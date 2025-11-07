Скидки
Итоговый чемпионат ATP — 2025, Янник Синнер и Карлос поразили теннисный мир совместной тренировкой в Турине, где смотреть

«Вайб просто запредельный». Синнер и Алькарас поразили всех яркой тренировкой на Итоговом
Михаил Георгиев
Карлос Алькарас и Янник Синнер
Янник и Карлос ведут борьбу за звание первой ракетки мира, но вовсе не выглядят как непримиримые соперники.

Два лучших теннисиста мира Янник Синнер и Карлос Алькарас вместе потренировались в Турине перед стартом Итогового чемпионата ATP. Янник выиграл сет у Карлоса со счётом 6:3, доказав свой статус фаворита соревнований на крытом харде.

Турнир стартует 9 ноября, а Синнер и Алькарас не смогут встретиться на корте раньше полуфинала, так что вряд ли испанец и итальянец могли заметить какие-то слабые места друг друга, которые нельзя устранить в самое ближайшее время.

Тренировка Янника и Карлоса поразила совсем иным аспектом. Итальянец и испанец вели себя как близкие товарищи. Они были вовсе не похожи на теннисистов, которые непримиримо сражаются на корте и встречались в финалах трёх из четырёх турниров «Большого шлема» в сезоне-2025.

Янник Синнер и Карлос Алькарас тренируются на Итоговом в Турине

Янник Синнер и Карлос Алькарас тренируются на Итоговом в Турине

Фото: LightRocket via Getty Images

«Нечасто увидишь, как два лучших теннисиста мира тренируются вместе. Оба выступили на высоком уровне и удивили друга друга несколькими запоминающимися ударами», — отметил испанский сайт Punto De Break.

Конкретно сейчас для Синнера и Алькараса на кону не только престижный титул Итогового, но и лидерство в рейтинге ATP в конце года. Янник останется первой ракеткой мира, если возьмёт трофей без потери матчей на групповом этапе, а Карлосу необходимо выиграть три встречи в Турине.

Сложно представить, чтобы в таких обстоятельствах выдающиеся теннисисты прошлого тренировались вместе. Например, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович в любых вариациях дуэтов или их доминирующие предшественники Пит Сампрас и Андре Агасси. Не говоря уже об абсолютно дружеской атмосфере на корте. Синнер и Алькарас постоянно улыбались, а после тренировки сделали совместное селфи.

Янник Синнер и Карлос Алькарас сделали селфи после тренировки на Итоговом

Янник Синнер и Карлос Алькарас сделали селфи после тренировки на Итоговом

Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса

«Gracias, Карлос, отличная тренировка сегодня!» — написал Синнер в соцсетях.

Алькарас в ответ опубликовал эмодзи рукопожатия, но при этом добавил изображение схлестнувшихся мечей и цифру 1. Всё-таки Карлос не забывает, какую задачу ему предстоит решать в Турине, при этом сохраняя чувство юмора.

Чуть позже Синнер и Алькарас посетили медиадень Итогового. Карлос предложил Яннику в шутку устроить перетягивание кубка, символизируя грядущую борьбу за трофей и статус первой ракетки мира.

Карлос Алькарас и Янник Синнер на медиадне Итогового

Карлос Алькарас и Янник Синнер на медиадне Итогового

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Теннисное сообщество осталось в восторге от совместной тренировки Синнера и Алькараса.

«Славные парни», — написал итальянский теннисист Маттео Берреттини.

«Эти двое… Вайб просто запредельный», — отметил аккаунт Tennis TV.

«Соперничество Карлоса и Янника является настоящим лучом солнца. Только вперёд!» — написала Федерация тенниса Испании.

«Современный теннис в одной фотографии», — дал ёмкую характеристику селфи Янника и Карлоса Eurosport.

