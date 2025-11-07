На Итоговом впервые в истории ATP можно заработать более $ 5 млн. Что для этого надо

На Итоговом чемпионате ATP организаторы вновь порадовали участников шикарными призовыми. Год назад общий призовой фонд составлял $ 15,25 млн, и $ 4 881 100 из них достались Яннику Синнеру, выигравшему все пять матчей — три в группе и два в плей-офф.
В этом году Карлос Алькарас и Арина Соболенко за титулы на US Open заработали по $ 5 млн, и организаторы турнира в Турине, чтобы перебить эту планку, подняли свои призовые. Общий призовой фонд Итогового-2025 составил $ 15,5 млн, то есть на $ 250 тыс. больше, чем год назад. Однако повышение коснулось далеко не всех. За победу в полуфинале в одиночном разряде заплатят на $ 60 100 больше, чем в 2024-м, а за триумф в финале — на $ 129 800. Остальных теннисистов, в том числе всех участников парного разряда, повышение призовых не затронет.
Призовые на Итоговом чемпионате ATP — 2025, $
|Одиночный разряд
|Парный разряд (на двоих)
|Запасной
|155 000
|51 700
|За участие
|331 000
|134 200
|Победа в группе
|396 500
|96 600
|Победа в полуфинале
|1 183 500
|178 500
|Победа в финале
|2 367 000
|356 800
|Непобеждённый чемпион
|5 071 000
|959 300
Очевидно, что максимальную сумму можно заработать только в случае победы во всех пяти матчах. Если чемпион не сможет пройти дистанцию без поражений в группе, то заработает меньше $ 5 млн. При этом победительница женского Итогового, который в эти дни проходит в Эр-Рияде, в случае прохождения турнира без поражений заработает $ 5,235 млн.
То, что выплаты неуклонно возрастают, является общей тенденцией. В XXI веке лишь однажды призовые на Итоговом были меньше, чем на предыдущем турнире. Речь о пандемийном 2020-м, когда призовой фонд снизился с $ 9 млн до $ 5,7 млн. Что касается повышений, то они далеко не всегда были символическими, как в этот раз. Выделяется 2009 год, когда турнир переехал из Шанхая в Лондон. Тогда призовой фонд вырос с $ 3,8 млн до $ 5 млн, то есть на 31,6%. Ну а в 2022-м общие выплаты участникам выросли более чем в два раза! То был второй Итоговый, который проходил в Турине.
Общий призовой фонд Итогового турнира ATP в XXI веке
|Сезон
|Призовой фонд, $ млн
|Изменение, %
|2001
|3,7
|0
|2002
|3,7
|0
|2003
|3,7
|0
|2004
|3,7
|0
|2005
|3,7
|0
|2006
|3,7
|0
|2007
|3,8
|+2,7
|2008
|3,8
|0
|2009
|5
|+31,6
|2010
|5,07
|+1,4
|2011
|5,07
|0
|2012
|5,5
|+8,5
|2013
|6
|+9
|2014
|6,5
|+8,3
|2015
|7
|+7,7
|2016
|7,5
|+7,1
|2017
|8
|+6,7
|2018
|8,5
|+6,2
|2019
|9
|+5,9
|2020
|5,7
|-36,7
|2021
|7,25
|+27,2
|2022
|14,75
|+103,4
|2023
|15
|+1,7
|2024
|15,25
|+1,7
|2025
|15,5
|+1,6
Также интересно посмотреть, как с течением времени менялись призовые за те или иные достижения на Итоговом. Рост выплат для запасных в последние годы замедлился, если исключить аномальные показатели начала десятилетия. С 2022-го по 2025-й призовые для запасного выросли всего на $ 5 тыс., при том что был отрезок, когда такой рост (а то и больше) наблюдался каждый год. То же касается бонусов за участие и призовых за победу в группе — в предыдущем десятилетии они росли быстрее не только в процентном соотношении, но и в абсолютном. Кроме того, долгое время победа в группе оценивалась во столько же, во сколько и сам факт участия, и лишь в 2022 году этот баланс изменился.
Начиная с сезона-2015 за победу в полуфинале Итогового платят более $ 500 тыс., а за победу в финале — более $ 1 млн. Пандемийный 2020-й и тут является исключением. А с 2022-го победы в плей-офф пробили $ 1 млн и $ 2 млн. Призовые сейчас настолько велики, что за победу в финале в 2025-м заплатят больше, чем 10 лет назад непобеждённому чемпиону за весь турнир!
Стоит отметить, что далеко не всегда чемпиону удавалось выиграть на турнире все пять матчей. В этих случаях суммы в соответствующих колонках различаются.
Призовые на Итоговом в одиночном разряде (с сезона-2009), $
|Запасной
|За участие
|Победа в группе
|Победа в полуфинале
|Победа в финале
|Непобеждённый чемпион
|Чемпион
|Призовые
|2009
|70 000
|120 000
|120 000
|380 000
|770 000
|1 630 000
|Давыденко
|1 510 000
|2010
|70 000
|120 000
|120 000
|380 000
|770 000
|1 630 000
|Федерер
|1 630 000
|2011
|70 000
|120 000
|120 000
|380 000
|770 000
|1 630 000
|Федерер
|1 630 000
|2012
|75 000
|130 000
|130 000
|410 000
|830 000
|1 760 000
|Джокович
|1 760 000
|2013
|80 000
|142 000
|142 000
|445 000
|910 000
|1 923 000
|Джокович
|1 923 000
|2014
|85 000
|155 000
|155 000
|475 000
|980 000
|2 075 000
|Джокович
|2 075 000
|2015
|95 000
|167 000
|167 000
|510 000
|1 050 000
|2 228 000
|Джокович
|2 061 000
|2016
|100 000
|179 000
|179 000
|545 000
|1 130 000
|2 391 000
|Маррей
|2 391 000
|2017
|105 000
|191 000
|191 000
|585 000
|1 200 000
|2 549 000
|Димитров
|2 549 000
|2018
|110 000
|203 000
|203 000
|620 000
|1 280 000
|2 712 000
|Зверев
|2 509 000
|2019
|116 000
|215 000
|215 000
|657 000
|1 354 000
|2 871 000
|Циципас
|2 656 000
|2020
|73 000
|153 000
|153 000
|402 000
|550 000
|1 564 000
|Медведев
|1 564 000
|2021
|93 000
|173 000
|173 000
|530000
|1 094 000
|2 316 000
|Зверев
|2 143 000
|2022
|150 000
|320 000
|383 300
|1070000
|2 200 400
|4 740 300
|Джокович
|4 740 300
|2023
|152 500
|325 500
|390 000
|1105000
|2 201 000
|4 801 500
|Джокович
|4 411 500
|2024
|155 000
|331 000
|396 500
|1123400
|2 237 200
|4 881 100
|Синнер
|4 881 100
|2025
|155 000
|331 000
|396 500
|1183500
|2 367 000
|5 071 000