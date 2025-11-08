Скидки
Онлайн-трансляция Итогового чемпионата WTA, Эр-Рияд-2025: Рыбакина, Соболенко, Кудерметова, расписание, результаты, где смотреть

Кудерметова и Мертенс бьются за титул Итогового! Ещё сыграют Рыбакина и Соболенко. LIVE!
Даниил Сальников
Итоговый чемпионат WTA! LIVE!
В Эр-Рияде сражаются лучшие теннисистки планеты. На корте появится и россиянка.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, восьмого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде. В субботу пройдут финалы. Сначала Вероника Кудерметова вместе бельгийкой Элисе Мертенс сразятся за титул парного разряда. А следом главный трофей одиночного разряда разыграют белоруска Арина Соболенко (1-й номер посева) и Елена Рыбакина (5) из Казахстана. В Афинах Новак Джокович побьётся за свой 101-й титул в карьере. Ему попытается помешать Лоренцо Музетти, пытающийся завоевать путёвку на Итоговый турнир ATP в Турине.

Итоговый чемпионат WTA. Эр-Рияд-2025. Сетка
Итоговый чемпионат WTA. Эр-Рияд-2025. Пары. Сетка
ATP-250. Афины-2025. Сетка
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Финал
08 ноября 2025, суббота. 16:00 МСК
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Не начался
1 2 3
         
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова
Афины. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Расписание субботы

Суббота на этой неделе — день финалов. Вот какие интереснейшие матчи нас ждут.

