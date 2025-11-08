Кудерметова и Мертенс бьются за титул Итогового! Ещё сыграют Рыбакина и Соболенко. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, восьмого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде. В субботу пройдут финалы. Сначала Вероника Кудерметова вместе бельгийкой Элисе Мертенс сразятся за титул парного разряда. А следом главный трофей одиночного разряда разыграют белоруска Арина Соболенко (1-й номер посева) и Елена Рыбакина (5) из Казахстана. В Афинах Новак Джокович побьётся за свой 101-й титул в карьере. Ему попытается помешать Лоренцо Музетти, пытающийся завоевать путёвку на Итоговый турнир ATP в Турине.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Расписание субботы
Суббота на этой неделе — день финалов. Вот какие интереснейшие матчи нас ждут.
- 8 ноября 2025
-
06:34
-
06:19
-
04:16
-
03:39
-
02:13
-
01:30
-
00:48
-
00:36
-
00:30
-
00:18
-
00:02
-
00:01
- 7 ноября 2025
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:20
-
23:06
-
23:01
-
22:43
-
22:42
-
22:32
-
22:23
-
22:05
-
22:02
-
21:50
-
21:44
-
21:35
-
21:32
-
21:11
-
21:11
-
21:01
-
20:20
-
19:44
-
19:43
-
19:31