд, $ млн Изменение, % 2001 3,7 0 2002 3,7 0 2003 3,7 0 2004 3,7 0 2005 3,7 0 2006 3,7 0 2007 3,8 +2,7 2008 3,8 0 2009 5 +31,6 2010 5,07 +1,4 2011 5,07 0 2012 5,5 +8,5 2013 6 +9 2014 6,5 +8,3 2015 7 +7,7 2016 7,5 +7,1 2017 8 +6,7 2018 8,5 +6,2 2019 9 +5,9 2020 5,7 -36,7 2021 7,25 +27,2 2022 14,75 +103,4 2023 15 +1,7 2024 15,25 +1,7 2025 15,5 +1,6

Также интересно посмотреть, как с течением времени менялись призовые за те или иные достижения на Итоговом. Рост выплат для запасных в последние годы замедлился, если исключить аномальные показатели начала десятилетия. С 2022-го по 2025-й призовые для запасного выросли всего на $ 5 тыс., при том что был отрезок, когда такой рост (а то и больше) наблюдался каждый год. То же касается бонусов за участие и призовых за победу в группе — в предыдущем десятилетии они росли быстрее не только в процентном соотношении, но и в абсолютном. Кроме того, долгое время победа в группе оценивалась во столько же, во сколько и сам факт участия, и лишь в 2022 году этот баланс изменился.

Начиная с сезона-2015 за победу в полуфинале Итогового платят более $ 500 тыс., а за победу в финале — более $ 1 млн. Пандемийный 2020-й и тут является исключением. А с 2022-го победы в плей-офф пробили $ 1 млн и $ 2 млн. Призовые сейчас настолько велики, что за победу в финале в 2025-м заплатят больше, чем 10 лет назад непобеждённому чемпиону за весь турнир!

Стоит отметить, что далеко не всегда чемпиону удавалось выиграть на турнире все пять матчей. В этих случаях суммы в соответствующих колонках различаются.

Призовые на Итоговом в одиночном разряде (с сезона-2009), $