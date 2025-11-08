В Эр-Рияде сражаются лучшие теннисистки планеты. На корте появится и россиянка.

Кудерметова и Мертенс бьются за титул Итогового! Ещё сыграют Рыбакина и Соболенко. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, восьмого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде. В субботу пройдут финалы. Сначала Вероника Кудерметова вместе бельгийкой Элисе Мертенс сразятся за титул парного разряда. А следом главный трофей одиночного разряда разыграют белоруска Арина Соболенко (1-й номер посева) и Елена Рыбакина (5) из Казахстана. В Афинах Новак Джокович побьётся за свой 101-й титул в карьере. Ему попытается помешать Лоренцо Музетти, пытающийся завоевать путёвку на Итоговый турнир ATP в Турине.