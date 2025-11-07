Скидки
Итоговый чемпионат ATP — 2025 в Турине: призовые, кто сколько получит за титул, финал, полуфинал, победу в группе

На Итоговом впервые в истории ATP можно заработать более $ 5 млн. Что для этого надо
Александр Насонов
Итоговый чемпионат ATP — призовые
Аудио-версия:
Только победы во всех пяти матчах принесут будущему чемпиону максимальную сумму.

На Итоговом чемпионате ATP организаторы вновь порадовали участников шикарными призовыми. Год назад общий призовой фонд составлял $ 15,25 млн, и $ 4 881 100 из них достались Яннику Синнеру, выигравшему все пять матчей — три в группе и два в плей-офф.

В этом году Карлос Алькарас и Арина Соболенко за титулы на US Open заработали по $ 5 млн, и организаторы турнира в Турине, чтобы перебить эту планку, подняли свои призовые. Общий призовой фонд Итогового-2025 составил $ 15,5 млн, то есть на $ 250 тыс. больше, чем год назад. Однако повышение коснулось далеко не всех. За победу в полуфинале в одиночном разряде заплатят на $ 60 100 больше, чем в 2024-м, а за триумф в финале — на $ 129 800. Остальных теннисистов, в том числе всех участников парного разряда, повышение призовых не затронет.

Призовые на Итоговом чемпионате ATP — 2025, $

Одиночный разрядПарный разряд (на двоих)
Запасной155 00051 700
За участие331 000134 200
Победа в группе396 50096 600
Победа в полуфинале1 183 500178 500
Победа в финале2 367 000356 800
Непобеждённый чемпион5 071 000959 300

Очевидно, что максимальную сумму можно заработать только в случае победы во всех пяти матчах. Если чемпион не сможет пройти дистанцию без поражений в группе, то заработает меньше $ 5 млн. При этом победительница женского Итогового, который в эти дни проходит в Эр-Рияде, в случае прохождения турнира без поражений заработает $ 5,235 млн.

Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру
То, что выплаты неуклонно возрастают, является общей тенденцией. В XXI веке лишь однажды призовые на Итоговом были меньше, чем на предыдущем турнире. Речь о пандемийном 2020-м, когда призовой фонд снизился с $ 9 млн до $ 5,7 млн. Что касается повышений, то они далеко не всегда были символическими, как в этот раз. Выделяется 2009 год, когда турнир переехал из Шанхая в Лондон. Тогда призовой фонд вырос с $ 3,8 млн до $ 5 млн, то есть на 31,6%. Ну а в 2022-м общие выплаты участникам выросли более чем в два раза! То был второй Итоговый, который проходил в Турине.

Общий призовой фонд Итогового турнира ATP в XXI веке

СезонПризовой фонд, $ млнИзменение, %
20013,70
20023,70
20033,70
20043,70
20053,70
20063,70
20073,8+2,7
20083,80
20095+31,6
20105,07+1,4
20115,070
20125,5+8,5
20136+9
20146,5+8,3
20157+7,7
20167,5+7,1
20178+6,7
20188,5+6,2
20199+5,9
20205,7-36,7
20217,25+27,2
202214,75+103,4
202315+1,7
202415,25+1,7
202515,5+1,6

Также интересно посмотреть, как с течением времени менялись призовые за те или иные достижения на Итоговом. Рост выплат для запасных в последние годы замедлился, если исключить аномальные показатели начала десятилетия. С 2022-го по 2025-й призовые для запасного выросли всего на $ 5 тыс., при том что был отрезок, когда такой рост (а то и больше) наблюдался каждый год. То же касается бонусов за участие и призовых за победу в группе — в предыдущем десятилетии они росли быстрее не только в процентном соотношении, но и в абсолютном. Кроме того, долгое время победа в группе оценивалась во столько же, во сколько и сам факт участия, и лишь в 2022 году этот баланс изменился.

Начиная с сезона-2015 за победу в полуфинале Итогового платят более $ 500 тыс., а за победу в финале — более $ 1 млн. Пандемийный 2020-й и тут является исключением. А с 2022-го победы в плей-офф пробили $ 1 млн и $ 2 млн. Призовые сейчас настолько велики, что за победу в финале в 2025-м заплатят больше, чем 10 лет назад непобеждённому чемпиону за весь турнир!

Стоит отметить, что далеко не всегда чемпиону удавалось выиграть на турнире все пять матчей. В этих случаях суммы в соответствующих колонках различаются.

Призовые на Итоговом в одиночном разряде (с сезона-2009), $

ЗапаснойЗа участиеПобеда в группеПобеда в полуфиналеПобеда в финалеНепобеждённый чемпионЧемпионПризовые
200970 000120 000120 000380 000770 0001 630 000Давыденко1 510 000
201070 000120 000120 000380 000770 0001 630 000Федерер1 630 000
201170 000120 000120 000380 000770 0001 630 000Федерер1 630 000
201275 000130 000130 000410 000830 0001 760 000Джокович1 760 000
201380 000142 000142 000445 000910 0001 923 000Джокович1 923 000
201485 000155 000155 000475 000980 0002 075 000Джокович2 075 000
201595 000167 000167 000510 0001 050 0002 228 000Джокович2 061 000
2016100 000179 000179 000545 0001 130 0002 391 000Маррей2 391 000
2017105 000191 000191 000585 0001 200 0002 549 000Димитров2 549 000
2018110 000203 000203 000620 0001 280 0002 712 000Зверев2 509 000
2019116 000215 000215 000657 0001 354 0002 871 000Циципас2 656 000
202073 000153 000153 000402 000550 0001 564 000Медведев1 564 000
202193 000173 000173 0005300001 094 0002 316 000Зверев2 143 000
2022150 000320 000383 30010700002 200 4004 740 300Джокович4 740 300
2023152 500325 500390 00011050002 201 0004 801 500Джокович4 411 500
2024155 000331 000396 50011234002 237 2004 881 100Синнер4 881 100
2025155 000331 000396 50011835002 367 0005 071 000
Комментарии
