Кудерметова снова в финале Итогового! Ушли с бельгийкой с матчбола и дожали первых ракеток

Три года назад Вероника и Элисе Мертенс завоевали титул. Получится ли победить на этот раз?

В пятницу, 7 ноября, на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде состоялись полуфинальные матчи. Программу игрового дня закрывала парная встреча с участием российской теннисистки. Вероника Кудерметова и её напарница из Бельгии Элисе Мертенс, посеянные под четвёртым номером, сражались с американкой Тэйлор Таунсенд и чешкой Катержиной Синяковой, вторыми сеяными.

Кудерметова во второй раз подряд и в третий раз в карьере играла в полуфинале Итогового. В сезоне-2022 они с Мертенс завоевали титул на этом турнире, который в тот год проходил в Форт-Уэрте. Соперницы в этот раз у них были максимально сложные.

Таунсенд и Синякова без поражений прошли групповой этап и даже в ничего не решавшем матче обыграли Мирру Андрееву и Диану Шнайдер (6:2, 6:4). На двоих эти теннисистки завоевали 12 титулов на турнирах «Большого шлема», и 10 из них на счету чешки, которая в сезоне-2021 взяла Итоговый.

Синякова — настоящая легенда парного тенниса. В настоящий момент Катержина возглавляет парный рейтинг и по количеству недель лидирования (168) уступает только Мартине Навратиловой (237) и Лизель Хубер (199), в честь которых названы группы на этом турнире. А Таунсенд занимает вторую строчку в парной классификации, так что прямо сейчас они с Синяковой лучшие парницы мира.

В этом году Таунсенд и Синякова не пустили Кудерметову и Мертенс в финал US Open (6:3, 7:6 (7:3)), так что Вероника и Элисе наверняка намеревались взять реванш. Однако поначалу у них было не так много шансов. Синякова и Таунсенд начали матч с брейка и без особых проблем удерживали преимущество, играя в атакующий теннис. А когда чешка и американка в седьмом гейме ещё раз забрали чужую подачу, казалось, уже ничто не помешает им подать на сет.

Но не тут-то было! Россиянка и бельгийка, принимая при 2:5 не в свою пользу, отыграли один брейк, а в следующем гейме отразили двойной сетбол на приёме. Увы, довести погоню до логического завершения не вышло. Со второй попытки чешка и американка закончили партию — 6:4 за 36 минут. Катержина и Тэйлор собрали 13 активно выигранных очков, а Вероника и Элисе — всего семь.

Второй сет начался с парада брейков. У обеих пар (особенно у Синяковой и Таунсенд) в начале партии просела первая подача, и теннисистки гораздо успешнее действовали на приёме, причём в первых четырёх геймах даже до решающего очка не добирались. В пятом гейме Кудерметова и Мертенс наконец-то смогли удержать подачу, взяв свой гейм с 15:40, после чего игра вернулась в привычную колею — настолько, что на приёме, в отличие от начала сета, теннисистки вообще перестали брать очки.

Судьба всей партии могла решиться в 10-м гейме. На подаче Таунсенд вновь возникли проблемы: после двойной ошибки от американки Кудерметова и Мертенс вышли на двойной сетбол на приёме. Однако закрыть сет не удалось: Синякова и её напарница не сплоховали на важнейших мячах и сравняли счёт — 5:5. А ещё через два гейма состоялся тай-брейк. Как и в предыдущих 12 геймах, борьба была равной. На пути к 5:5 теннисистки сделали по два мини-брейка, после чего россиянка и бельгийка спаслись с матчбола, а сами использовали первый же сетбол — 7:6 (8:6) за 1 час 1 минуту.

Теперь необходимо было выдержать тай-брейк до 10 очков, игравшийся вместо полноценного третьего сета. И у Вероники и Элисе это получилось! Россиянка и бельгийка собранно проводили решающий отрезок — первым неприятным моментом стала двойная ошибка Кудерметовой при 7:3. Синякова и Таунсенд далеко не всегда действовали точно, и очередная их ошибка подарила Кудерметовой и Мертенс тройной матчбол. Его они реализовали сразу же — 4:6, 7:6 (8:6), [10:6] за 1 час 55 минут.

Так Кудерметова во второй раз в карьере вышла в финал Итогового турнира. В этом сезоне она в третий раз сразится за титул, а в карьере — в 21-й. В 2022 году её напарницей тоже была Мертенс, и тогда они одолели Барбору Крейчикову и ту же Синякову — 6:2, 4:6, [11:9]. А в этот раз их соперницами в борьбе за титул станут Тимя Бабош и Луиза Стефани, которые в 1/2 финала одолели Се Шувэй и Елену Остапенко — 6:4, 7:6 (7:5).

Ранее в этот день определились участницы одиночного финала. За титул сразятся Елена Рыбакина и Арина Соболенко.

Оба финала состоятся в субботу, 8 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».