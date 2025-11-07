У парниц в Эр-Рияде тоже известен первый дуэт, готовый бороться за трофей.

Рыбакина и Соболенко разыграют титул Итогового! Обе ни разу не побеждали на этом турнире

Всё напряжённее становятся игровые дни в Эр-Рияде! В пятницу, 7 ноября, на женском Итоговом состоялись полуфинальные матчи в одиночном и парном разрядах.

Начался день по традиции с матча парного. Первыми путёвку в финал разыграли Се Шувэй/Елена Остапенко (№6 посева) и Тимя Бабош/Луиза Стефани (№7). Эту дуэты встретились друг с другом впервые.

Шувэй и Остапенко крайне уверенно прошли групповой этап, одержав три победы в трёх матчах. Только в поединке с Вероникой Кудерметовой/Элисе Мертенс они потеряли партию и решили всё лишь на чемпионском тай-брейке (1:6, 7:5, 10:5). Что касается их выступления по ходу сезона, то вместе Елена и Се не взяли ни одного титула, но добрались до финалов на Australian Open и Уимблдоне.

Бабош и Стефани в этом году взяли два титула на «пятисотниках» и один – на турнире серии WTA-250. На текущей неделе ранее девушки провели три тяжелейших поединка, которые забрали только на решающих тай-брейках. Но в упорнейшей борьбе Тимя и Луиза всё же выцепили себе вторую строчку в группе и место в плей-офф.

Тимя Бабош и Луиза Стефани Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

С первых розыгрышей стало понятно: обе пары настроены на борьбу. Остапенко/Се уже в стартовом гейме заработали четыре брейк-пойнта, однако Бабош/Стефани их хладнокровно спасли. Так же спокойно Тимя и Луиза отыграли и брейк, который сделали Елена и Шувэй. Всё словно началось с чистого листа в первом сете при счёте 3:3.

В этой ситуации более сфокусированными и заряженными оказались венгерка и бразильянка. Не дали они Остапенко забрать свою подачу при счёте 4:5 и сделали самый значимый брейк в партии. Стартовый сет остался за Бабош и Стефани – 6:3.

По похожему сценарию сложилась и вторая партия. Остапенко/Шувэй в середине сделали брейк – Бабош/Стефани оформили обратный. Елена вышла подавать при 4:5, допустила двойную при 30:30, но сама же спаслась и не позволила соперницам реализовать матчболы.

Дело дошло до напряжённого тай-брейка, на котором всё тоже решалось при тонком счёте 5:5. Несколько классных комбинаций от Стефани/Бабош у сетки – и победа осталась за ними. Первая двухсетовая на этом турнире! Итоговый счёт матча – 6:4, 7:6 (7:5).

Бабош трижды принимала участие в финале Итогового (2017-2019) – и каждый раз уезжала с трофеем! Стефани же выступает на этом турнире впервые. Титул девушки разыграют с победительницами матча Синякова/Таунсенд – Кудерметова/Мертенс.

Дальше всё внимание перешло на полуфиналы в одиночке. Первыми на корт вышли Джессика Пегула (№5) и Елена Рыбакина (№6).

Немного неожиданно для теннисных болельщиков и, вероятно, для самой себя, выступила Рыбакина в группе Серены Уильямс. Только в поединке с Игой Швёнтек Елена проиграла одну партию. Все остальные матчи она забрала крайне уверенно и ещё после второй встречи обеспечила себе досрочный выход в полуфинал.

А ведь до последнего не было ясно, кто попадёт в финальную восьмёрку: Рыбакина, Паолини или Андреева. Елена на крайних двух турнирах обеспечила себе поездку в Эр-Рияд, а в Токио после выхода в полуфинал снялась из-за болей в спине. Но приехала в Саудовскую Аравию и по ходу группового этапа не оставила шансов Иге Швёнтек, Аманде Анисимовой и Екатерине Александровой.

Джессика Пегула уверенно шла по этому сезону, поэтому вопросов о её попадании на Итоговый особо и не было.

Друг с другом девушки ранее пересекались пять раз: трижды победа оставалась за американкой, дважды – за представительницей Казахстана. Последний их поединок состоялся в сентябре в рамках Кубка Билли Джин Кинг – тогда сильнее оказалась Рыбакина (6:4, 6:1). На уровне WTA теннисистки играли в прошлый раз аж в 2023 году.

Новая встреча выдалась жаркой. Уже в третьем гейме Пегула сделала брейк, однако подтвердить его не смогла. Тут же предприняла ещё одну попытку – и при счёте 3:2 наконец укрепила преимущество. А ещё пронесла его в итоге через всю партию. За 42 минуты Джессика закрыла первый сет в свою пользу – 6:4. В этом ей помогли подача (78% попадания первой) и довольно чистая, надёжная игра (2/9 по виннерам и невынужденным ошибкам). Елена же первой попадала чуть реже (69%), но гораздо больше допускала брака в розыгрышах (13/25).

