Рыбакина — чемпионка Итогового-2025! А ещё обладательница приза в $ 5 млн

Этот момент настал! Красивую точку сезона-2025 в женском туре должны были поставить Арина Соболенко и Елена Рыбакина. И они, разыграв между собой титул Итогового турнира, сделали это. Всё решилось в субботу, 8 ноября.

И для Арины (№1 рейтинга), и для Елены (№6) этот трофей на Итоговом должен стать дебютным. Белоруска уже сражалась за победу на этом турнире в сезоне-2022, но уступила тогда Каролин Гарсии (6:7, 4:6). Представительница Казахстана до этого года никогда не выходила из группы.

Обе девушки подошли к финалу в суперформе, не проиграв ни матча на пути: Соболенко одолела Жасмин Паолини, Джессику Пегулу, Кори Гауфф и Аманду Анисимову, а Рыбакина оказалась сильнее Анисимовой, Иги Швёнтек, Екатерины Александровой и Пегулы. И Арина, и Елена в полуфинале провели непростые трёхсетовики, из-за чего к решающей битве могли подойти не в 100-процентном состоянии.

История противостояния у теннисисток богатая: Соболенко ведёт (8-5). Но из-за того, что Рыбакина по ходу сезона выпадала из топ-10, встречались они раньше полуфиналов. Например, последние три поединка состоялись на стадии 1/4 финала.

За титул девушки в последний раз боролись на «пятисотнике» в Брисбене в 2024-м – тогда Рыбакина забрала победу быстро, с «баранкой» (6:0, 6:3). Но, пожалуй, самый важный матч в этом противостоянии был сыгран в финале Australian Open – 2023. Том самом, на котором Соболенко завоевала свой первый титул на «Большом шлеме» (4:6, 6:3, 6:4).

Арина Соболенко и Елена Рыбакина на награждении Australian Open — 2023 Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Арина перед финалом поделилась ожиданиями от предстоящей борьбы.

«Снова будет мощная игра. Мне кажется, сегодняшний матч стал отличной подготовкой для Елены. Я с нетерпением жду возможности выложиться на все сто в последней встрече сезона и побороться за этот прекрасный трофей», — сказала Соболенко в послематчевом интервью.

И встреча действительно выдалась напряжённой! Арина держала себя в руках внешне, но внутри явно чувствовала себя некомфортно. Ничего она не могла поделать с подачей Елены — а она у представительницы Казахстана была крайне хороша! А ещё позволяла Рыбакиной чаще вести розыгрыш и атаковать.

В первом сете всё решил один-единственный гейм при 2:3 на подаче Соболенко. Ни одного розыгрыша в нём не смогла взять Арина: слишком глубоко и мощно под заднюю линию пробивала Елена. Она же оставила стартовую партию за собой — 6:3. По виннерам и невынужденным ошибкам Рыбакина набрала 16/10, Соболенко — 5/6.

Второй сет начался для Елены с крайне уверенных подач — и в таком темпе она провела всю партию! Арина делала всё, что в её силах, однако перевернуть ход матча так и не смогла. Слишком активна, агрессивна и беспощадна была Рыбакина в этой встрече.

Всё завершилось на разгромном тай-брейке второго сета. Ни одного очка не отдала Рыбакина! Как итог: 1 час 47 минут, счёт 6:3, 7:6 (7:0), и титул ушёл представительнице Казахстана!

Для Рыбакиной это дебютный титул на Итоговом! Он позволит Елене вернуться в топ-5 рейтинга, заработать $ 5,325 млн и красиво завершить сезон.

Продолжаем следить за развязкой года и ждём мужского Итогового! Следите за всеми теннисными событиями на «Чемпионате».