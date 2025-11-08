Джокович сотворил историю в Афинах. Взял 101-й титул и оставил соперника без Итогового

На этой неделе пристальное внимание теннисного сообщества приковано к довольно скромному по статусу турниру категории 250 в Афинах.

Легендарный Новак Джокович предстал перед публикой в Греции, которая с недавних пор является постоянным местом жительства для сербского теннисиста и его семьи. Кроме того, здесь определялся последний участник Итогового чемпионата ATP – итальянец Лоренцо Музетти мог обойти канадца Феликса Оже-Альяссима в случае завоевания титула.

В финале Афин вполне ожидаемо встретились именно два первых сеяных Джокович и Музетти. У обоих мотивация взять титул в столице Греции была на очень высоком уровне. Новак хотел отдать дань уважения местной публике за теплый приём его семьи в этой стране, а Музетти, как упоминалось выше, боролся за последнее место на Итоговом.

Фаворитом встречи считался Джокович. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема вёл 8-1 по личным встречам с 23-летним Музетти. У 38-летнего Новака огромный опыт побед в важнейших матчах. В Афинах он шёл за своим 101-м титулом на уровне ATP за карьеру. Это не рекорд всех времён. Джоковича в любом случае продолжили бы опережать Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103), но он мог заметно приблизиться к последнему.

Новак Джокович на турнире в Афинах Фото: Anadolu via Getty Images

Игру Музетти в решающих встречах сложно назвать убедительной. В сезоне-2022 Лоренцо взял два титула в Гамбурге и Неаполе, после чего оставался без трофеев и проиграл пять финалов подряд на уровне ATP-тура. Последнее поражение случилось совсем недавно на турнире категории 250 в Чэнду от не входящего в топ-100 чилийца Алехандро Табило.

Конкретно в Афинах Музетти тоже не впечатлял качеством тенниса на пути к финалу, несмотря на зашкаливающую мотивацию попасть на Итоговый. В 1/8 финала Лоренцо едва прошёл 40-летнего ветерана Стэна Вавринку (4:6, 7:6, 4:6). Во втором сете Музетти на тай-брейке уступал Вавринке 4:5, после чего швейцарец дважды подавал и упустил шанс закрыть матч в свою пользу. В третьей партии сказалась физическая форма более молодого итальянца – Вавринка откровенно подсел, хоть и продолжал оказывать сопротивление на корте.

В полуфинале Афин Музетти одолел американца Себастьяна Корду (6:0, 5:7, 7:5). В первом сете Лоренцо повесил Корде «баранку», но затем тот начал навязывать ожесточённое сопротивление и забрал вторую партию. В конце третьего сета Музетти пришлось отыгрывать матчбол при счёте 5:4 в пользу Корды. Это было на подаче итальянца, но всё равно Лоренцо ходил по тонкому льду и с огромным трудом дожал Себастьяна.

Лоренцо Музетти на турнире в Афинах Фото: Anadolu via Getty Images

Джокович в Афинах проходил в двух сетах всех соперников, а именно Алехандро Табило, Нуну Боржеша и Янника Ханфмана. Нельзя сказать, что Новак выносил оппонентов — во встречах с Табило и Боржешем приходилось играть тай-брейки. Однако в целом Джокович выглядел на корте достаточно уверенно, и мало кто удивился бы победе серба над Музетти в тех же двух партиях. Против такого сценария был сам Лоренцо, которому после сложнейших испытаний на предыдущих стадиях оставался последний шаг для поездки в Турин.

Музетти агрессивно начал матч, сделав брейк уже в третьем гейме. В пятом гейме Лоренцо снова вышел на брейк-поинт, но на этот раз не смог его реализовать. Это не стало критическим моментом. На своей подаче Музетти был безупречен и не дал Джоковичу ни единого шанса забрать её – итальянец спокойно закрыл первый сет со счётом 6:4.

Дальше возник логичный вопрос – собирается ли Новак убиваться и тратить дополнительные силы на корте ради потенциальной волевой победы над Музетти? Всё-таки серб не снялся с Итогового в Турине, где у него в расписании стоит важнейший матч с Тейлором Фрицем уже в понедельник. Джокович сдаваться не планировал. Серб заработал первый брейк-пойнт за встречу в восьмом гейме второго сета и реализовал его в красивом затяжном розыгрыше. Затем не без проблем, но, отыграв брейк-пойнт, всё-таки подал на партию (6:3).

На старте решающего сета Джокович продолжил оказывать давление на Музетти и сделал брейк в третьем гейме. В шестом Новак отдал свою подачу, ведя 40:15, однако Лоренцо сразу же ответил ещё большей любезностью, растеряв преимущество 40:0 и позволив сербу вновь повести в брейком. В 10-м гейме Джокович вышел подать на матч, но не справился с нервами и отдал свою подачу. Лоренцо тоже был далёк от абсолютного хладнокровия и в затяжном 11-м гейме снова позволил Новаку сделать брейк. После этого Джокович наконец-то спокойно подал на матч, который завершился со счётом 4:6, 6:3, 7:5 за 2 часа и 59 минут.

Джокович после рукопожатия с Музетти разорвал на себе футболку. Он всё-таки взял 101-й титул с огромным трудом, так что эмоции серба можно понять. Федерера по общему количеству трофеев Новак не обошёл, но опередил швейцарца по кубкам отдельно на харде. У Джоковича теперь 72 титула на этом покрытии, что является рекордом в истории тенниса.

Кроме того, Джокович теперь является наиболее возрастным чемпионом турнира ATP с 1990 года. Новак взял Афины в 38 лет 5 месяцев, превзойдя показатели Гаэля Монфиса (38 лет 4 месяца в Окленде-2025) и Федерера (38 лет 2 месяца в Базеле-2019). До феноменального рекорда Кена Розуэлла (43 года в Гонконге-1977) Джоковичу ещё далеко, однако для легендарного серба нет ничего невозможного. Он только что в очередной раз доказал это на корте.

Ну а Музетти после этого поражения остался девятым в Чемпионской гонке, а значит, на Итоговом турнире ATP в Турине, который стартует уже в воскресенье, 9 ноября, сыграет Феликс Оже-Альяссим.