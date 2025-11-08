Недосчитались двух игроков. Фотосессия участников Итогового вызвала громкий скандал

На общем снимке позировали только шесть участников из восьми. В придачу к этому их запечатлели не лучшим образом.

В Турине прошла фотосессия участников Итогового чемпионата ATP — 2025. Её особенностью в этом году стало присутствие на общем снимке лишь шести теннисистов вместо традиционных восьми.

Всё из-за того, что Лоренцо Музетти выступает на турнире категории 250 в Афинах, пытаясь опередить Феликса Оже-Альяссима в Чемпионской гонке, а Новак Джокович тоже играет в столице Греции, которая недавно стала местом его постоянного жительства.

На «обрезанном» общем фото участников Итогового предстали итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон, австралиец Алекс де Минор.

Фотосессия участников Итогового-2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Конечно, самым обсуждаемым вопросом фотосессии стало решение организаторов проводить её в ограниченном составе. Занимающий восьмое место в Чемпионской гонке канадец Феликс Оже-Альяссим уже находится в Турине, но в последний момент его способен обойти итальянец Лоренцо Музетти, если в субботу обыграет Новака Джоковича в финале Афин.

Можно было вывести Оже-Альяссима на сцену вместе с Синнером, Алькарасом, Зверевым, Фрицем, Шелтоном и де Минором, но что, если Музетти возьмёт титул и в последний момент сделает Феликса запасным, а не основным участником Итогового? И без того неоднозначная ситуация выглядела бы ещё более курьёзно.

На странице ATP в соцсетях фанаты много раз повторяли вопрос: «Почему вы не дождались двух оставшихся игроков?» Ответ может быть банально простым – медиадень Итогового запланирован на пятницу, а прилёт Джоковича (если не снимется в последний момент) и Музетти в Турин состоится в лучшем случае в субботу поздно вечером, а скорее, даже на день позже. Организаторы и так пошли на вынужденные меры – в воскресенье будут играть представители разных групп – Алькарас встретится с де Минором, а Зверев станет противостоять Шелтону. Джоковичу и Музетти дадут день отдыха после финала Афин, хотя это сломает традиционный календарь Итогового.

Хорошим решением для ATP в данной ситуации выглядит следующее: закончить Чемпионскую гонку сразу после «Мастерса» в Париже за неделю до Итогового, не учитывая мелкие турниры вроде Метца и Афин. Вот только действовать это правило начнёт с сезона-2026, а не сейчас.

«Итоговый чемпионат ATP — очень важный турнир. К сожалению, его формат устроен таким образом, что на презентации с трофеем отсутствуют два участника, поскольку на этой неделе они играют на другом турнире. Хорошо, что к 2026 году ситуация изменится, и подсчёт очков в чемпионской гонке завершится на парижском «Мастерсе». Честно говоря, всё это выглядит очень уныло. Жаль, ведь Итоговый должен был стать главным праздником мужского тенниса», — написал испанский журналист Хосе Морон в соцсетях.

Ещё любители тенниса в комментариях жаловались на плохую работу портных при выборе костюмов для игроков и их расстановку для совместного снимка.

«В буквальном смысле пропали двое парней. Не могли подождать пару дней или вообще не проводить фотосессию?», «В Турине нет нормальных портных?», «Алькарас и де Минор одного роста! Почему они сделали Алекса карликом?», «Это глупо: из-за календаря на фотографии изображены только шесть участников вместо восьми. Феликс Оже-Альяссим уже находится в Турине и, скорее всего, попадёт в восьмёрку, но всё равно не может быть на фотографии», «Такого уродства от ATP я ещё не видел. Думал, это фотошоп или искусственный интеллект. Почему Бен Шелтон выглядит как маленький ребёнок? Это настоящий кошмар!» — негодуют фанаты.