Джокович снялся с Итогового ATP — 2025 и отдал место итальянцу: определились все участники

В этом году окончательный состав участников Итогового чемпионата ATP стал известен уже после жеребьёвки, причём не сразу, а лишь через несколько дней. Лоренцо Музетти до последнего сражался за восьмую строчку, но всё же уступил Новаку Джоковичу в трёхчасовом финале Афин — 6:4, 3:6, 5:7. И восьмым в Чемпионской гонке остался Феликс Оже-Альяссим.

Но после финала случился ещё один поворот. Джокович решил сняться с Итогового, а это значит, что на его место в группе попал не кто иной, как Музетти, занявший девятое место в Гонке. И теперь состав групп наконец-то определён.

Группа Джимми Коннорса

Карлос Алькарас (Испания) — 11 050 очков

Алькарас в этом году выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open. За каждый из этих титулов испанец получил по 2000 очков. В финале Уимблдона он уступил Яннику Синнеру, что дало ещё 1300 очков. А три выигранных «Мастерса» — Монте-Карло, Рим и Цинциннати — принесли по 1000 очков каждый.

Карлос в четвёртый раз подряд квалифицировался на Итоговый, однако выступит на турнире лишь в третий раз. В 2022-м он попал в восьмёрку в Гонке, но снялся из-за травмы. 2023-й стал для Алькараса годом дебюта на Итоговом, и тогда он проиграл на стадии полуфинала, а в минувшем сезоне не вышел из группы, победив лишь в одном матче из трёх.

Лоренцо Музетти (Италия) — 3800 очков

Музетти совсем немного не хватило до восьмой строчки. За полуфинал «Ролан Гаррос» он получил 800 очков, за выход в финал на «Мастерсе» в Монте-Карло — 650. На турнире в Афинах итальянец проиграл в финале, хотя ему необходим был титул, чтобы опередить Феликса Оже-Альяссима. Но в соперниках был сам Новак Джокович. Правда, серб выиграл турнир и снялся, и за счёт этого Лоренцо занял его место в группе. Он впервые выступит на Итоговом турнире.

Лоренцо Музетти Фото: Christian Bruna/Getty Images

Тейлор Фриц (США) — 3935 очков

Главным успехом Фрица в этом сезоне стал полуфинал Уимблдона, за который он заработал 800 очков. Полуфиналы Майами и Канады принесли ему по 400 очков, столько же — 1/4 финала US Open, финал Токио — 330, победа на United Cup в составе сборной США — 295, а титулы, добытые на траве Штутгарта и Истбурна, — по 250.

Тейлор дебютировал на Итоговом в сезоне-2022 и дошёл тогда до полуфинала. На следующий год он был запасным, а в 2024-м добрался до титульного матча, в котором уступил Яннику Синнеру — 4:6, 4:6.

Алекс де Минор (Австралия) — 3935 очков

Де Минор в этом году завоевал только один титул. Летом австралиец стал лучшим на «пятисотнике» в Вашингтоне, за что получил 500 очков. По 400 очков Алекс заработал за четвертьфиналы Australian Open и US Open, а также за полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

В минувшем сезоне де Минор впервые в карьере отобрался на Итоговый. Но тогда ему не удалось блеснуть: три поражения в группе с Янником Синнером, Даниилом Медведевым и Тейлором Фрицем. Как будет на этот раз?

Личные встречи

Алькарас Музетти Фриц де Минор Алькарас х 6 1 4 1 4 0 Музетти 1 6 х 3 2 3 1 Фриц 1 4 2 3 х 5 5 де Минор 0 4 1 3 5 5 х

Группа Бьорна Борга

Янник Синнер (Италия) — 10 000 очков

Синнер в этом году выступил на «Шлемах» даже лучше Алькараса. Итальянец не пропустил ни одного финала, выиграв Australian Open и Уимблдон и проиграв «Ролан Гаррос» и US Open. Эти трофеи принесли ему по 2000 очков, финалы — по 1300. А за титул на «Мастерсе» в Париже Янник заработал 1000 очков.

В этот раз Синнер впервые проводит Итоговый в статусе действующего чемпиона. В 2021-м он дебютировал на турнире и не вышел тогда из группы, на следующий год не смог попасть в восьмёрку, в 2023-м дошёл до финала и проиграл в нём Новаку Джоковичу (3:6, 3:6), а в прошлогоднем титульном матче одолел Тейлора Фрица — 6:4, 6:4.

Александр Зверев (Германия) — 4960 очков

Зверев мощно начал сезон и на Australian Open дошёл до финала, в котором уступил Яннику Синнеру. Однако в дальнейшем немец был не столь хорош. Он и сам признавал, что в этом году теннис в его исполнении далёк от желаемого уровня. За титул в Мюнхене Александр заработал 500 очков, за полуфиналы Канады, Цинциннати и Парижа — по 400, плюс столько же — за 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Зверев дважды брал Итоговый, но было это довольно давно, в 2018 и 2021 годах. С 2017-го он пропустил лишь один финальный турнир сезона. В 2022-м Александр из-за тяжёлой травмы пропустил полсезона и, разумеется, не попал в восьмёрку. А год назад двукратный чемпион турнира остановился на стадии полуфинала.

Бен Шелтон (США) — 3970 очков

В этом сезоне Шелтон выиграл «Мастерс» в Торонто, и пока это главный титул в его карьере. За победу в финале над Кареном Хачановым (6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3)) американец получил 1000 очков. Полуфинал Australian Open принёс ему 800 очков, а 1/4 финала Уимблдона — 400. Бен впервые смог отобраться на Итоговый турнир.

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3845 очков

Оже-Альяссим пробился на Итоговый за счёт хороших результатов во второй половине сезона. На US Open канадец дошёл до полуфинала, за что заработал 800 очков. А выход в финал на «Мастерсе» в Париже принёс ему 650 очков. На Итоговом Феликс, к слову, уже играл. В 2022 году он не смог выйти из группы, несмотря на победу над Рафаэлем Надалем. Оже-Альяссим проиграл тогда Касперу Рууду и Тейлору Фрицу и остался без полуфинала.

Личные встречи

Синнер Зверев Шелтон Оже-Альяссим Синнер х 5 4 7 1 3 2 Зверев 4 5 х 4 0 6 3 Шелтон 1 7 0 4 х 0 1 Оже-Альяссим 2 3 3 6 1 0 х

Запасной: Александр Бублик — 2870 очков

Бублик, оставшийся единственным запасным, в этом сезоне завоевал четыре титула. Уроженец Гатчины выиграл «пятисотник» в Галле, после чего взял Гштаад, Кицбюэль и Ханчжоу. За 1/4 финала «Ролан Гаррос» Александр заработал 400 очков, столько же — за полуфинал Парижа. Он провёл лучший сезон в карьере и впервые едет на Итоговый, хотя сыграет там только в случае проблем со здоровьем у кого-то из восьмёрки.

Итоговый чемпионат пройдёт с 9 по 16 ноября. За всеми событиями турнира в Турине следите на «Чемпионате».