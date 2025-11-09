Рыбакина выдала феноменальную концовку сезона. Титул на Итоговом стал логичным завершением

Елена не только не оставила шансов Арине Соболенко, но и вышла на новый для себя уровень.

Для Елены Рыбакиной должно быть обидно, что женский сезон завершён. Представительница Казахстана набрала потрясающую форму, одержав 11 побед подряд. Интересно, что началась эта серия как раз после поражения от Арины Соболенко в Ухане, и вот теперь поздним вечером в субботу, 8 ноября уроженка Москвы в финале Итогового чемпионата победила как раз белоруску

Кстати, Рыбакина стала первой представительницей Казахстана и Азии, которой удалось одержать победу на Итоговом турнире WTA с момента основания соревнований в 1972 году.

При этом во втором сете Рыбакина разгромила Арину на тай-брейке со счётом 7:6 (7:0), что вообще огромная редкость, если учитывать подачу и мощь Соболенко. Но и у Елены прекрасная подача. Пожалуй, лучшая в туре, особенно с учётом количества эйсов. В финальной битве мы в этом в очередной раз убедились.

По ходу турнира Елена одержала пять побед, ни уступив соперницам ни разу. А ведь в Эр-Рияд, можно сказать, казахстанка попала благодаря обстоятельствам: уж больно слабо провела конец сезона наша Мирра Андреева. В результате, запрыгнув в последний вагон поезда, Рыбакина выдала в Саудовской Аравии настоящий концерт.

«Не лучшее выступление в моём исполнении, но, Елена, ты определённо сыграла лучше. Ты буквально смела меня с корта, большая молодец. Рада, что ты снова показываешь свой лучший теннис», — выступила Соболенко с честным признанием в адрес соперницы.

Для Елены победа стала 11-й над топ-10 в сезоне, но главное даже не это, а то, что Рыбакина снова почувствовала: он может и умеет играть сильно и стабильно. Титул в Эр-Рияде стал для москвички вторым крупнейшим в карьере после победы на Уимблдоне-2022, а игра Елены порадовала её многочисленных фанатов. С поздравительной речью выступил даже президент Казахстана, который объявил о присвоении ей государственной награды.

Награждение Елены Рыбакиной Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Мы помним, как по ходу сезона Рыбакина много снималась с турниров из-за болезней и травм, как не могла доигрывать матчи. Теперь же Елена реально вышла на новый для себя уровень.

«Это была невероятная неделя. Честно говоря, совсем не ожидала такого результата и не думала, что пройду так далеко. Это просто потрясающе», — заявила сама Рыбакина.

Лена почувствовала, что может и должна набирать много очков благодаря своей подаче, убрать двойные ошибки, меньше ошибаться со своего коронного форхенда, ставить себе классную физическую форму. А уж с эмоциональностью у казахстанки никогда не было проблем: Рыбакина спокойный человек, полностью себя контролирующий. Даже на такую крупную победу эта замечательная девушка, как показалось, отреагировала спокойно.

Сам же Итоговый чемпионат в очередной раз доказал: женский тур находится на пике своей популярности и точно ни в чём не уступает мужскому. Очень приятно, что бал в женском туре правят русскоговорящие девушки и наши соотечественницы: уроженка Казани Вероника Кудерметова выиграла в парном турнире, москвичка Рыбакина победила в личном, а минчанка Соболенко дошла до финала без поражений, продолжая оставаться первой ракеткой мира.