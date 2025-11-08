Кудерметова вновь выиграла Итоговый в паре! Это её второй большой титул в сезоне

В субботу, 8 ноября, на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде состоялся финальный матч в парном разряде. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс, посеянные под четвёртым номером, сражались с венгеркой Тимей Бабош и бразильянкой Луизой Стефани, седьмыми сеяными. Бабош и Стефани в полуфинале выбили Се Шувэй и Елену Остапенко (6:4, 7:6 (7:5)), а Кудерметова и Мертенс в противостоянии с лидерами мирового рейтинга Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд ушли с матчбола — 4:6, 7:6 (8:6), [10:6].

Кудерметова и Мертенс — одна из лучших пар последних лет. Вероника и Элисе не всегда выступают друг с другом, но в этом сезоне решили объединиться. Летом они взяли Уимблдон, и это их главный общий титул. А три года назад россиянка и бельгийка выиграли Итоговый турнир.

В тандеме Бабош и Стефани более титулованной является венгерка. Она четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема». С 2017 по 2019 год Тимя трижды подряд брала Итоговый. Почти все указанные титулы она взяла с Кристиной Младенович, а Итоговый-2017 выиграла в паре с Андреа Главачковой. У Стефани нет настолько внушительной коллекции трофеев, но всё же она трижды брала «тысячники», всякий раз делая это с разными напарницами, а в 2023 году выиграла Australian Open в миксте.

Тимя Бабош и Луиза Стефани Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Первые два гейма заканчивались на решающем очке, и в обоих случаях побеждала подающая сторона. При этом непосредственно на подаче у Бабош дела обстояли гораздо лучше, а вот Кудерметовой часто приходилось подавать вторым мячом. А после этого россиянка и её больгийская напарница добились брейка. У Стефани возникли проблемы на подаче, и бразильско-венгерский дуэт не взял ни очка в третьем гейме.

Подтверждая брейк, Вероника и Элисе отыграли двойной брейк-пойнт — 3:1. В седьмом гейме, когда счёт был 4:2, они могли ещё раз взять чужую подачу, однако уступили на решающем очке, что означало потерю скрытого сетбола. После этого Бабош и Стефани неожиданно выдали брейк под ноль. Кудерметова и Мертенс ничего не взяли на подаче бельгийки (на последнем мяче ещё и двойная ошибка случилась), и счёт сравнялся — 4:4.

Баланс вроде бы качнулся в сторону венгерки и бразильянки, и они были в двух очках от победы в партии — 5:4, 30:30. Но Вероника и Элисе не дрогнули, сравняли счёт, а в 11-м гейме сделали брейк на решающем очке. К сожалению, подать на партию не получилось, несмотря на тройной сетбол (40:15), и пришлось играть тай-брейк. Там Кудерметова и Мертенс взяли все свои мячи и победили за счёт единственого мини-брейка — 7:6 (7:4) за 1 час 8 минут. Россиянка и бельгийка чище провели эту партию (12 невынужденных против 17 у соперниц), однако и активно выигранных очков у них было чуть меньше (13 против 15).

Элисе Мертенс и Вероника Кудерметова Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

В начале второго сета Кудерметова и Мертенс быстро ушли вперёд. В первых двух геймах они отдали только одно очко, а подтверждая брейк, взяли важнейший розыгрыш на 40:40. Бабош и Стефани провели эту партию в разы хуже, чем первую, и смогли выиграть только один гейм. В шестом гейме Кудерметова и Мертенс сделали второй брейк, после чего подали на титул — 7:6 (7:4), 6:1 за 1 час 39 минут.

Вот так Кудерметова и Мертенс завоевали второй титул в сезоне (после Уимблдона). Для россиянки этот трофей стал 10-м в карьере, для бельгийки — 23-м. Вероника и Элисе во второй раз выиграли Итоговый чемпионат — после сезона-2022. Благодаря этой победе Мертенс и Кудерметова в парном рейтинге WTA станут пятой и шестой соответственно. За титул они заработали $ 1 млн 67 тыс. призовых на двоих, а Бабош и Стефани за финал — $ 543 тыс. на двоих.

Также в этот день пройдёт одиночный финал, в котором сыграют Арина Соболенко и Елена Рыбакина.