Джессика Пегула Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В перерыве между партиями Рыбакина ушла в подтрибунное помещение, чуть перезагрузилась и уже в четвёртом гейме сделала брейк. Наконец Елена наладила игру на задней линии, стала играть чуть короче, благодаря чему сократила количество невынужденных ошибок. Да в двух партиях всё закончиться для Пегулы не могло – всё же 11 из 14 последних матчей Джессика провела в трёх сетах.

В четвёртом гейме Пегула на подаче стала допускать ровно те же ошибки, что и её соперница по ходу стартового сета. В итоге Рыбакина сделала брейк и пронесла его до самого конца, пока не вышла подавать на сет при 5:3. Имела она счёт 30:0, однако упустила это преимущество и позволила американке брейкануть обратно.

Принципиальным выдался следующий гейм. Четырежды счёт доходил до «ровно», но в заключительных розыгрышах заметно прибавить удалось именно Рыбакиной. Она со счётом 6:4 и закрыла вторую партию. Елена всё так же регулярно ошибалась (23 невынужденные), но и Джессика стала реже попадать по длине и чаще допускать неточности (18).

Елена Рыбакина Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Вполне предсказуемо всё решилось в третьем сете. Классный отрезок провела Рыбакина в шестом гейме – прибавила на приёме, заиграла глубоко-глубоко под заднюю, сама диктовала темп, смогла брейкануть и повести со счётом 4:2. Пегула уже к этому моменту заметно устала, но была готова продолжать борьбу. И делала это даже успешнее, чем, вероятно, сама от себя ожидала! В следующем же гейме Джессика позволила Елене взять лишь одно очко на подаче. При этом ничего сверхъестественного американка не творила: просто оставалась терпеливой в розыгрышах и сдержанной между ними.

Рыбакина же после упущенного лидерства по счёту начала злиться и переговариваться с боксом в несвойственной для себя эмоциональной манере. Но это, к счастью для самой Елены, пошло ей только на пользу.

Стала она ещё больше мощи вкладывать в свои удары, а Джессика с такой силой уже не справлялась. Как итог: в восьмом гейме Рыбакина сделала очередной брейк и сразу завершила матч в свою пользу (4:6, 6:4, 6:3).

Елена в Эр-Рияде одержала четвёртую победу подряд и впервые в карьере вышла в финал Итогового турнира. Её заключительной соперницей на этом турнире должна была стать победительница следующего матча.

Афиша второго полуфинала оказалась ещё более интригующей: Арине Соболенко (№1) и Аманде Анисимовой (№4) вновь предстояло сыграть друг с другом на важной стадии. В текущем сезоне они делали это трижды: в четвёртом круге «Ролан Гаррос», полуфинале Уимблдона и финале US Open. В Париже и Нью-Йорке сильнее оказалась белоруска, в Лондоне успех пришёл к американке.

Арина призналась: такая соперница в полуфинале Итогового её порадовала.

«Она всегда заставляет меня усердно работать. Всегда здорово с ней бороться, играть с ней одно удовольствие. Очень рада встретиться с Амандой в полуфинале. Очень надеюсь, что это будет отличный матч на равных», — сказала Соболенко в интервью на корте.

И Арина была права: поединок оказался напряжённым, а борьба в нём – упорной. Чего только стоит стартовый 12-минутный гейм на подаче Аманды, в котором пять раз счёт доходил до «ровно». Американка оставила эту мини-партию за собой, но это была одна из лишь трёх своих подач, которую Анисимова смогла выиграть. Дважды по ходу сета четвёртая ракетка мира позволила Соболенко сделать брейк. И финальный случился при счёте 3:5. Обе девушки играли в своём крайне агрессивном стиле, но более точной оказалась Арина – это ей и помогло первый сет за час забрать. По активно выигранным и невынужденным Соболенко набрала 13/10, Анисимова – 14/24.

Но во второй партии силы распределились совсем по-другому. Анисимова наладила точность ударов, за 15 минут забрала четыре гейма кряду и заставила Соболенко всё чаще поворачиваться к боксу с разведёнными в стороны руками. Арина стала хуже передвигаться по корту и растеряла чувство доминирования на корте, а Аманда, напротив, это ощущение наконец обрела! Итог: полчаса и счёт 6:3 в пользу американки.

Но Соболенко не была бы собой, если бы не включилась в решающей партии. Прибавила на задней, загоняла соперницу по корту, стала бить по мячу ещё мощнее. Анисимовой же совершить аналогичный рывок не удалось, хотя она максимально боролась. И матч вышел очень зрелищным.

В итоге Арина поддавила на приёме при 5:3 и с первой же попытки завершила поединок в свою пользу! 6:3, 3:6, 6:3 и проведённые на корте 2,5 часа подарили белоруске победу.

Соболенко, как и её будущая соперница Рыбакина, одержала в Эр-Рияде четвёртую победу подряд. В 2022 году Арина уже боролась за титул Итогового, но уступила тогда Каролин Гарсии. И вот он, новый шанс для первой ракетки мира.

За развязкой женского Итогового турнира следите на «Чемпионате».