Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Итоговый турнир ATP — 2025, скандальная фотосессия участников без Новака Джоковича и ещё одного игрока разозлила фанатов

Недосчитались двух игроков. Фотосессия участников Итогового вызвала громкий скандал
Михаил Георгиев
Фотосессия участников Итогового вызвала скандал
Аудио-версия:
Комментарии
На общем снимке позировали только шесть участников из восьми. В придачу к этому их запечатлели не лучшим образом.

В Турине прошла фотосессия участников Итогового чемпионата ATP — 2025. Её особенностью в этом году стало присутствие на общем снимке лишь шести теннисистов вместо традиционных восьми.

Всё из-за того, что Лоренцо Музетти выступает на турнире категории 250 в Афинах, пытаясь опередить Феликса Оже-Альяссима в Чемпионской гонке, а Новак Джокович тоже играет в столице Греции, которая недавно стала местом его постоянного жительства.

Материалы по теме
«Вайб просто запредельный». Синнер и Алькарас поразили всех яркой тренировкой на Итоговом
«Вайб просто запредельный». Синнер и Алькарас поразили всех яркой тренировкой на Итоговом

На «обрезанном» общем фото участников Итогового предстали итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон, австралиец Алекс де Минор.

Фотосессия участников Итогового-2025

Фотосессия участников Итогового-2025

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Конечно, самым обсуждаемым вопросом фотосессии стало решение организаторов проводить её в ограниченном составе. Занимающий восьмое место в Чемпионской гонке канадец Феликс Оже-Альяссим уже находится в Турине, но в последний момент его способен обойти итальянец Лоренцо Музетти, если в субботу обыграет Новака Джоковича в финале Афин.

Можно было вывести Оже-Альяссима на сцену вместе с Синнером, Алькарасом, Зверевым, Фрицем, Шелтоном и де Минором, но что, если Музетти возьмёт титул и в последний момент сделает Феликса запасным, а не основным участником Итогового? И без того неоднозначная ситуация выглядела бы ещё более курьёзно.

На странице ATP в соцсетях фанаты много раз повторяли вопрос: «Почему вы не дождались двух оставшихся игроков?» Ответ может быть банально простым – медиадень Итогового запланирован на пятницу, а прилёт Джоковича (если не снимется в последний момент) и Музетти в Турин состоится в лучшем случае в субботу поздно вечером, а скорее, даже на день позже. Организаторы и так пошли на вынужденные меры – в воскресенье будут играть представители разных групп – Алькарас встретится с де Минором, а Зверев станет противостоять Шелтону. Джоковичу и Музетти дадут день отдыха после финала Афин, хотя это сломает традиционный календарь Итогового.

Материалы по теме
«Джоковичу подсунули сильнейших соперников». Жуткий скандал на жеребьёвке Итогового-2012
«Джоковичу подсунули сильнейших соперников». Жуткий скандал на жеребьёвке Итогового-2012

Хорошим решением для ATP в данной ситуации выглядит следующее: закончить Чемпионскую гонку сразу после «Мастерса» в Париже за неделю до Итогового, не учитывая мелкие турниры вроде Метца и Афин. Вот только действовать это правило начнёт с сезона-2026, а не сейчас.

«Итоговый чемпионат ATP — очень важный турнир. К сожалению, его формат устроен таким образом, что на презентации с трофеем отсутствуют два участника, поскольку на этой неделе они играют на другом турнире. Хорошо, что к 2026 году ситуация изменится, и подсчёт очков в чемпионской гонке завершится на парижском «Мастерсе». Честно говоря, всё это выглядит очень уныло. Жаль, ведь Итоговый должен был стать главным праздником мужского тенниса», — написал испанский журналист Хосе Морон в соцсетях.

Ещё любители тенниса в комментариях жаловались на плохую работу портных при выборе костюмов для игроков и их расстановку для совместного снимка.

«В буквальном смысле пропали двое парней. Не могли подождать пару дней или вообще не проводить фотосессию?», «В Турине нет нормальных портных?», «Алькарас и де Минор одного роста! Почему они сделали Алекса карликом?», «Это глупо: из-за календаря на фотографии изображены только шесть участников вместо восьми. Феликс Оже-Альяссим уже находится в Турине и, скорее всего, попадёт в восьмёрку, но всё равно не может быть на фотографии», «Такого уродства от ATP я ещё не видел. Думал, это фотошоп или искусственный интеллект. Почему Бен Шелтон выглядит как маленький ребёнок? Это настоящий кошмар!» — негодуют фанаты.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android