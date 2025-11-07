Скидки
Онлайн-трансляция Итогового чемпионата WTA, Эр-Рияд-2025: Соболенко, Рыбакина, Кудерметова, расписание, результаты, где смотреть

Рыбакина рвётся в первый финал Итогового! Ещё сыграют Соболенко и Кудерметова. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Итогового чемпионата WTA
В Эр-Рияде сражаются сильнейшие теннисистки планеты. На корте появится и россиянка.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде. Сегодня, 7 ноября, пройдут все полуфиналы – в одиночном и парном разрядах. Белоруска Арина Соболенко (первый номер посева) оспорит место в решающем матче с американкой Амандой Анисимовой (4), а Елена Рыбакина (5) из Казахстана – с ещё одной представительницей США Джессикой Пегулой (6). Продолжает борьбу за титул и россиянка Вероника Кудерметова – вместе бельгийкой Элисе Мертенс. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

Итоговый чемпионат WTA. Эр-Рияд-2025. Сетка
Итоговый чемпионат WTA. Эр-Рияд-2025. Пары. Сетка
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 15:30 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Не начался
1 2 3
         
         
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 18:00 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 21:00 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Т. Таунсенд К. Синякова
Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Расписание пятницы

Вот какое интересное расписание дня нас сегодня ожидает.

Новости. Теннис
