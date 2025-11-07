В Эр-Рияде сражаются сильнейшие теннисистки планеты. На корте появится и россиянка.

Рыбакина рвётся в первый финал Итогового! Ещё сыграют Соболенко и Кудерметова. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде. Сегодня, 7 ноября, пройдут все полуфиналы – в одиночном и парном разрядах. Белоруска Арина Соболенко (первый номер посева) оспорит место в решающем матче с американкой Амандой Анисимовой (4), а Елена Рыбакина (5) из Казахстана – с ещё одной представительницей США Джессикой Пегулой (6). Продолжает борьбу за титул и россиянка Вероника Кудерметова – вместе бельгийкой Элисе Мертенс. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.